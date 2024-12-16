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Питерские власти обвинили импортозамещение в сбое городских онлайн-сервисов

Появились подробности сбоя в работе городских интернет-сервисов, который произошел недавно в Санкт-Петербурге. Недоступность городских онлайн-сервисов правительства объяснили ИТ-импортозамещением. Сейчас решением проблемы занимаются в оперативном порядке, а работоспособность ИТ-систем будет восстановлена в кратчайшие сроки.

Сбой в работе онлайн-сервисов

Жители Санкт-Петербурга столкнулись с проблемой при получении доступа к сайту городского правительства и другим онлайн-сервисам, пишет «Фонтанка». Сбой объяснили ИТ-импортозамещением.

Около 19:00 часов по Москве 13 декабря 2024 г. в Санкт-Петербурге произошел сбой в работе городских ИТ-сервисов. В том числе оказались недоступны сайт комитета по здравоохранению (Горздрав) Санкт-Петербурга и парковочное приложение. Через чат-бот или сайт парковку тоже было не оплатить, жаловались автомобилисты из разных районов города.

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Unsplash - Maria Rodideal
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«Ввиду перехода на отечественное программное обеспечение (ПО) в городе проводят работы по внедрению современных российских аппаратных и программных решений. Этот процесс может сопровождаться короткими перерывами в обслуживании городских онлайн-сервисов», - заявила изданию «Фонтанка» пресс-служба Комитета по информатизации и связи (КИС) в Вравительстве Санкт-Петербурга.

Масштабный ИТ-сбой годом ранее

В сентябре 2023 г. года Санкт-Петербурге пережил один из самых масштабных сбоев в работе городских цифровых сервисов. Почти неделю не работали ИТ-сервисы оплаты парковок и отслеживания маршрутов общественного транспорта. Через раз открывались официальные сайты Смольного. ИТ-сбои в системе городских сервисов также приводят к неполадкам в сторонних частных сервисах. В частности, сбой в городской системе по контролю за передвижением общественного транспорта привел к тому, что автобусы, трамваи и троллейбусы стало невозможно отследить также в «Яндекс.Картах» и «2ГИС».

В КИС Санкт–Петербурга рассказали тогда о том же, что сбой связан с переходом на отечественное оборудование. В рамках импортозамещения ведутся работы по переходу на современные отечественные аппаратные и программные решения. В процессе перехода могут наблюдаться кратковременные перерывы в обслуживании. Возникающие сложности оперативно решаются совместно с производителями оборудования и программных средств, пояснили в пресс–службе КИС.

Чуть больше подробностей телеканалу «Санкт–Петербург» сообщил директор информационно–аналитического центра Андрей Максименко. По его словам, неполадки произошли из–за частично неисправного оборудования, которое не удалось заменить в запланированные сроки. Группы реагирования тогда несколько суток пыталась закончить работы, но безуспешно.

В КИС пояснили, что оборудование меняют в распределенном региональном центре обработки данных (ЦОД) Удостоверяющего центра исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга (УЦ ИОГВ). Он был запущен в 2022 г. на базе машинных залов архивного комитета города и общественно–делового комплекса «Невская ратуша». В центре хранятся и обрабатываются данные государственных информационных систем. В частности, там размещено более 70 ИТ-систем, порталы, сайты, там же хранится архив городской системы видеонаблюдения, который контролирует более 70 тыс. камер в городе.

Провал в переходе на отечественный софт

Часть российских государственных компаний и объектов критической инфраструктуры (КИИ) не сможет выполнить указ Президента России Владимира Путина №166 и с 1 января 2025 г. перейти на исключительно отечественные операционные системы (ОС) и ПО.

Для перехода на российские ИТ-системы управления базами данных (БД) у них есть срок до 1 января 2026 г., а вот на переход к ОС и ПО российского производства времени остается менее месяца. По различным оценкам, только порядка 15–20% субъектов КИИ успеют перейти на отечественные решения. Порядка 40% зарубежного ПО и средств защиты информации на объектах КИИ в России вовсе не замещены отечественными ИТ-решениями.

По словам заместителя генерального директора по ИТ аэропорта Шереметьево Кирилл Алифанов, на совещании в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России, посвященном реализации указа, только 20% компаний-участников совещания смогли вовремя импортозаместиться (из 25 компаний пять отчитались, что они полностью выполнили указ Президента России и импортозаместились). Алифанов подчеркнул, что отличниками не было сказано, сколько сотен миллиардов рублей было на это потрачено, но главное они выполнили указ.

По информации Минцифры России, если какая-то организация до 1 января 2025 г. не перейдет на российские ИТ-решения, будет проведен строгий анализ причин этого явления. Минцифры также рассматривает возможность обязать такие компании заключать форвардные контракты.

В числе наиболее популярных причин затягивания перехода на российское ПО и российские ОС выделяются необходимость длительного периода тестирования для специализированного ПО, которое может занимать и месяцы, и годы. Например, это касается решений для авиаотрасли или банковской сферы. Другая крупная проблема заключается в том, что не все российские ОС совместимы с каким-то специализированным отраслевым ПО. Наконец, отмечается и отсутствие необходимых аналогов зарубежным решениям, и недостаточная надежность отечественных аналогов, несмотря на их большое разнообразие.

Антон Денисенко

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