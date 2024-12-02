Google запатентовал в России Gemini - свой аналог ChatGPT

Google подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) России заявки на регистрацию товарных знаков для двух новых продуктов. Один из продуктов, на которые Google подал заявки, - новый сервис компании Illuminate для записи подкастов при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Второй продукт - разработанная компанией Google нейронная сеть Gemini.

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Компания Google защитит товарными знаками в России чат-бота Gemini и ИТ-инструмент для подкастов Illuminate, об этом пишет «Телеспутник».

Заявки были поданы в Роспатент 11 ноября 2024 г., а в публичной базе данных (БД) появились 13 ноября. Заявителем по товарным знакам выступает американское юридическое лицо «Гугл ЭлЭлСи». Из заявки следует, что юридическое сопровождение регистрации осуществляет российское компания ООО «Севен Хиллс Лигал», на сайте указано, что юристы компании занимаются вопросами интеллектуальной собственности и госрегулирования в сферах телекоммуникации, медиа и технологий.

Патент - это документ, который дает исключительное право его владельцу на изобретение, промышленный образец, полезную модель или селекционное достижение. Патент наделяет своего владельца правом решать, каким образом изобретение может – и может ли – использоваться другими людьми. В обмен на это право патентообладатель раскрывает техническую информацию об изобретении в публикуемом патентном документе. Патенты могут предоставляться на изобретения в любой области техники: от повседневной кухонной утвари до нанотехнологического чипа.

Один из ИТ-продуктов, на которые компания Google подал заявки, - это новый сервис компании Illuminate для записи подкастов при ИИ-помощи. ИТ-инструмент позволяет генерировать диалог двух ведущих на основе загружаемых пользователем материалов. Одной из ключевых особенностей продукта является увеличенное окно контекста: оно вдвое больше, чем у конкурентов из компаний OpenAI и Anthropic, и составляет 2 млн токенов.

Второй товарный знак на чат-бота Gemini от Google. В списке товаров и услуг, которые планируется защитить, фигурирует все, что связано с ИИ-технологией. Компания создала Gemini на основе языковой модели Language Model for Dialogue Applications (LaMDA), сама разработка представляет собой новое поколение языковых моделей, сфокусированное на диалоговых приложениях. 27 ноября 2024 г. компания-разработчик объявила о запуске мобильного приложения с чат-ботом Gemini на операционных системах (ОС) Android и iOS.

Заявка на регистрацию бренда Google AI Edge

В сентябре копания Google также подавала заявку в Роспатент на регистрацию бренда ИИ-сервиса Google AI Edge. По словам экспертов, это уже четвертая заявка на регистрацию различных сервисов с мая 2024 г. Заявка подана по классам МКТУ 9 и 42 (программное обеспечение (ПО), машинное обучение (ML), ИИ).

Google AI Edge - это кроссплатформенная low-code ИТ-система для быстрого создания приложений с использованием ИИ. Edge AI - один из самых заметных новых ИИ-секторов, и он направлен на то, чтобы люди могли запускать ИИ-процессы, не беспокоясь о конфиденциальности или замедлении из-за передачи данных. Это обеспечивает более широкое и широкое использование ИИ-технологий, позволяя интеллектуальным устройствам быстро реагировать на входные данные без доступа к облаку.

Как предположил cооснователь и генеральный директор компании «Агросигнал» Владимир Коршунов, это делается, чтобы усилить свои позиции среди российских разработчиков приложений, использующих ИИ. Cо слов эксперта, компания Google регистрирует ИТ-инструмент для разработки приложений с ИИ, разработка ориентирована на мобильные устройства. Google, очевидно, стремится укрепить свою модель Gemini, по всей видимости фокусируется на программистах, считает Коршунов.

Защита ИТ-продуктов на российском рынке

В 2022 г. Роспатент отказал Google в регистрации торгового знака Google Orion. В ведомстве считают, что компания не предоставила достаточно аргументов для обоснования первого отказа зарегистрировать товарный знак специальной ИТ-системы Google Orion. ИТ-сервис дает пользователям возможность бесшовно переключаться с сигнала сотовой связи в сети Wi-Fi даже во время голосового звонка. Это достигается благодаря предоставлению доступа операторам сотовой связи от провайдеров сетей общественного Wi-Fi, таким образом, достигается устойчивый сигнал даже в местах без хорошей сотовой связи. Ранее Роспатент отклонил регистрацию, так как посчитал, что название Google Orion очень перекликается с уже существующим названием оператора «Орион Телеком», а также иными похожими по названию и изображениям знаками, например, «Научно-внедренческому предприятию «Болид», агентству «Орион-недвижимость» и прочим.

Компания Google активно защищает свои новые ИТ-продукты на российском рынке, регистрируя товарные знаки. Это позволит компании-разработчику предотвратить незаконное использование ее обозначений и даст возможность требовать компенсацию до 5 млн руб. за нарушения.

В 2024 г. американская транснациональная корпорация из США подала несколько заявок на регистрацию товарных знаков в России. Компания решила защитить Google Vids (обмен короткими видео через интернет. Заявка от 27 мая), Google Axion Processor (центральные процессорные устройства, микрочипы, микропроцессоры. Заявка от 16 августа), а также Google Gemini (ИИ для создания человеческой речи и других технологий. Заявка от 1 августа).