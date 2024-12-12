Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

Группа депутатов и сенаторов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей - идентифицировать игроков через мобильный номер или портал «Госуслуги». Ведь законодатели решили, что пользователей видеоигр нужно идентифицировать. При этом идентифицировать игроков должны все распространители видеоигр на территории России независимо от страны производства.

Новые правила игры

Законодатели решили, что пользователей видеоигр нужно идентифицировать, пишет «Коммерсант». В случае принятия законопроекта в текущей редакции иностранные цифровые дистрибуторы (Steam, GOG, Battle.net) не будут соответствовать российским требованиям.

Группа сенаторов и депутатов подготовила к внесению в Госдуму законопроект, который обяжет цифровые площадки информировать пользователей о содержании видеоигр, а издателей - идентифицировать игроков с помощью мобильного номера или через портал «Госуслуги».

Идентификация игроков может работать через «Госуслуги» или по номеру мобильного телефона, который и так подтверждается на ИТ-платформе и уже привязан к физическому лицу или юридическому лицу. Закон накладывает обязанности маркировки и идентификации на продавцов и ИТ-разработчиков игр и на самих геймеров, а также предлагает оповещать игрока о наличии в играх нецензурных слов, сцен жестокости, курения, а также возможности сюжета игры вызывать у пользователя ужас или же панику и т.п. Напомним, возрастной ценз на играх в настоящее время уже и так указывается.

Авторы законопроекта сами предупреждают геймеров о том, что в случае его принятия в России может быть заблокирован Steam, GOG, Battle.net, поскольку требования распространяются и на иностранные платформы, которые не захотят их исполнять - а значит, российские власти вынуждены будут начать осуществлять блокировки.

Верификация для игроков - это скорей продолжение регулирование отрасли со стороны потребителей, а недавно Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России предлагало ввести аналог прокатных удостоверений и для игр, как для кино.

Отрасль назвала обе идеи избыточными, особенно на фоне распоряжения Президента России Владимира Путина создать в стране свой аналог игровой консоли PlayStation и ее инфраструктуры. Создатели и продавцы видеоигр призвали к открытости, а не к еще большему зарегулированию рынка, подсказав, что и без того незначительный российский рынок перестанет быть интересным для зарубежных платформ и брендов.

По информации «Коммерсант», сейчас российские разработчики видеоигр пока зарабатывают - но не столько на российском, сколько на зарубежном рынке, а ужесточение требований к иностранным разработчикам и ИТ-платформам в России может другим концом ударить по ним, и принесет больше вреда, чем пользы, обращали внимание собеседники издания.

Маркировка видеоигр

В России проведут сразу несколько экспериментов по маркировке видеоигр. В частности, Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) готовит к запуску проект по маркировке видеоигр «Зеленая маркировка».

Сам эксперимент будет добровольным и стартует в начале 2025 г. Пока предусмотрены только несколько критериев получения меток - игра сделана в России, содержит обучающие материалы и является киберспортивной дисциплиной. В дальнейшем категории будут дополняться.

Маркировка будет присвоена экспертами после оценки видеоигры, затем издатель сможет ее использовать. Для ИТ-платформ распространения контента будет сделан доступ к базе по application programming interface (API), что позволяет получать информацию с сайта в обход пользовательского интерфейса. Согласие принять участие в эксперименте уже дали ряд крупных платформ, организаций и ассоциаций.

Маркировка компьютерных игр нужна, в первую очередь, для защиты пользователей, особенно детей и подростков, от деструктивного и запрещенного контента, уверены депутаты Госдумы. Разные игры могут содержать сцены насилия, нецензурную лексику или взрослые темы, и маркировка помогает избежать ситуации, когда дети подвергаются воздействию нежелательного контента, который может негативно повлиять на их психическое развитие и поведение. Кроме того, маркировка игр способствует формированию ответственного потребления медиаконтента среди подростков и взрослых. Видя на упаковке или в описании игры четкие указания на возрастные ограничения и характер контента, пользователи могут лучше оценить, соответствует ли игра их личным предпочтениям и моральным убеждениям. Третьим важным аспектом является правовая ответственность разработчиков и распространителей игр: маркировка позволяет компаниям избегать юридических проблем и штрафов, обеспечивая соответствие играм нормативным требованиям, подчеркнули российские парламентарии.