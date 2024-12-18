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В Крыму анонсировали отключения мобильного интернета. Эксперты полагают, что из-за атак БПЛА

В Крыму с декабря 2024 г. возможны отключения мобильного интернета. При этом интернет-провайдеры будут работать в обычном режиме. Мера принимается для обеспечения безопасности жителей региона от дронов. В регионе сейчас работают четыре местных оператора мобильной связи, которые предоставляют услуги мобильного интернета.

Отключение интернета

В Крыму с 17 декабря 2024 г. возможны отключения мобильного интернета, пишут «Ведомости». Проблемы с мобильным интернетом могут возникнуть у абонентов любых операторов полуострова, материка и новых регионов.

В Министерстве внутренней политики, информации и связи (Минсвязи) по Республики Крым предупредили о возможных отключениях мобильного интернета на российском полуострове.

«Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета», – заявили в российском ведомстве.

Причины отключений не называются, как и их график. При этом в российском ведомстве добавили, что все интернет-провайдеры будут предоставлять услуги в обычном режиме.

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Wikipedia
В Крыму анонсировали отключения мобильного интернета из-за частых воздушных атак дронов

Советник российского главы Крыма Олег Крючков добавил, что отключать мобильный интернет могут в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS-сообщения), по его словам, будут работать.

По информации военного Telegram-канала «Рыбарь», отключения связаны с атаками беспилотников на полуостров. Якобы в уже найденных дронах были установлены SIM-карты местных операторов, а в некоторых случаях были и материковые, и даже из Донецкой Народной Республики (ДНР). С сегодняшнего дня при подтверждении массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БЛА) на Республику Крым интернет будут отключать, пишет Telegram-канал. Так что если у крымчан и жителей города Севастополя вдруг пропадет соединение, сами понимаете, что происходит. Редакция CNews проверить достоверность этой информации в настоящее время не может.

Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук еще в 2022 г. подтвердил, что является создателем военного Telegram-канала «Рыбарь», аудитория которого насчитывает более 1,1 млн подписчиков. Об этом он сам рассказал в интервью RTVI в программе «Хроники нового мира». По словам Звинчука, канал он создал вместе с Дмитрием Щукиным, которого называли одним из авторов «Рыбаря».

Детектор сбоев или тестирование

По информации РИА «Новости», в прошлом году в Крыму уже наблюдались проблемы с мобильным интернетом. Перед этим корреспонденты рассказали, что у крымчан с перебоями открывается YouTube, на то время видеохостинг еще не был замедлен Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

26 июня 2024 г. в Минсвязи сообщалось, что крымчане могут столкнуться с кратковременными перебоями в работе интернета из-за массированных DDoS-атак нескольких интернет-провайдеров. Крючков тогда рассказал, что в настоящее время ведутся работы по отражению атак. Советник главы Крыма также предупредил о возможных перебоях с услугами интернета.

Уже в середине сентября 2024 г. в Черноморском районе Крыма ночью отключали мобильный интернет. Мобильные операторы МТС, «Волна» и Win планируют отключать интернет в период с 22:00 и ориентировочно до 6:00 утра, отключения продлилось около двух недель.

Население обеспечены мобильной связью

Около 98% населения и порядка 70% территории полуострова Крым обеспечены возможностью получать услуги мобильной связи и интернета в сетях 2G и 3G. Об этом сообщили в Минсвязи по Республики Крым в начале 2024 г.

«На текущий момент около 98% населения, проживающего на полуострове, и порядка 70% территории региона обеспечены возможностью получения услуг мобильной связи в сетях 2G и 3G», - отметили в министерстве.

В российском ведомстве уточнили, что не в полной мере могут быть обеспечены радиопокрытием горы, леса и другие территории полуострова, непригодные для постоянной жизни.

На полуострове на данный момент наиболее распространены сети 2G и 3G, однако в последние годы операторы связи (всего в Крыму работает четыре оператора, последний начал работу в 2023 г.) переходят на сигнал 4G с высокоскоростным доступом к интернету практически на всей территории Республики Крым.

По данным Минсвязи региона, количество базовых станций сотовой связи в Республике Крым выросло с 2014 г. почти в четыре раза, до 4,3 тыс. единиц. В 2018 г., следует из ответа, число базовых станций увеличилось в два раза, в 2021 г. - более чем в три раза. На конец 2023 г. прирост количества базовых станций составил 275,5%, при этом процесс постоянного наращивания количества объектов связи продолжается, отмечают в ведомстве.

На полуострове сегодня работают четыре оператора связи: ООО «К-телеком» (работает с 2014 г.), ООО «КТК ТЕЛЕКОМ» (работает с 2016 г.), АО «Крымтелеком» (с 2016 г.) и ООО «Миранда-медиа» (начал работу в 2023 г.). «Большая четверка» операторов России предоставляет услуги связи с использованием сетей местных компаний. При этом с прошлого года крымские операторы начали предоставлять услуги связи для своих абонентов, выезжающих в другие регионы страны, не меняя тарифных условий.

Антон Денисенко

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