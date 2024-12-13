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Единственный пришедший участник тендера в пять раз обрушил цену на обслуживание ИС Соцфонда России

Компания «1С-Корпоративные системы управления» вместо заявленного предложения в 200 млн руб. за выполнение работ по обеспечению эксплуатации информационной системы Социального фонда России, предложила 42,5 млн руб. и победила в тендере. В отношении создателя системы – компании «Инфралинк» – сейчас ведется дело о банкротстве.

Победа единственного участника

Компания «1С-Корпоративные системы управления» («1С-КСУ») выиграла электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению эксплуатации информационной системы «Единая информационная система автоматизации административно-хозяйственной деятельности» Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный фонд России). Изначально заявленная цена госзакупки составляла 200 млн руб., но «-КСУ» выиграл с предложением 42,5 млн руб. Преемник создателя системы ООО «УСП Компьюлинк» – ООО «Инфралинк» в настоящий момент находится в процессе банкротства.

Заявка на госзакупку была опубликована на соответствующем сайте 18 октября 2024 г., протокол подведения итогов определения поставщика появился на сайте Единой информационной системы в сфере закупок 7 ноября 2024 г. Согласно документу, победителем стал единственный участник тендера – компания «1С-КСУ».

На вопрос CNews о причинах пятикратного снижения цены директор компании «1С-КСУ» Леонид Бродский ответил расплывчато, сказав: «В конкурсной процедуре – цена за единицу работ. Объем работ определяется техническими требованиями и по стоимости соответствует НМЦК (начальной максимальной цене контракта – CNews)». Что же касается причин того, почему ни одна компания кроме «1С-КСУ» не участвовала в данной госзакупке, Леонид Бродский рассказал, что данный вопрос не может быть адресован «1С-КСУ», отметив лишь, что закупка была открытой и публичной.

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Изначальная цена госзакупки на обслуживание информационной системы Соцфонда составила 200 млн рублей, но «1С-КСУ» выиграла с предложением 42,5 млн рублей

Сопровождение подсистем на 200 миллионов

Объект закупок составляет сопровождение подсистем «Бухгалтерский учет», «Бюджетирование», «Кадровый учет», «Управление закупками», «Управление имуществом», создание новых алгоритмов работы с данными, модификация существующих алгоритмов работы с данными, создание нового программного кода сервиса (шлюза передачи данных), обеспечивающего прием данных от поставщика данных в формате поставщика и передачу данных потребителю в формате потребителя, подключение к подсистеме «Управление имуществом» Единой информационной системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности в учреждениях, находящихся в ведении Минтруда России и т.п.

«Внедрение и поддержка сложных централизованных систем учета и управления на платформе «1С:Предприятие» – основное направление для «-КСУ», у нас работают квалифицированные специалисты, есть необходимые компетенции и большой опыт успешных проектов в этой области», – прокомментировал CNews победу «1С-КСУ» Леонид Бродский.

Система, создатель которой обанкротился

В декабре 2013 г. CNews писал о создании системы для Фонда социального страхования России. В результате открытого конкурса на выполнение работ по разработке комплексной системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности для нужд профильных структурных подразделений центрального аппарата и территориальных органов фонда, победителем стала компания «УСП Компьюлинк» с ценовым предложением 318,2 млн руб.

В 2022 г., как выяснил CNews, в отношении главного актива ИТ-группы «Компьюлинк» – ООО «Инфралинк» (до апреля 2020 г. ООО «УСП Компьюлинк») – судебным решением было введено так называемое наблюдение, то есть одна из процедур признания организации банкротом.

В настоящее время, согласно информации, размещенной на сервисе «Контур.Фокус», в отношении ООО «Инфралинк» в деле о банкротстве 28 июля 2023 г. было введено внешнее управление.

CNews обратился за комментариями в ООО «Инфралинк» и Социальный фонд России с целью узнать обслуживала ли раньше компания «Инфралинк» (ранее «УСП Компьюлинк») информационную систему «Единая информационная система автоматизации административно-хозяйственной деятельности», созданную ей; участвовала ли «Инфралинк» в доработке информационной системы после объединения ФСС с ПФР; а также имела ли «Инфралинк» какое-либо отношение к конкурсу по госзакупке на обслуживание информационной системы Соцфонда, но пока ответа не получил.

Вадим Попов

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