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В России ввели налог на цифровую валюту

Госдума приняла закон о налогах на цифровую валюту. Она признается имуществом и облагается НДФЛ. Снизить ставку за счет режима самозанятости не получится.

Майнинг облагается налогом

Госдумой принят сразу во втором и третьем чтении закон о налогообложении цифровой валюты, которая признается имуществом и облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), сообщил ТАСС. Налоговую базу по НДФЛ будут формировать доходы в виде цифровой валюты, полученной в результате осуществления майнинга цифровой валюты в России.

Доходы от сделок будут облагаться НДФЛ по ставке 13-15%. По налогу на прибыль майнинг цифровой валюты будет облагаться по стандартной ставке налога на прибыль организаций, приводит агентство пояснение, которое дал глава департамента налоговой политики Минфина Данил Волков на ранее состоявшемся заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Снизить ставку налога путем применения режима специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (для самозанятых) закон не позволяет.

НДС не облагается

Доходы от сделок с цифровой валютой будут объединены в единую налоговую базу с доходами от продажи акций, облигаций и инвестиционных паев, доходов от операций РЕПО с ценными бумагами, доходами от операций с ценными бумагами на ИИС и вкладам в российских банках.

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Майнеры теперь будут официально платить налог на доход физических лиц

Налогообложению по НДС операции по осуществлению майнинга и по реализации цифровой валюты подлежать не будут, так же как услуги уполномоченной организации, обеспечивающей заключение сделок с цифровой валютой, используемой в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам (контрактам) в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций.

Законопроект №237585-8 , который разрешает использовать цифровые валюты в качестве платежного средства во внешнеторговых операциях сенаторы Совфеда России одобрили в августе 2024 г.

Обязанность оператора майнинговой инфраструктуры

Датой фактического получения доходов от майнинга признается дата, на которую у лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты, возникает право распоряжаться такой цифровой валютой, в том числе путем зачисления такой цифровой валюты непосредственно на счет другого лица, говорится в сообщении агентства.

На оператора майнинговой инфраструктуры накладывается обязанность сообщать в налоговые органы сведения о лицах, которые осуществляют майнинг с использованием его инфраструктуры. Нарушение установленного срока будет наказываться штрафом штраф в размере 40 тыс. руб.

Майнинг — это добыча криптовалюты. Индивидуальные предприниматели (ИП) и организации могут заниматься майнингом в России после включения в специальные реестры, которые будет вести Федеральная налоговая служба (ФНС). Информация из этих баз данных (БД) будет доступна органам власти, судам, Центральному Банку России, территориальным сетевым организациям и «Системному оператору Единой энергетической системы».

Кроме того, майнеры смогут добывать криптовалюту без включения в реестр при соблюдении лимита по потреблению электричества — шесть тыс. кВт⋅ч в месяц. Пользователи, занимающиеся майнингом, должны предоставлять ФНС информацию об объеме полученной цифровой валюты и адресе-идентификаторе.

Анна Любавина

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