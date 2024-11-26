Дешевую версию российского чипа для управления самолетами и роботами будут продавать в онлайн-магазинах

АО НИИЭТ, входящий в группу компаний «Элемент», начнет продажи микроконтроллеров на онлайн-площадках. Речь идет о микроконтроллерах К1946ВК035 в пластиковом корпусе, который делает изделие более дешевым, чем его металлокерамическая версия. В «Элементе» не исключают, что будут продавать и другие изделия через крупнейшие онлайн-площадки.

Доступный чип

Как стало известно CNews, Научно-исследовательский институт электронной техники (АО «НИИЭТ») входит в группу «Элемент», начал серийное производство 32-битного микроконтроллера К1946ВК035 в пластиковом корпусе. Об этом CNews сообщил представитель компании.

Ранее это изделие выпускалось в металлокерамическом корпусе. Применяется оно для управления электроприводами в городском электротранспорте (в частности, на электробусах), в бортовой аппаратуре российских гражданских самолетов МС-21, в устройствах управления робототехническими системами и т.п.

«Новый корпус делает микроконтроллер более доступным для целого ряда массовых промышленных отраслей за счет более конкурентоспособной цены по сравнению с металлокерамическим корпусом», — отмечают в «Элементе».

Чипы в онлайн-магазине

При этом компания планирует продавать небольшие партии микроконтроллеров через онлайн-платформы. Конкретные площадки, где будут происходить онлайн-продажи компания не раскрывает. «Сейчас ведутся переговоры с одной из крупнейших онлайн-площадок о запуске продаж продукта через дистанционные каналы, — отметил представитель «Элемента». — Такой формат будет интересен небольшим корпоративным и розничным заказчикам, которые заинтересованы в оперативных поставках мелкосерийных партий микроконтроллеров».

bedneyimages на Freepik «Элемент» запустит онлайн-продажи чипов

На пластиковый корпус уже есть подтвержденные заказчики среди поставщиков авиационных бортовых систем для самолетов гражданской авиации.

Первая партия объемом несколько десятков тысяч микроконтроллеров уже передана заказчикам. В компании рассчитывают, что спрос на микроконтроллер до конца 2025 г. будет исчисляться сотнями тысяч.

При этом «Элемент» не исключают, что начнут продавать в онлайне и другие изделия.

«Этот микропроцессор, хотя и не очень новый, востребован рынком за счет широкого функционала и набора встроенных интерфейсов, — рассказал CNews независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Он может применяться самыми различными потребителями из разных отраслей».

По словам Бойко, микросхемы в пластиковых корпусах как правило несколько дешевле, чем в металлокерамических, на 10-20%, а иногда и более, в зависимости от сложности корпуса.

Возможность покупки микросхем онлайн все более востребована на российском рынке, считает Бойко. «Это объясняет растущий интерес российских производителей к созданию собственных онлайн-магазинов, а также к маркетплейсам и работе с крупными специализированными онлайн-магазинами, торгующими электронными компонентами. — продолжает он. — Пока что доля реализации электронных компонентов через интернет-торговлю сравнительно невелика, от 5 до 15%, но значимость этого канала будет быстро расти».

Чем занимается «Элемент»

«Элемент» — крупнейший разработчик и производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.

В настоящий момент объединяет более 30 компаний по разработке и производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры. Продукция Группы «Элемент» имеет широкое применение в различных отраслях экономики.