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В России появится биржа для акций маленьких технологических компаний

Министерство экономического развития (Минэкономразвития) России совместно с экспертным сообществом планирует запустить биржу для предварительного публичного размещения малых технологических компаний (pre-IPO). Таким образом технологические стартапы смогут быстрее привлечь инвестиции и выйти на публичный рынок, считают в ведомстве.

Создание биржи

Минэкономразвития России вместе с экспертным сообществом планирует запустить биржу для pre-IPO малых технологических компаний, пишет издание РБК. Через новую биржу технологические компании смогут быстрее привлечь инвестиции и выйти на публичный рынок, считают в ведомстве.

Это позволит компаниям получить доступ к публичному рынку капитала для привлечения инвестиций и роста до голубых фишек или «единорогов» (стартап с рыночной оценкой стоимости более $1 млрд), пояснил собеседник.

На биржу смогут попасть организации с оценкой от 300 млн до 5 млрд руб., объемом размещения ценных бумаг от 200 млн до 5 млрд руб. и минимальной выручкой 500 млн руб. Кроме того, технологические стартапы должны иметь совет директоров или другой орган корпоративного управления. Целью российских ИТ-компаний должна заключаться в финансировании основных средств, масштабировании бизнеса, запуске новых ИТ-продуктов, расширении географии присутствия, импортозамещении и инновациях.

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Минэкономразвития России
В России создадут биржу для размещений малых технологических компаний

По информации РБК, в Минэкономразвития России хотят также запустить новый биржевой индекс для малых технологических компаний. Он позволит упростить процесс выхода на биржу для проектов и венчурных компаний, а также привлечь нишевых инвесторов и повысить уровень экспертизы среди посредников, таких как инвестиционные банки и юристы.

В настоящее время ведомство уже ведет реестр малых технологических компаний. В него попадают организации, которые прошли независимую экспертизу, включены в Единый реестр получателей господдержки и получали ее не ранее чем три года назад. Выручка таких компаний не должна превышать 4 млрд руб. за прошлый год.

В Минэкономразвития России планирует, что до 2029–2030 гг. биржа достигнет совокупного оборота в размере от 30 млрд руб. до 50 млрд руб.

По мнению зампреда «Сколково» по финансовой поддержке и технологической экспертизе Павла Гудкова, у частных лиц скопилось множество свободных финансовых ресурсов, поэтому pre-IPO с участием государства может стать высокодоходной и высокорисковой альтернативой вкладам. С ним согласен глава инвестиционной платформы Rounds Антон Утехин, подчеркнувший, что реализация вторичного обращения ранее приобретенных инструментов будет содействовать повышению ликвидности компаний и снижению рисков для инвесторов.

Инвестиции в цифровые технологии

За четыре года объем инвестиций российских компаний в цифровые технологии увеличился более чем на 80%, достигнув отметки в 4 трлн руб., об этом летом 2024 г. сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России Никита Кондратьев. Сегодня в России создаются абсолютно конкурентоспособные передовые ИТ-решения. Правительство России формирует все необходимые условия для их выхода на зарубежные рынки, оказывает всестороннюю поддержку развитию технологий и инноваций, подчеркнул Никита Кондратьев в июле 2024 года.

С 2020 г. продажи российских программных продуктов и других цифровых решений увеличились более чем вдвое. Реализация готовых пакетных решений в различных отраслях экономики выросла в пять раз. Значительный вклад в достижение этих результатов внесли индустриальные центры компетенций, объединившие усилия разработчиков, производителей и заказчиков.

По данным ведомства, за указанный период времени объем средств, направленных на развитие ИТ-инфраструктуры, вырос на треть и составил 1,5 трлн руб.. Инвестиции во внедрение программных продуктов увеличились в 2,5 раза.

В 2024 г. государство и бизнес в России реализуют свыше 150 совместных инициатив по внедрению передовых российских программ на предприятиях в ключевых отраслях экономики. Общий объем финансирования превысил 180 млрд руб., причем основная часть этих средств - частный капитал.

Особое внимание уделяется развитию технологий искусственного интеллекта. Треть российских компаний уже используют ИИ для решения повседневных рабочих задач. Экономический эффект от внедрения данных технологий в России составляет около 1 трлн руб. По прогнозам Минэкономразвития, к 2030 г. вклад искусственного интеллекта (ИИ) в национальный валовый внутренний продукт (ВВП) может превысить 10 трлн руб. и составить около 6%.

Развитие цифровой экономики способствует росту электронной коммерции. Объем российской интернет-торговли в I квартале 2024 г. вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,9 трлн руб. При этом 70% в обороте интернет-торговли приходится на регионы России.

Антон Денисенко

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