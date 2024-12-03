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Во Франции провалено внедрение биометрической пограничной системы ЕС

Биометрическая система для контроля перемещения иностранцев по странам Евросоюза, которую изначально планировали запустить еще 2022 г., провалила испытания. Старт отложен на неопределенную дату в будущем году. В проблемах винят главного подрядчика — французского ИТ-гиганта Atos, бизнес которого переживает не лучшие времена.

Запуск откладывается

Проект установки биометрической системы контроля (Entry/Exit System, EES) для охраны границ ЕС не прошел испытания и отложен на 2025 г. без фиксированной даты начала работы, пишет Bloomberg.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон (Ylva Johansson) анонсировала в августе 2024 г. запуск «умной» пограничной системы, которая будет отслеживать перемещения сотен миллионов путешественников в пределах Евросоюза и из него с помощью отпечатков пальцев и распознавания лиц.

Однако октябрьские испытания закончились неудачно. EES не могла справиться с более чем одной страной, использующей ее одновременно, как сказали изданию источники. Государствам-членам пришлось бронировать слоты для ее тестирования, а подключение к центральной базе данных происходило с трудом.

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Atos
Французскую компанию Atos винят в проблемах с установкой биометрической системы контроля на границах ЕС

Запуск откладывается четвертый раз за пять лет. В задержках и технических проблемах ЕС публично обвинил подрядчиков. Представитель Европейской комиссии заявил, что, несмотря на первоначальные планы одновременного запуска EES во всех государствах-членах, теперь будет принят прогрессивный подход, чтобы обеспечить «период адаптации для властей и путешественников».

В настоящее время в Евросоюзе нет автоматизированного способа отслеживания того, как долго граждане стран, не входящих в ЕС, остаются без виз внутри блока. Отдельные страны ставят в паспортах штампы о прибытии, но не имеют возможности узнать, путешествуют ли люди в другие страны Союза и когда уезжают, если вообще уезжают.

Подрядчики проекта

Европейский парламент принял решение о создании ЕЕS в 2017 г., назвав ее «приоритетной инициативой», запуск которой изначально планировался в 2022 г.

План состоял в том, чтобы заменить пограничников, проставляющих штампы в паспортах, на автоматизированную биометрическую систему, которая использует киоски самообслуживания для считывания лиц и отпечатков пальцев и которая подключается к центральному реестру, отслеживающему трансграничные перемещения.

Контракт на создание ЕЕS в 2019 г. выиграла французская ИТ-компания Atos в консорциуме с IBM Corp. и Leonardo SpA. Сумма контракта составила 142 млн евро. IBM разработала часть общей архитектуры системы, Atos было поручено создание аппаратного и программного обеспечения EES. Leonardo обеспечивала кибербезопасность.

Еще в апреле 2024 г. EU-Lisa (агентство ЕС, которое курирует крупномасштабные проекты в области информационных технологий) обвинило подрядчиков в том, что они «полностью провалили» работу.

Технические и денежные проблемы

Большая часть критики досталась Atos. EU-Lisa жаловалась, что компания часто отправляет «молодые команды без опыта для выполнения сложных задач» и регулярно «не может мобилизовать необходимые ресурсы для предоставления исправлений в согласованные графики».

В одном случае потребовалось более шести недель, чтобы «развернуть единую команду по исправлению ошибок», что продемонстрировало «некомпетентность» Atos.

В письме EU-Lisa, описывающем проблемы проекта, упоминались «отсутствующие кабели; неправильно настроенные устройства; транспортировка, возвращенная с границы из-за отсутствующей документации по доставке». Два источник, знакомые с ситуацией, заявили изданию, что ответственность за эти проблемы лежит на Atos.

Плюс ко всему, подрядчики «отказались покрывать дополнительные расходы на обслуживание определенных ИТ-продуктов», как говорилось в отчете европейской Счетной палаты о расходовании средств агентствами ЕС в 2023 г. Это добавило около 20 млн евро дополнительных расходов для EU-Lisa.

Тем не менее, два чиновника ЕС, попросившие не называть их имен, отметили, что EU-Lisa, отдавшее на аутсорсинг все, даже управление проектами, тоже должно взять на себя часть вины.

Ситуация в Atos

Atos — крупная французская ИТ-компания, ключевой поставщик французской атомной промышленности и поставщик Олимпийских игр в Париже, нарастил долг и оказался на грани банкротства, как писал Bloomberg в феврале 2024 г. Рыночная стоимость компании резко сократилась в конце 2020 г. Когда-то составлявшая 8,2 млрд евро (около $8,6 млрд) цена Atos на данный момент упала до 74 млн евро.

Компания сменила семь генеральных директоров с 2021 г. В ноябре 2024 г. суд во Франции одобрил стратегию реструктуризации, в рамках которой кредиторы возьмут под контроль проблемный бизнес.

Анна Любавина

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