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ИТ-шнику из Флориды дали 4 года за многолетний шпионаж

Гражданин США предстал перед судом, ему предъявлены обвинения в сговоре с целью работы на Министерство государственной безопасности Китая. В течение 20 лет завербованный Китаем шпион работал в Verizon, а затем в одной из крупнейших индийских ИТ-компаний Infosys. Он выполнял запросы от китайской госбезопасности, предоставляя сведения о китайских диссидентах, сторонниках демократии и ряд другой информации.

Шпион в ИТ-индустрии

Гражданин США Пинг Ли (Ping Li) признал себя виновным в сговоре для работы в качестве агента Министерства госбезопасности Китая, пишет издание The Record. Следователи по этому делу установили, что передача данных велась с 2012 г.

Пинг Ли родом из Флориды, возраст обвиняемого составляет 59 лет. Он приговорен к четырем годам тюрьмы за передачу конфиденциальной информации разведке Китая, также Ли должен будет выплатить штраф в размере $250 тыс.

C 2012 г. Ли делился огромным количеством данных с Министерством государственной безопасности Китая. По имеющимся данным у Агентства национальной безопасности (АНБ), Ли два десятилетия проработал в Verizon, а затем перешел в Infosys, вторую по величине ИТ-компанию в Индии.

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Wikipedia
Министерство государственной безопасности Китая

По информации Министерства юстиции США, Пинг Ли служил связным, который получал информацию, запрашиваемую от китайской государственной безопасности. Он сливал сведения о китайских диссидентах, сторонниках демократии и членах религиозного движения Фалуньгун (также называемый Фалунь да фа) - это смесь буддизма, даосизма и китайского цигун, в которой большое внимание уделяется медитации и нравстве. Пинг Ли также активно сливао и конфиденциальную информацию о кибербезопасности в США.

«В мае 2021 г. сотрудник Министерства госбезопасности Китая запросил у Ли информацию о хакерских атаках на американские компании, в том числе о широко разрекламированном взломе крупной американской компании китайским правительством. В течение четырех дней Ли предоставил запрашиваемые данные», - говорится в сообщении Министерства юстиции США.

В марте 2022 г. китайский офицер запросил у Ли информацию о его новом работодателе, включая материалы, касающиеся обучения кибербезопасности. По словам американских прокуроров, Пинг Ли предоставил данные в тот же день. В инциденте также участвовали электронные письма от офицеров китайской госбезопасности, обсуждавших тактику взлома, которая могла быть использована.

Согласно судебным документам, куратор из китайской разведки попросил Ли получить данные о кибератаке Solarwinds на правительство Соединенных Штатов в 2021 г. Ли мог отправлять информацию в агентство через анонимные аккаунты Gmail и Yahoo и часто ездил в Китай для встреч с сотрудниками китайской разведки. Он также предоставил личные данные о китайских диссидентах и отправил в агентство биографическую информацию человека, связанного с Фалуньгун. В июне 2022 г. Пинг Ли предоставил китайской разведки информацию о человеке, который бежал из Китая в США.

Ли был арестован 20 июля 2024 г. и сначала солгал об информации, которую он предоставил Министерству государственной безопасности Китая, но после того, как ему показали копии электронных писем, которыми он обменивался с одним из своих кураторов, он признался, что работал с ними. Далее шпион признался, что поделился материалами по кибербезопасности внутри своего работодателя, которые, как он знал, ему не разрешалось распространять.

После тюремного срока в четыре года Ли предстоит еще три года находиться под надзором АНБ в США.

Американское дежавю

В августе 2024 г. гражданин США Юаньцзюнь Танг (Yuanjun Tang) был задержан в Нью-Йорке, ему предъявлены обвинения в сговоре с целью работы на Министерство государственной безопасности Китая. Об этом сообщал американский Министерства юстиции (Минюст) США.

По информации Минюст США, по крайней мере с 2018 г. по июнь 2023 г. Танг действовал в Соединенных Штатах в качестве китайского агента, выполняя задания по приказу Министерства государственной безопасности Китая. Он регулярно получал инструкции от сотрудника министерства государственной безопасности и направлял ему отчеты, касавшиеся отдельных людей и групп, которые, по мнению КНР, могут потенциально навредить интересам Китая.

В судебных документах также отмечается, что Юаньцзюнь Тану может грозить до 20 лет тюремного заключения. Ведь обвиняемый - бывший гражданин КНР, но в самом Китае он был помещен в тюрьму за свою диссидентскую деятельность. В 2002 г. Юаньцзюнь Танг уехал на Тайвань, а затем получил политическое убежище в США и поселился в Нью-Йорке, где регулярно участвовал в мероприятиях с другими диссидентами из КНР.

Противозаконная разведывательная деятельность

На протяжении многих лет правительство Китая уделяет особое внимание взлому телекоммуникационных компаний по всему миру. В последние недели американские чиновники выразили возмущение по поводу взлома китайской группой Salt Typhoon компаний Verizon, AT&T, Lumen Technologies и T-Mobile.

Как утверждают журналисты The Record, связанные с Пекином хакеры использовали свой доступ к американским телекоммуникациям, чтобы получить данные с телефонов, которыми пользовались избранный Президент США Дональд Трамп (Donald Trump), избранный вице-президент Джеймс Вэнс (James Vance) и сотрудники вице-президента Камалы Харрис (Kamala Harris). Хотя в свое время в The Record были уверены, что кандидат Трамп – это якобы тайный агент Президента России Владимира Путина, получающий от него инструкции дистанционно в течение последних четырех лет.

Антон Денисенко

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