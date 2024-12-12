Половина электроники, покупаемой госсектором и госкомпаниями, — иностранная

По данным Минпромторга доля российской электроники в 2024 г. на рынке госзакупок превысила 50%. В основном опрошенные участники рынка согласны с этой оценкой и прогнозируют рост еще на 10% этой доли в 2025%. Однако процент российской элементной базы в нашей электронике пока невелик. И почти вся российская электроника все равно сделана из китайских компонентов. При этом половина закупаемой электроники остается иностранного происхождения.

Электроника захватила половину рынка

Как выяснил CNews, доля российской электроники на регулируемом рынке (в сегменте госзаказчиков и госкомпаний) превысила 50% в денежном выражении. Об этом в рамках форума «Электроника России» сообщил заместитель главы Минпромторга Василий Шпак.

В деньгах эта доля составляет примерно 1,3–1,5 трлн руб., подсчитали в SNDGroup. Эксперты в основном согласны с такой оценкой, однако доля российской ЭКБ значительно ниже, считают они.

Стоит отметить, что половина закупаемой электроники — все еще иностранного происхождения.

В прошлом году доля российской электроники в госзакупках составляла порядка 40-45%, рассказал CNews заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

«В 2025 году можно ожидать рост до 60-65%, учитывая продолжающееся развитие мер импортозамещения, особенно в ключевых секторах вроде обороны, инфраструктурных проектов и цифровизации государственных услуг», — считает он.

С цифрами согласны и в консорциуме «Вычислительная техника» (входят Fplus, «Аквариус», Yadro и др.). «За период с 2021 по 2023 годы объем продаж продукции из реестра Минпромторга среди компаний-участников Консорциума в среднем вырос на 96%, — отметила глава консорциума Светлана Легостаева. — Средний показатель роста выручки от продаж реестрового оборудования в этих компаниях за тот же период составил 68%».

freepik Доля российской электроники на регулируемом рынке достигла 52%

На 2025 г. можно ожидать увеличение доли отечественной продукции на рынке до уровня 55-60%, также считает директор по развитию Softlogic Дмитрий Ракович. «Этому может значительно поспособствовать государственная поддержка, активные инвестиции в отрасль и скоординированные действия участников рынка, направленные на достижение большей самодостаточности и технологического прогресса», — заключает он.

В Минпромторге сообщили, что имели в виду, что 52% входят электронная и радиоэлектронная продукции.

«Доля российской электроники в 52% на регулируемом рынке вызывает вопросы, особенно если учесть разные подходы к трактовке российской электроники, — считает коммерческий директор SNDGroup Лерия Федорова. — Если речь идет о продуктах, разработанных отечественными инженерами, но произведенных за границей, то такая оценка возможна. Однако если подразумевается продукция, полностью произведенная в России, включая компонентную базу, реальная цифра будет значительно ниже».

В зависимости от сегмента рынка, доля в 2023 г., по данным публичных отчетов, могла составлять 40–47%, считает Федорова.

«К 2025 году 60% представляется оптимистичным прогнозом, учитывая ограниченные темпы создания полностью локализованных решений, продолжает Федорова. — Более реалистичным ориентиром будет 55%, если учитывать текущие вызовы и опыт этого года».

Низкая доля ЭКБ

«Доля ЭКБ составляет порядка 15–20% от общего объема используемых компонентов в российской электронике, — продолжает Федорова. — Причины этого кроются в зависимости от импорта пассивных элементов (конденсаторов, резисторов) и критически важных активных компонентов». Также и микроэлектронной отрасли, где локальное производство чипов и интегральных схем пока не покрывает полный спектр потребностей.

«Почти вся электроника, которая официально внесена в списки как «российская», сделана из компонентов из КНР с документацией на китайские сервера и платформы», — подчеркивает Федорова. «На ближайшие года российские производители не смогут себя обеспечить полностью компонентами нашего производства. Электроника — многогранный продукт и без международной кооперации сложно обойтись», — заключает эксперт.

Доля российской элементной базы существенно ниже и составляет около 20-25%, полагает Пермяков. С этим соглашается и Василий Демидов. «Нужно понимать, что развитие производства — не быстрый процесс, и, несмотря на предпринимаемые государством шаги, потребуется еще несколько лет, прежде чем мы сможем говорить о повсеместном использовании российской ЭКБ». К тому же текущая методика оценки и присвоения баллов Минпромторгом допускает использование зарубежной компонентной базы, подчеркивает он.

«Тем не менее, производство сложных чипов в диапазоне 45-28 нм остается ограниченным, что представляет собой значительный вызов на пути к полной технологической независимости, — продолжает Ракович. — Этот долгий и трудоемкий процесс требует значительных усилий и инвестиций, но является приоритетным направлением для российской промышленности».

«Доля отечественных ЭКБ не превышает 20-25% рынка в зависимости от отрасли, — сообщил CNews собеседник среди производителей электроники. — Основными поставщиками микроэлектронной продукции на российский рынок за последние три года были азиатские страны, доля которых составляла около 70%».

В текущей ситуации, когда сроки поставок доходят до 360 дней и цена в 10 раз дороже, чем у китайских поставщиков, российская ЭКБ не спасет производителей, считает собеседник.

