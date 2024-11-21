CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ИТ в госсекторе Техника Поддержка ИТ-отрасли
|

Производители электроники просят продлить упрощенный режим ввоза гаджетов и чипов в Россию

Ассоциации производителей электроники и микроэлектроники попросили Минпромторг продлить упрощенный ввоз в страну планшетов, микросхем и прочих товаров еще на один год. Это необходимо для бесперебойных поставок электроники и комплектующих в Россию.

Разрешение на поставки

Как стало известно CNews, российские производители и поставщики электроники обратились в Минпромторг с просьбой продлить упрощенный ввоз в Россию оборудования и комплектующих на 2025 г. Это следует из письма, которое направили РАТЭК, АПКИТ и АРПЭ в ведомство 14 октября (есть в распоряжении CNews).

Речь идет о продлении действия постановления Правительства №834 «Об установлении особенностей ввоза в Российскую Федерацию шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих» (об упрощенном ввозе электроники), которое действует с 9 мая 2022 г.

К таковым товарам относится телекоммуникационное оборудование, коммутаторы, планшеты, смартфоны, ноутбуки, а также микросхемы и т.д.

Этот документ позволял российским компаниям – поставщикам и производителям электроники наладить в условиях санкционных ограничений поставки на рынок товаров, комплектующих и оборудования.

male-technician700.jpg

freepik
Производители электроники попросили продлить упрощенный ввоз товаров

На момент публикации материала Минпромторг не ответил на запрос CNews.

Что это дает

С учетом того, что в среднесрочной перспективе снижение санкционного давления на Россию со стороны недружественных стран, а также возобновление операционной деятельности покинувших российский рынок зарубежных изготовителей маловероятно, Ассоциации попросили Минпромторг о двух вещах.

Во-первых, продлить срок действия постановления №834 на 2025 г. И во-вторых, предусмотреть автоматическое продление на 2025 г. заключений, ранее выданных отраслевым ассоциациям и некоммерческим организациям, указанным в постановлении 834.

Упрощенный порядок распространяется на процедуру выдачи разрешительных документов для ввоза товаров, а именно, нотификации. Этот документ необходим для всех электронных устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. Ранее для получения нотификации производитель должен был обратиться в Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В соответствии с данным постановлением Правительство разрешает оформить нотификацию через отраслевые ассоциации, которые определены постановлением. К ним относятся АРПЭ, АПКИТ, РАТЭК, АНО «Вычислительная техника» и др.

Также разрешается не предоставлять Федеральной таможенной службе (ФТС) данные о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования в России. При этом производители оборудования должны входить в перечень системообразующих предприятий.

«Услуга, о которой идет речь, продолжает быть востребованной среди участников консорциума, особенно в свете продолжающейся санкционной политики, — рассказала CNews глава АНО «Вычислительная техника» Светлана Легостаева. — Санкции остаются в силе, и поэтому ее актуальность сохраняется».

Не серый импорт

Важно отметить, что упрощенный ввоз техники, санкционированный Правительством и параллельный импорт Министерства промышленности и торговли это не одно и то же. Первое подразумевает упрощение порядка подачи документов в контролирующие структуры, а именно, в ФСБ и ФТС России.

Параллельный импорт же предполагает ввоз товаров в Россию без разрешения правообладателя. Минпромторг, аналогично упрощенному ввозу техники, утвердил список товаров для него в 2022 г.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

Создана самая мощная в мире центрифуга. На ней будут заметны эффекты замедления времени и искривления пространства

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

В России разработали систему для выявления с помощью ИИ картельных сговоров при госзакупках

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM — о том, нужна ли ИТ-отрасли «сильная рука» государства, и о новых сроках импортозамещения

«Касперский» нашел 4 тысячи «дыр» в спутниковых навигаторов. Устройства 70 производителей уязвимы для кибератак

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV CNews FORUM: О конкуренции ИТ-компаний и госкорпораций
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Российские операционные системы 2024