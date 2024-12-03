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Власти: «Почта России» дискриминирует частные почтовые службы посредством «Госуслуг»

ФАС признала «Почту России» нарушителем антимонопольного законодательства. Предприятие не предоставило альтернативным почтовым операторам доступ к своей информационной системе, через которую можно получить информацию о предоставлении гражданами согласие на получение писем от госорганов через «Госуслуги»

ФАС обвинила «Почту России» в нарушении прав альтернативных почтовых операторов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала подконтрольное государству АО «Почта России» нарушителем Закона «О защите конкуренции». Речь идет о нарушении прав альтернативных почтовых операторов при подключением граждан к сервису «Госпочта».

Сервис «Госпочта» был запущен в 2017 г. Он позволяет гражданам получать заказные письма от органов госвласти, в частности, от ГИБДД (Государственной инспекции безопасности дорожного движения), ФССП (Федеральная служба судебных приставов) через ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг. Госуслуги) и Федеральной государственной информационной системы досушенного обжалования (ФГИС ДО). В том числе при оплате таким образом штрафов предоставляется скидка в размере 50%.

Для получения подобного рода писем через ЕПГУ граждане должны предоставить согласие. Но возможность проверить факт согласия можно только в информационной системе «Почта России». При этом предприятие ограничило доступ частных почтовых операторов к информационной системе.

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«Почта России»
ФАС признала «Почту России» нарушителем антимонопольного законодательства: не дает альтернативным почтовикам доступ к своей информационной системе

О каких именно альтернативных почтовых операторов идет речь, в ФАС не сообщают. Известно, что на рынке доставки посылок и документов работают Pony Express, DPD, СДЭК, ПЭК и др.

Какое наказание грозит «Почте России»

«Как субъект естественной монополии, компания обязана предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам, заключив с ними договоры межоператорского обмена, - заявили в ФАС. - «Почта России» злоупотребила доминирующим положением на рынке, навязав контрагентам невыгодные условия. Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде».

ФАС выдала предписание «Почта России» об устранении нарушений.Также «Почта России» грозит штраф в соответствие со статьей 14.31 Кодекса об административных правонарушениях. Данная статья предполагает наложение оборотного штрафа на нарушителя в размере от 1% до 15% от его выручки на соответствующем рынке, но не более 2% от всей выручки правонарушителя и не менее 100 тыс. руб.

Позиция «Почты России»

«Почта России» заявила о несогласии с решением ФАС». «Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обзывает «Почту России» предоставлять недисикриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого, - сообщила пресс-службе предприятия. - Компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде». Представители Минцифры к моменту публикации не ответили на запрос CNews по данному вопросу.

Игорь Королев

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