Объем радиоэлектроники отечественного производства, закупленной на регулируемом рынке с января по июль, вырос на 40,5% по отношению к январю-июлю 2023, рассказал CNews представитель Минпромторга.

По данным Минпромторга на август 2023 г., объем производства в России основных видов радиоэлектронной продукции составил 1,8 трлн руб. Из них около 30% совокупно пришлось на коммуникационное, теле- и радиопередающее оборудование (169,5 млрд руб.), на радиолокационное и радионавигационное оборудование (193,2 млрд руб.), на инструменты и приборы для измерения, контроля и испытаний (115,9 млрд руб.), на компьютерную технику и периферийное оборудование (100,7 млрд руб.).

Также в обновленной стратегии, по данным Минпромторга, указан ожидаемый объем экспорта российской радиоэлектроники в период с 2024 г. по 2035 г. Так, до 2024 г. экспорт российской радиоэлектронной продукции накопленным итогом должен составить $7,1 млрд, до 2030 г. — $12 млрд, до 2035 г. — $15,3 млрд.

Популярные сегменты

В доле российской электроники, которая составила 50%, скорее всего, преобладают серверы, системы хранения данных (СХД), сетевое оборудование и программно-аппаратные комплексы для критически важных инфраструктур, считает Пермяков. «Реже закупаются высокотехнологичные устройства, такие как персональные компьютеры, ноутбуки, и особенно бытовая электроника, где доля отечественных производителей остается незначительной», — подчеркивает он.

По некоторым направлениям, например серверы и СХД, доля выше — 75-80%. В то время как в смартфонах она не более трети, рассказал CNews Илья Левчук, директор департамента индустриальных ПАК, Fplus. «Определенный застой создался в области мобильных устройств: в этом году практически не было новостей об обновления модельного ряда у вендоров в этом сегменте», — отмечает Левчук.

«Логично предположить, что в абсолютных цифрах закупается больше именно персональных устройств (ПК и ноутбуки), они более простые и дешевые, — рассказал CNews руководитель направления «Реестровое оборудование» в ГК DатаРу Василий Демидов. — Они в любом случае потребуются большему числу сотрудников, учитывая высокий уровень цифровизации российских компаний, и чаще требуют обновления». Серверное оборудование же гораздо дороже, имеет более долгий цикл использования, поэтому в денежном выражении превалируют серверы, продолжает эксперт.

По мнению Демидова, с точки зрения реестровых решений, отставание наблюдается в сегменте СХД и сетевого оборудования. «Это связано, во-первых, с более широким функционалом, предоставляемым зарубежными аналогами, который к тому же уже изучен и понятен, — продолжает он. — Во-вторых, необходимость тестирования и проверки совместимости этого оборудования с другими решениями, прежде всего софтовыми. И, в-третьих, влияние оказывает высокая стоимость миграции, включающая в себя помимо закупки самого «железа» аудит текущей инфраструктуры, разработку архитектуры и работы по непосредственному переносу данных».

На сегодняшний день российские производители предположительно контролируют 50% рынка в таких сегментах как вычислительная техника (включая серверы, рабочие станции и системы хранения данных), устройства на базовых контроллерах (например, счетчики энергии, воды и тепла), а также производство светодиодов, считает Дмитрий Ракович.

«Меньшую долю занимают сложные потребительские устройства, включая ноутбуки, смартфоны и IoT-гаджеты, а также высокотехнологичные компоненты, такие как процессоры и микросхемы, которые требуют развитой производственной базы и сложных литографических процессов, — отмечает Федорова. — Эти категории требуют значительного технологического задела, который пока отсутствует на российских предприятиях».

Влияние на рост

С одной стороны, рынок покинули зарубежные производители: с 2022 года они прекратили поставки, поддержку, иногда перестали выходить на связь, нарушая тем самым условия уже подписанных и оплаченных соглашений, отметил руководитель департамента продуктовых решений «Инферит Техника» (ГК Softline) Сергей Гринцевич. По его словам, следующий важный фактор — это действия регулятора.

Результатом взаимного дополнения первых двух факторов стал третий: появление собственных продуктов, замещающих иностранные, и рост количества компаний, которые такие продукты разрабатывают, заключил Гринцевич.

На рост по данным Минпроторга, повлияли условия для преимущества российской электроники в госзакупках, меры господдержки, переориентация заказчиков на отечественную продукцию для снижения рисков отказа в поставке и обслуживании импорта, повышения информационной безопасности.

Проверка Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура совместно с Минпромторгом начала масштабную проверку российских разработчиков и производителей электроники. Об этом стало известно 2 октября 2024 г. Основной причиной проверок стало выявление случаев недобросовестного использования государственных субсидий.

Как писал «Коммерсант», в сентябре 2024 г. компании начали получать запросы от местных органов прокуратуры с требованием предоставить информацию о реализации проектов в области гражданской радиоэлектроники с участием государственного финансирования. По предварительным данным, более половины получателей субсидий не выполняли условия их предоставления, в частности, вместо организации производства в России отдавали заказы на контрактное производство за рубеж, в том числе в Китай.