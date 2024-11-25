Huawei срочно выпускает 100 тысяч приложений для своего анти-Android

Одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei планирует выпустить 100 тыс. приложений для HarmonyOS в ближайшие 6-12 месяцев. На данный момент в экосистеме размещено более 15 тыс. приложений. Запуск нового программного обеспечения (ПО) был ускорен из-за введенных Соединенными Штатами санкций против китайской компании.

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Поставщик инфокоммуникационных решений Huawei намерена запустить 100 тыс. приложений для HarmonyOS в ближайшие месяцы, об этом сообщил председатель компании Сюй Чжицзюнь (Xu Zhijun). Компания-разработчик стремится к достижению самодостаточности.

Согласно данным Reuters, компания Huawei имеет более 15 тыс. приложений на базе операционной системы (ОС) Harmony, которые могут удовлетворить базовые потребности потребителей, но экосистема нуждается в более персонализированных и бутиковых приложениях.

Со слов Чжицзюня, исходя из анализа Huawei, для того, чтобы экосистема ОС Harmony стала зрелой и могла удовлетворять потребности потребителей, необходимо минимум 100 тыс. приложений. Это ключевая цель для Huawei на следующие 6-12 месяцев. Чжицзюнь подчеркнул, что именно из-за санкций Соединенных Штатов компания Huawei была вынуждена ускорить разработку собственной ОС.

Huawei Huawei планирует выпустить 100 тыс. приложений для HarmonyOS в течение года

Как рассказали разработчики Harmony, хоть и был достигнут значительный прогресс при создании ОС Harmony, но для любого ИТ-продукта нужны реальные пользователи и это не 10 или 100 юзеров. Независимо от того, насколько продвинута ОС, она не будет иметь никакой ценности, если ею никто не пользуется.

Huawei запустила свою ОС пять лет назад после того, как санкции США прекратили поддержку Android. Санкции США в 2019 г. ограничили доступ Huawei к мобильным ИТ-сервисам Google и заставили группу выпустить свою первую версию HarmonyOS, которая базировалась на открытом коде Android, что позволило запускать приложения Android на ее телефонах. Уже в прошлом месяце 2024 г. Huawei выпустила для китайского рынка мобильную ОС под названием HarmonyOS NEXT, которая не содержит компонентов от Android. Проект использует микроядро от разработчиков Huawei, основанное на ядре с открытым исходным кодом OpenHarmony.

По данным Huawei, на текущий момент порядка 65% пользователей смартфонов используют приложения, которые не могут быть установлены на устройства под управлением HarmonyOS. Это создает определенные неудобства для пользователей и препятствует росту популярности платформы. Таким образом, будущее HarmonyOS будет зависеть от способности руководства Huawei реагировать на вызовы рынка и привлекать разработчиков для создания разнообразного и полезного контента.

Растет технологический раскол

Huawei готовится выпустить свой первый флагманский телефон, который сможет запускать собственные приложения на собственной ОС, что является последним признаком того, как технологии разделяются на конкурентные экосистемы США и Китая.

На смартфоне Mate 70 будет установлена ОС HarmonyOS Next, которую китайская компания надеется зарекомендовать как главного конкурента iOS от Apple и Android от Google.

Это последняя демонстрация того, что санкции Соединенных Штатов, призванные ограничить деятельность компании Huawei, взамен закрепили статус Huawei как технологического гиганта. В прошлом месяце группа сообщила, что за первые девять месяцев 2024 г. продажи подскочили на 30% по сравнению с предыдущим годом.

Запуск ПО на Mate 70 основывается на аппаратном импульсе, полученном в прошлом году, когда группа представила Mate 60, оснащенный процессором собственной разработки и отечественного производства, способным работать на скорости около 5G - подвиг, который многие в Вашингтоне считали невозможным.

Apple уже не выдерживает конкуренцию в Китае

Продажи iPhone от Apple в Китае в третьем квартале 2024 г. снизились на 0,3%, тогда как Huawei продемонстрировал рост на 42%, пишет Reuters. Компания Apple вышла на второе место с долей рынка 15,6%, что на 0,5% меньше, чем в 2023 г., в то время как Huawei заняла третье место с 15,3%, набрав 4,2%.

Компания Vivo, которая в основном продает бюджетные телефоны, стала лидером с долей рынка 18,6%. Такие контрастные показатели стали следствием возвращения Huawei в премиум-сегмент в 2023 г. с серией Mate 60, оснащенной чипом отечественного производства. Китайский технологический гигант бросил вызов позициям Apple, выпустив в начале этого года свою последнюю модель Pura 70.

Apple столкнулась с трудностями в Китае, в том числе с ограничениями на использование iPhone некоторыми государственными учреждениями. В третьем квартале частично помог новый iPhone 16, который появился в продаже 20 сентября 2024 г. В тот же день Huawei выпустила конкурентный продукт - телефон, складывающийся втрое.

В целом продажи смартфонов в Китае за третий квартал выросли на 3,2% до 68,78 млн единиц.