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Конференция CNews «Современный цифровой офис» состоится 5 декабря 2024 года

CNews приглашает принять участие в конференции «Современный цифровой офис» 5 декабря 2024 года.

Эффективность бизнеса зависит от двух основных факторов — наличия и квалификации сотрудников и организации их работы. Сотрудников не хватает, многие из них предпочитают работать удаленно. Для повышения их продуктивности нужны цифровые инструменты, которые позволят сделать работу удобной, производительной и одновременно контролируемой.

Не менее важная задача — дать сотрудникам возможность почувствовать себя членом команды, делающей одно большое значимое дело. Большое значение имеют условия работы — наличие удобных и безопасных инструментов, способных обеспечить не только эффективное, но и безопасное взаимодействие членов команды. Все эти решения объединяет современный цифровой офис.

Подробная информация и регистрация на сайте.

Среди докладчиков на данный момент:

Виталий Слободин, руководитель направления развития ЭДО, «Росводоканал»;
Роман Налепов, директор по цифровизации, ГК «Основа»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»;
Ольга Шаталова, руководитель управления автоматизации и кадрового администрирования, Sokolov;
Алексей Карпинский, заместитель генерального директора, iCore;
Игорь Кудинов, руководитель отдела развития отраслевых решений и интеграций, Okdesk;
Наталья Кудрявцева, директор по стратегии развития продуктов, Avroid;
Николай Лазарев, директор по развитию и поддержке информационных систем, Росводоканал;
Ольга Туруханова, начальник управления по подбору персонала «Транспортной группы Fesco»;
Елена Тятенкова, старший вице-президент, руководитель департамента управления сетью, Альфа-Банк;
Алена Тараканова, менеджер по работе с партнерами, компания «Актив».

Основные темы конференции

Современный офис

  • Каким должен быть современный офис?
  • Важнейшие инструменты коллективной работы.
  • Есть ли предел цифровизации бизнес-процессов?
  • Как мотивировать сотрудников использовать цифровые инструменты?
  • Как организовать удаленное рабочее место?
  • Особенности работы гибридных команд.

Технологии цифрового офиса

Проекты и кейсы

  • Внедрение цифровых инструментов для сотрудников: делимся опытом.
  • Супераппы в современном офисе.
  • Что предлагают отечественные разработчики?
  • Какие инструменты можно разработать самостоятельно?
  • Как сделать цифровые сервисы удобными и востребованными?
  • Управление цифровым офисов.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 22000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: a4@cnews.ru, Четвернин Алексей.

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