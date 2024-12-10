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Рынок виртуализации ПО в России к 2030 г. достигнет 50,4 миллиардов

К 2030 г. объем российского рынка ПО для развертывания и управления виртуальными серверами достигнет 50,4 млрд руб. при ежегодном росте сегмента более чем на 20%. Участники рынка связывают рост с политикой импортозамещения в России и потребностью бизнеса в обновлении ИТ-инфраструктуры и различного рода софта. Однако доля этого сегмента в 2024 г. составляет 14,4 млрд руб., менее 1,5% от общего объема продаж в ИТ-отрасли.

Положительный тренд

Объем российского рынка отечественного ПО виртуализации к 2030 г. может достичь 50,4 млрд руб., более 70% которых составят платформы виртуализации, говорится в ежегодном отчете консалтингового агентства iKS-Consulting.

Объем рынка по итогам 2024 г. составил 14,4 млрд руб., оценивают аналитики, а в 2025 г. ожидается на уровне 19,4 млрд руб. Ежегодный рост рынка аналитики оценивают в более чем 20%. По оценкам iKS-Consulting, доля иностранных производителей ПО виртуализации (VMware, Citrix, Microsoft и ряд других ИТ-компаний) до 2022 г. составляла 95% от общего объема рынка в деньгах.

Первая волна импортозамещения ПО в России началась в 2014 г., в 2022 г. стартовала вторая: процесс пошел интенсивно, учитывая установленные законодательством дедлайны. Помимо ИТ-импортозамещения факторами роста, по мнению аналитиков iKS-Consulting, рынка они называют потребность промышленности и крупного бизнеса в обновлении инфраструктуры и ПО, цикл жизни которых составляет шесть-семь лет.

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iKS-Consulting
Рынок виртуализации ПО в России растет и к 2030 г. достигнет 50,4 млрд руб.

По прогнозам iKS-Consulting, после 2028 г. драйвером роста станут расширение и масштабирование ИТ-инфраструктуры российских компаний. В период с 2025 по 2027 г. начнется активная вынужденная миграции B2G-заказчиков и владельцев объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) в России на отечественное ПО виртуализации.

В исследовании iKS-Consulting приводится прогноз по суммарному объему выручки российских производителей ПО серверной виртуализации в 2024 г. - 10,84 млрд руб. В то же время доход отечественных разработчиков от организации виртуальных рабочих столов прогнозируется на уровне 2,79 млрд руб.

Согласно отчету Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) за первый квартал 2024 г., ИТ-индустрия (разработка ПО, производство электроники, телеком-рынок) наращивает темпы роста. Объем реализации товаров работ и услуг в отрасли вырос на 32,6% год к году, до 1,7 трлн руб.

Мнения игроков рынка

За последние два с половиной года российский рынок ИТ-разработки сильно вырос, особенно в B2B-сегменте. Раньше крупные международные ИТ-компании контролировали рынок своими замкнутыми ИТ-системами и дорогими услугами. Они предлагали широкий спектр решений, но практиковали так называемую vendor-lock политику (привязка к поставщику), чтобы клиенты использовали только их продукты. Из-за этого многие российские предприятия пользовались одним и тем же набором ИТ-сервисов от одного и того же поставщика.

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iKS-Consulting
Конкурентные позиции крупнейших российских игроков рынка ПО виртуализации

Генеральный директор разработчика системного ПО «Базис» Давид Мартиросов прокомментировал CNews это так, сложности ИТ-миграции на российские решения связаны с техническими и психологическими аспектами перехода с уже установленных решений. Многим заказчикам не хватает информации о развитии продукта и возможности влиять на этот процесс. Мартиросов напоминает, что во многом это связано с тем, что значительная часть ИТ-решений на рынке основана на ПО с открытым исходным кодом (open source). Как следствие, разработчики российского продукта на базе open source сами не всегда понимают, в какую сторону их продукт будет развиваться. Но в то же время, считает гендиректор «Базис», разрыв между западными и отечественными продуктами сокращается. Если говорить про сегмент системного и инфраструктурного ПО, то здесь перспективные технологии внедряются постепенно – прорывные решения все любят, но никто не хочет создать риски для функционирования всех бизнес-процессов. У клиентов все еще востребована классическая виртуализация, например, в «Базисе» значительную часть продаж в этом году составили соответствующие продукты – Basis Workplace и Basis Dynamix Enterprise, суммарно на них приходится около 75% выручки. Основными драйверами роста российского рынка стали реализация национальной программы по цифровизации экономики в сочетании с необходимостью достижения технологического суверенитета как в государственных, так и коммерческих компаниях. Кроме того, рынок консолидируетя – мелкие игроки будут постепенно либо отмирать, либо поглощаться более крупными, такими как «Базис». Мартиросов уверен, что по итогам консолидации останутся несколько сильных компаний-разработчиков, не более четырех крупных игроков в каждом сегменте, развивающих свои экосистемы и способных конкурировать с мировыми гигантами.

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iKS-Consulting
Конкурентные позиции российских игроков в сегменте российских ИТ-решений

По данным «Базис», в ближайшие годы совокупный среднегодовой темп роста сегмента SDN-решений составит 14%, а к 2027 г. эти решения будут занимать треть российского рынка инфраструктурных сервисов при общем его объеме более 100 млрд. руб. Многим заказчикам в России попросту не хватает информации о дорожной карте развития ИТ-продукта и возможности влиять на этот процесс. Во многом это связано с тем, что значительная часть решений на рынке основана на ПО с открытым исходным кодом. Как следствие, разработчики российского продукта на базе open source сами не всегда понимают, в какую сторону их продукт будет развиваться и в какие сроки – это за них решает сообщество. Соответственно, выбирать надо те решения, которые написаны с «нуля» и управляются собственной командой разработки в нашей стране. В настоящее время отечественные ИТ-вендоры прикладывают немалые усилия, чтобы соответствовать запросам, и надо отметить, что за последние два года качество российских ИТ-решений существенно выросло.

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iKS-Consulting
Объем выручки российских производителей от ПО серверной по игрокам

Как отмечает директор по развитию бизнеса Orion Soft Максим Березин, по нашим оценкам, рынок виртуализации будет расти минимум на 20% год к году в течение следующих нескольких лет. Рост спроса на собственные решения в компании оценили в три раза быстрее рынка.

Руководитель третьей линии поддержки MONS (ГК «Корус Консалтинг») Евгений Пивоваров констатирует, что, несмотря на санкции, многие российские компании продолжают использовать иностранные VMware и Microsoft Hyper-V. Это происходит потому, что они предоставляют инструменты автоматизации и обеспечивают стабильность даже в больших ИТ-инфраструктурах, например в центрах обработки данных (ЦОД) на десятки тысяч физических хостов. Зарубежные решения позволяют минимизировать ручной труд, автоматизировать администрирование и обновления, продолжает Пивоваров. Отечественные гипервизоры пока не могут обеспечить такой уровень удобства и эффективности, поэтому бизнес выбирает стабильность, даже если это сопряжено с рисками санкционного давления.

Антон Денисенко

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