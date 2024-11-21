Производители электроники просят продлить упрощенный режим ввоза гаджетов и чипов в Россию

Ассоциации производителей электроники и микроэлектроники попросили Минпромторг продлить упрощенный ввоз в страну планшетов, микросхем и прочих товаров еще на один год. Это необходимо для бесперебойных поставок электроники и комплектующих в Россию.

Разрешение на поставки

Как стало известно CNews, российские производители и поставщики электроники обратились в Минпромторг с просьбой продлить упрощенный ввоз в Россию оборудования и комплектующих на 2025 г. Это следует из письма, которое направили РАТЭК, АПКИТ и АРПЭ в ведомство 14 октября (есть в распоряжении CNews).

Речь идет о продлении действия постановления Правительства №834 «Об установлении особенностей ввоза в Российскую Федерацию шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих» (об упрощенном ввозе электроники), которое действует с 9 мая 2022 г.

К таковым товарам относится телекоммуникационное оборудование, коммутаторы, планшеты, смартфоны, ноутбуки, а также микросхемы и т.д.

Этот документ позволял российским компаниям – поставщикам и производителям электроники наладить в условиях санкционных ограничений поставки на рынок товаров, комплектующих и оборудования.

freepik Производители электроники попросили продлить упрощенный ввоз товаров

На момент публикации материала Минпромторг не ответил на запрос CNews.

Что это дает

С учетом того, что в среднесрочной перспективе снижение санкционного давления на Россию со стороны недружественных стран, а также возобновление операционной деятельности покинувших российский рынок зарубежных изготовителей маловероятно, Ассоциации попросили Минпромторг о двух вещах.

Во-первых, продлить срок действия постановления №834 на 2025 г. И во-вторых, предусмотреть автоматическое продление на 2025 г. заключений, ранее выданных отраслевым ассоциациям и некоммерческим организациям, указанным в постановлении 834.

Упрощенный порядок распространяется на процедуру выдачи разрешительных документов для ввоза товаров, а именно, нотификации. Этот документ необходим для всех электронных устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. Ранее для получения нотификации производитель должен был обратиться в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В соответствии с данным постановлением Правительство разрешает оформить нотификацию через отраслевые ассоциации, которые определены постановлением. К ним относятся АРПЭ, АПКИТ, РАТЭК, АНО «Вычислительная техника» и др.

Также разрешается не предоставлять Федеральной таможенной службе (ФТС) данные о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования в России. При этом производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий.

«Услуга, о которой идет речь, продолжает быть востребованной среди участников консорциума, особенно в свете продолжающейся санкционной политики, — рассказала CNews глава АНО «Вычислительная техника» Светлана Легостаева. — Санкции остаются в силе, и поэтому ее актуальность сохраняется».

Не серый импорт

Важно отметить, что упрощенный ввоз техники, санкционированный Правительством и параллельный импорт Министерства промышленности и торговли это не одно и то же. Первое подразумевает упрощение порядка подачи документов в контролирующие структуры, а именно, в ФСБ и ФТС России.

Параллельный импорт же предполагает ввоз товаров в Россию без разрешения правообладателя. Минпромторг, аналогично упрощенному ввозу техники, утвердил список товаров для него в 2022 г.