В России разработали систему для выявления с помощью ИИ картельных сговоров при госзакупках

Аспирант ВШЭ разработал ИИ-модель, способную с точностью до 91% предсказывать признаки картельных сговоров на торгах, основываясь на анализе поведения участников. В ФАС есть запрос на подобную автоматизацию — ее собственный тендер на создание подобной системы срывался уже два раза.



ИИ проконтролирует госзакупки

В Высшей школе экономики (ВШЭ) создали основанную на искусственном интеллекте модель автоматизации процесса выявления картельных сговоров на торгах с помощью искусственного интеллекта, выяснил «Коммерсант».

Система предсказывает признаки сговора с точной достигающей 91%, заявил ее автор, аспирант ВШЭ Константин Ефимов.

Как обучали модель

Модель опирается преимущественно на поведение участников на этапе первых ставок. Проблема возможной имитации поведения «честных» фирм с целью обмануть обмануть алгоритм решается добавлением дополнительных параметров, например, времени подачи ставки, утверждает Ефимов.

Photo by Kevin Ku on Unsplash ИИ может помочь с контролем огромного объема госзакупок

Для ее обучения использовались данные 89 тыс. аукционов по 223-ФЗ за пять лет (2016-2020 гг.) и около 1,1 тыс. решений ФАС по делам о картелях.

В выборке из 40 аукционов (20 с нарушением и 20 без) модель анализировала показатели ставок, времени их подачи и уровня снижения цены. Проблема малой выборки была компенсирована разделением ее на тренировочную и тестовую для валидации результатов.

Модель выявила, например, антиконкурентное применение стратегии «таран» при резком снижении начальной цены контракта (сразу на 81%), что обычно расценивается как признак конкурентной борьбы. Эта стратегия рассчитана на утрату интереса добросовестными участниками торгов из-за демпинга, что подтвердило расследование антимонопольных органов.

Решение останется за человеком

В ФАС поддерживают развитие информационных технологий, но отдавать функцию принятия решений на откуп ИИ не планируют. «Внедрение таких инструментов предназначено для выявления рисковых сценариев, которые свидетельствуют о наличии возможных признаков заключения и реализации антиконкурентных соглашений, что не предполагает автоматического принятия решений о нарушениях», — сказали в ведомстве.

Решения о признании наличия нарушений, согласно действующему законодательству, принимаются комиссиями на основе рассмотрения фактов и доказательств в рамках соответствующих антимонопольных дел.

В планах ведомства уже есть создание ГИС «Антикартель» с использованием ИИ. Тендер на ее разработку ФАС опубликовала 27 апреля 2024 г. и 28 мая заключила контракт с интегратором ИТ-систем ООО «Эдвансед Трансформейшн Консалтинг» (контрольный пакет акций принадлежит «Русатом — Цифровые решения»). 24 июня контракт был расторгнут. Согласно тексту решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заказчик отметил, что первый этап выполнения работ был исполнен ненадлежащим образом.

Повторная госзакупка ФАС на 240,8 млн руб. с целью создания «Антикартеля» тоже была приостановлена в августе 2024 г., на этот раз по жалобе участника электронного аукциона — ООО «Национальный Центр Информатизации» («НЦИ»). Согласно жалобе, в документации по конкурсу содержатся положения, которые нарушают требования закона о контрактной системе и (или) не позволяют подать заявку на участие неограниченному кругу лиц ввиду установления заведомо неисполнимых сроков исполнения контракта.

Без ИИ сложно

Использование ИИ для выявления нарушений при проведении госзакупок обусловлено гигантскими размерами этого рынка. В 2023 г., по данным издания, заказчики заключили 2,4 млн контрактов на 10,6 трлн руб.

И масштабы растут. Так, денежный объем публичных госзакупок российского системного офисного ПО и ОС, например, с начала 2024 г. по сентябрь, составил 2,3 млрд руб., что больше показателя 2023 г. на 31,2%. Количество тендеров достигло 805, увеличившись на 45,3%.

В сентябре 2024 г. CNews писал о том, что власти нашли картельный сговор при реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Речь шла о проведении аукциона на оказание услуг по организации процессов печати, копирования и сканирования в государственных органах Московской области. Признаки нарушения были выявлены у государственного казенного учреждения (ГКУ) Московской области «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий» (МОЦИКТ) и соответствующего подрядчика — ООО «Нетворк». общая сумма соответствующих контрактов составила 241 млн руб.

В октябре 2024 г. стало известно, что Минцифры до конца 2024 г. планирует создать для закупок программных продуктов госорганами и госкомпаниями единый прайс-лист, так как счетная палата выявила факты госзакупок одного и того же софта при примерно одинаковых объемах лицензий и условиях лицензирования «на абсолютно разных ценовых условиях» и увидела в этом недобросовестность как со стороны заказчиков, так и со стороны разработчиков.

Проблема манипуляций ценами на госзакупках существует не только в России. В сентябре 2024 г., к примеру, выяснилось, что Министерство юстиции США расследует дело по подозрению в незаконном сговоре технологической компания SAP и ИТ-дистрибьютора Carahsoft с целью завышения цен при поставках продукции американским военным и другим правительственным структурам. В деле фигурируют и другие компании, участвовавшие в госпоставках ПО в течение десятилетия.