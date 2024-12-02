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Наталья Касперская призвала государство оплатить российский язык программирования

Президент компании информационной безопасности InfoWatch призвала государство профинансировать разработку российских ИТ-платформ и языков программирования для искусственного интеллекта (ИИ). Ведь на настоящее время практически весь ИИ в России строится на иностранных платформах, и нужны собственные платформы для ИИ, языки разработки, технологии собственной разработки, которых у нас вообще-то совсем нет.

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Председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», президент группы компаний (ГК) InfoWatch Наталья Касперская призвала государство профинансировать создание российских платформ и языков программирования для ИИ, сообщили «Ведомости».

Наталья Касперская пояснила, что сейчас практически весь ИИ в России строится на иностранных ИТ-платформах, и нужны собственные платформы для ИИ, языки разработки, технологии собственной разработки, которых у нас вообще-то совсем нет. По ее словам, иностранные ИТ-решения могут не отвечать запросам отечественного рынка. Касперская уточнила, что инициативу должно поддержать именно государство, и то и другое, кстати, характерно тем, что оно коммерчески невыгодно. Если это отдать на откуп рынку, рынок не сделает ничего. И кто должен этим заниматься? Наверное, государство должно заниматься.

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Infowatch
Президент ИБ-компании InfoWatch Наталья Касперская

Президент InfoWatch привела в пример ситуацию с аналогами YouTube: «У нас в стране шесть видеосервисов, которые борются против одного YouTube. И не с очевидным результатом. Как вы думаете, кто выиграет?».

Среди других проблем Касперская выделила отток ИТ-специалистов с фундаментальным образованием. Они, по ее словам, уезжают за рубеж, а работать в России остаются те, кто закончил курсы «Яндекса». Удержать профильных разработчиков могут разные меры - например, снятие ограничений с льготной ИТ-ипотеки и партнерские соглашения вузов и корпораций-работодателей.

Обеспечивать технологическое лидерство нужно главным образом с помощью фундамента, которым Наталья Касперская считает российские вузы.

Децифровизировать предприятия

Президент ГК InfoWatch Наталья Касперская продолжает утверждать о необходимости децифровизации предприятий для защиты от кибератак. Еще летом 2022 г. Касперская рассказала, что в текущих условиях (начала проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине) более правильным решением для государства и государственных структур будет вообще заморозить цифровое развитие до тех пор, пока не удастся найти специалистов по информационной безопасности (ИБ).

По словам президента InfoWatch, сейчас будут осуществляться ИТ-атаки на промышленные объекты, ранее они были в основном направлены на хищения денежных средств. Банки же в России защищены на порядок лучше, чем все остальные. Сейчас всем остальным нужно агитировать этот уровень. Причем вплоть до такой непопулярной меры как децифровизация, может быть, даже съем интернет-датчиков там, где они, может быть, не очень нужны (т.е. убирание их и по возможности переход на механические системы).

Одной из мер защиты президент InfoWatch предлагает разделение автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) и корпоративного сегментов. Но она замечает, что эти меры невозможно сделать извне. С ее слов, сами российские предприятия должны посмотреть на свои объекты, являющиеся наиболее критичными. ИБ-эксперты должны понимать, как можно их предприятия атаковать и что с этим делать, например, полностью закрыть (перевод на локальное функционирование) или нужны какие-то другие действия по защите ИТ-инфраструктуры.

Популярные языки программирования для ИИ

Выбор языка играет важную роль в разработке ИИи нейронных сетей. Некоторые из них лучше подходят для этой задачи благодаря своим библиотекам, простоте использования и сообществу разработчиков. Вот несколько популярных вариантов, которые активно используются при работе с нейронными сетями.

Python - считается одним из лучших языков программирования для ИИ. Даже начинающий разработчик может быстро создать нейронную сеть для распознавания изображений, используя всего несколько строк кода.

R - это мощный язык, если нужно провести глубокий анализ информации или построить сложную статистическую модель.

Java - используется для создания масштабируемых и производительных приложений. Ее поддержка многозадачности и обширная экосистема делает данный язык программирвоания отличным выбором для разработки крупных ИИ-систем.

C++ - имеет высокую производительность, что важно при реализации ИИ-проектов, который требует значительных вычислительных ресурсов. Например, в робототехнике или автономных транспортных средствах, где каждая миллисекунда на счету, ведь язык оптимизирует работу софта.

Julia - был создан специально для высокопроизводительных вычислений. Он сочетает в себе скорость и простоту, что делает его привлекательным для ИТ-задач, связанных с ИИ и численными расчетами. Данный язык программирования активно используется в исследовательской области, где важна скорость обработки данных.

Lisp - один из самых старых языков, но он все еще популярен в определенных кругах программистов, которые обучают ИИ. Его гибкость и поддержка рекурсии делают данный язык программирования интересным выбором для экспериментальных и исследовательских проектов в области реализации ИИ-алгоритмов.

Антон Денисенко

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