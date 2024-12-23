Пенсионный фонд России покупает 3667 ПК, работающих как на Linux, так и на Windows

Второй раз подряд победителем электронного аукциона для Соцфонда на 331 млн руб. стала компания «Хайтэк-Интеграция». Госзакупка должна включать поставку 3667 АРМ, способных работать как на Linux, так и на Windows.

Одна очередь за другой

Третья очередь госзакупки Фонда пенсиоонного и социального страхования (Соцфонда России, СФР) по поставке 3667 автоматизированных рабочих мест досталась компании «Хайтэк-Интеграция». Ранее та же компания, как писал CNews, 27 сентября 2024 г. выиграла тендер на вторую очередь поставки АРМ для Соцфонда.

В обоих случаях на странице госзакупки, стоимостью 331 млн руб., указаны сходные требования к базовой системе ввода-вывода (BIOS) закупаемых АРМ: они должны быть подходящими и к работе с Windows, и работе с Linux. Госзакупка была размещена на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 28 октября 2024 г., а уже 13 ноября 2024 г. было объявлено об окончании подачи заявок. Контракт с компанией «Хайтэк-Интеграция» на поставку 3667 АРМ по цене 74577 руб. за единицу, был заключен 26 ноября 2024 г.

CNews обратился в Соцфонд России и компанию «Хайтэк-Интеграция», с просьбой прокомментировать госзакупку и ее особенности, и готов опубликовать комментарии.

Фото: Изображение barek2marcin с сайта Pixabay АРМ для Соцфонда смогут работать как на Linux, так и на Windows

И Windows, и Linux

Из требований к поставке, размещенных на странице госзакупки, следует, что в ряде пунктов они практически дословно повторяют требования к поставке АРМ для территориальных органов СФР второй очереди. Об этом можно узнать из документа «Описание объекта закупки. Технические требования на поставку автоматизированных рабочих мест для территориальных органов СФР (3 очередь)».

В разделе 2.1 «Требования к базовой системе ввода-вывода (BIOS)», упоминается, что встроенное русифицированное системное программное обеспечение BIOS, должно обеспечивать «возможность обновления BIOS из ОС (Windows, Astra Linux, РЕДОС, ALT Linux) при помощи утилиты из командной строки Windows и терминала Linux, с применением изменений при следующем запуске», «возможность конфигурирования всех настроек BIOS из ОС (Windows, Astra Linux, РЕДОС, ALT Linux) при помощи утилиты из командной строки Windows и терминала Linux», а также «выгрузку и загрузку настроек BIOS при помощи утилиты из командной строки Windows и терминала Linux в виде текстового файла».

В свою очередь, в разделе 2.2 «Требования к операционной системе (ОС), предустановленному программному обеспечению», также упоминается, что «Операционная система должна быть предназначена для функционирования на средствах вычислительной техники с аппаратной платформой х86-64 и поддерживать работу на ядре Linux версии не ниже 5.15».

Таким образом, как и с госзакупкой АРМ для Соцфонда второй очереди, хотя покупаемые АРМ должны работать на операционной системе Linux, допустимо предположить, что речь идет о возможности запуска на современных версиях Windows операционной системы на ядре Linux. Осуществить это можно с помощью подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux), которая позволяет и устанавливать дистрибутивы Linux, и использовать приложения Linux в Windows не применяя виртуальную машину или двойную настройку.

Среди требований к АРМ для территориальных органов Соцфонда России можно упомянуть шестиядерный процессор с базовой частотой не менее 2,9 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти, два порта USB 2.0, четыре порта USB 3.2 Gen 1 и т.д.

АРМ для всей страны от опытного поставщика

3667 АРМ отправятся в 17 регионов России. Больше всего автоматизированных рабочих мест будет отправлено в отделения Соцфонда Краснодарского края (650 АРМ), Свердловской области (600 АРМ) и Республики Крым (350 АРМ).

Компания-победитель «Хайтэк-Интеграция» работает в составе Корпорации «ХайТэк», которая входит в Топ-100 крупнейших ИТ-компаний России. В послужном списке работающей с 2015 г. компании «Хайтэк-Интеграция» проекты для Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Правительства Московской области, страховой компании «Согласие» и т.п.