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YouTube прогибается под Роскомнадзор. Сервис требует у блогеров удалить ролики о том, как обходить блокировки

Американский видеохостинг YouTube попросил блогеров удалить видео, которые содержат информацию об обходе блокировок Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Всего на данный момент видеохостинг должен удалить более 300 материалов, популяризующих VPN- сервисы.

Пока лишь просьба

Администрация видеохостинга YouTube попросила пользователей из России удалить видео, популяризирующие VPN-сервисы. Модераторы видеохостинга предупредили, что если блогеры не удалят эти видео, то сервис будет вынужден сделать это самостоятельно, само уведомление платформы имеется у издания РБК.

YouTube написал российским пользователям, публикующих видео о VPN-сервисах, предупреждение о том, что Роскомнадзор внес их ролики с методами обхода блокировок в реестр запрещенной информации на основании части 7 статьи 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Как следует из уведомления, если пользователь не удалит такой ролик самостоятельно, компания Google будет вынуждена ограничить доступ к видео.

Летом 2024 г. глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предупредил о замедлении работы YouTube в России. Такая мера направлена против видеохостинга, который, как подчеркнул парламентарий, безнаказанно нарушает законодательство России. Он подчеркнул, что в настоящее время, когда против страны идет кибервойна, нужно обеспечить максимальную безопасность.

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Видеохостинг YouTube потребовал у блогеров удалить ролики с информацией о VPN-сервисах

Роскомнадзор подтвердил РБК информацию о том, что ведомство направило требование об удалении контента к Google, популяризирующего использование VPN-сервисы и другие способы обхода ограничений. К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризующих использование VPN и других программ для обхода блокировок доступа к противоправному в России контенту.

Фактическое замедление видеохостинга

Замедление видеохостинга началось с 1 августа 2024 г. Именно тогда независимые исследователи зафиксировали резкое падение скорости у большинства провайдеров и операторов по всей России. Сам YouTube загружается обычно нормально, проблемы начинаются именно при включении видео, но у некоторых юзеров и даже сам сайт не загружается полностью на десктопной версии.

Согласно замерам исследователя блокировок в рунете ValdikSS, скорость загрузки роликов ограничили 128 КБ/с. Этого хватает разве что для просмотра видео в плохом качестве - 240p, но нормальная загрузка в самом распространенном разрешении 1080p, требует скорости около 5 МБ/с.

Технически американский видеохостинг YouTube замедляют по домену *.googlevideo.com, с которого раздают YouTube-видео почти все провайдеры, объясняют технические специалисты ValdikSS. Сторонники версии о намеренном замедлении считают, что делают это при помощи технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) - оборудования для анализа и фильтрации интернет-трафика. Роскомнадзор еще в 2020 г. под угрозой административных штрафов начал требовать от небольших интернет-провайдеров за свой счет устанавливать ТСПУ в рамках закона о «суверенном интернете», хотя ранее в 2018 г. предполагалось, что это оплатит государство. Сама по себе ИТ-система ТСПУ выявляет трафик от конкретных сайтов и решает, пропустить его, ограничить скорость или вообще заблокировать.

Жалобы на Роскомнадзор

Ассоциация «Ростелесеть», которая объединяет более 200 региональных операторов связи, пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Сама же организация просит возбудить производство по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» из-за создания дискриминационных условий для операторов связи путем неравномерного замедления работы видеоплатформы YouTube, поисковой системы Google и ее ИТ-сервисов. Публично признать виновными лиц в Роскомнадзоре, нарушивших антимонопольное законодательство, а также принять меры для устранения нарушения. Жалоба, с которой ознакомился издание РБК (ее подлинность подтвердили в ассоциации), была направлена в службу 12 сентября 2024 г.

В жалобе ассоциация ссылается на ответ Роскомнадзора на свое обращение: из него следует, что власти приняли меры в отношении видеохостинга YouTube в связи с многочисленными нарушениями российского законодательства. Дифференциацию деградации ИТ-сервисов у разных операторов в ответе Роскомнадзора объясняют различными политиками, применяемыми к сервисам на сетях мобильной и фиксированной связи. В «Ростелесети» полагают, что такая дифференциация привела к формированию неравного положения операторов связи по отношению друг к другу, созданию дискриминационных условий на телеком-рынке, что представляет угрозу для конкуренции и нарушает антимонопольное законодательство.

Как пояснил РБК источник в одном из операторов связи, Роскомнадзор действительно устанавливал на сети фиксированной и мобильной связи разные типы ТСПУ и это оборудование по-разному отрабатывает трафик. Но проследить это может только Роскомнадзор, операторы не имеют доступа к процессам, происходящим в ТСПУ, отметил другой собеседник СМИ.

Антон Денисенко

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