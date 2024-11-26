Дешевую версию российского чипа для управления самолетами и роботами будут продавать в онлайн-магазинах
АО НИИЭТ, входящий в группу компаний «Элемент», начнет продажи микроконтроллеров на онлайн-площадках. Речь идет о микроконтроллерах К1946ВК035 в пластиковом корпусе, который делает изделие более дешевым, чем его металлокерамическая версия. В «Элементе» не исключают, что будут продавать и другие изделия через крупнейшие онлайн-площадки.
Доступный чип
Как стало известно CNews, Научно-исследовательский институт электронной техники (АО «НИИЭТ») входит в группу «Элемент», начал серийное производство 32-битного микроконтроллера К1946ВК035 в пластиковом корпусе. Об этом CNews сообщил представитель компании.
Ранее это изделие выпускалось в металлокерамическом корпусе. Применяется оно для управления электроприводами в городском электротранспорте (в частности, на электробусах), в бортовой аппаратуре российских гражданских самолетов МС-21, в устройствах управления робототехническими системами и т.п.
«Новый корпус делает микроконтроллер более доступным для целого ряда массовых промышленных отраслей за счет более конкурентоспособной цены по сравнению с металлокерамическим корпусом», — отмечают в «Элементе».
Чипы в онлайн-магазине
При этом компания планирует продавать небольшие партии микроконтроллеров через онлайн-платформы. Конкретные площадки, где будут происходить онлайн-продажи компания не раскрывает. «Сейчас ведутся переговоры с одной из крупнейших онлайн-площадок о запуске продаж продукта через дистанционные каналы, — отметил представитель «Элемента». — Такой формат будет интересен небольшим корпоративным и розничным заказчикам, которые заинтересованы в оперативных поставках мелкосерийных партий микроконтроллеров».
На пластиковый корпус уже есть подтвержденные заказчики среди поставщиков авиационных бортовых систем для самолетов гражданской авиации.
Первая партия объемом несколько десятков тысяч микроконтроллеров уже передана заказчикам. В компании рассчитывают, что спрос на микроконтроллер до конца 2025 г. будет исчисляться сотнями тысяч.
При этом «Элемент» не исключают, что начнут продавать в онлайне и другие изделия.
«Этот микропроцессор, хотя и не очень новый, востребован рынком за счет широкого функционала и набора встроенных интерфейсов, — рассказал CNews независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Он может применяться самыми различными потребителями из разных отраслей».
По словам Бойко, микросхемы в пластиковых корпусах как правило несколько дешевле, чем в металлокерамических, на 10-20%, а иногда и более, в зависимости от сложности корпуса.
Возможность покупки микросхем онлайн все более востребована на российском рынке, считает Бойко. «Это объясняет растущий интерес российских производителей к созданию собственных онлайн-магазинов, а также к маркетплейсам и работе с крупными специализированными онлайн-магазинами, торгующими электронными компонентами. — продолжает он. — Пока что доля реализации электронных компонентов через интернет-торговлю сравнительно невелика, от 5 до 15%, но значимость этого канала будет быстро расти».
Чем занимается «Элемент»
«Элемент» — крупнейший разработчик и производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 г. на базе активов АФК «Система» и «Ростеха». Обе стороны внесли в СП 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В «Элемент», например, вошли крупнейший производитель чипов в России – зеленоградский «Микрон», НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры «Прогресс», а также завод полупроводниковых приборов, «ВЗПП-Микрон» (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.
В настоящий момент объединяет более 30 компаний по разработке и производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры. Продукция Группы «Элемент» имеет широкое применение в различных отраслях экономики.