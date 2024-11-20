Власти планируют создать в России базу голосов телефонных мошенников

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России планирует сформировать базу биометрии телефонных мошенников. Образцы биометрии злоумышленников будут передаваться в Министерство внутренних дел (МВД) только в том случае, если абонент напишет заявление о преступлении, а у оператора будет запись разговора с мошенником. Но пока юридические механизмы для такой базы не проработаны.

Биометрия телефонных мошенников

Миницифры России планирует создать базу биометрических образцов (образцов голосов) телефонных мошенников для борьбы с киберпреступниками, об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Со слов Шадаева, сейчас обсуждается большой пакет мер по антифроду. Среди этих мер, например, обсуждается, что мы должны в любом случае формировать базу биометрических образцов мошенников. Голосовая биометрия - это способ аутентификации личности через использование голоса как уникальной биологической характеристики.

Для проверки личности зарегистрированного человека биометрическая система распознавания голоса захватывает новый образец речи, создает из него шаблон и сравнивает его с шаблоном регистрации. Сильное совпадение между шаблонами указывает на то, что один и тот же человек произнес оба образца, тем самым подтверждая личность человека.

Кроме того, Минцифры России хочет закрепить законодательно возможность для операторов связи использовать технологии искусственного интеллекта (ИИ) для выявления попыток телефонного мошенничества.

В сентябре 2024 г. российские операторы связи начали внедрять решения для защиты абонентов от повторных мошеннических вызовов, также операторы связи в России запустили ИТ-системы выявления и блокировки мошеннических звонков в мессенджерах. Со слов разработчиков ИТ-систем, после того как нейронная сеть определит вызов, который дошел до абонента, как мошеннический, ему не будут поступать звонки с неизвестных номеров в течение определенного времени. Звонки на период блокировки не будут поступать и в мессенджерах, исходящие звонки там также не будут доступны. В то же время абонент будет получать «характерные ему» входящие звонки и сможет совершать исходящие звонки по мобильной связи.

Статистика

Телефонные мошенники чаще всего представляются работниками банка и госструктур либо операторами связи, об этом сообщили месяц назад в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По информации МВД, аферисты подобных схем пытаются выманить секретный SMS-код для подтверждения действий в интернете, установить вредоносную программу на смартфон или заставить перейти своих жертв по фишинговой ссылке. После получения доступа в личный кабинет мошенники могут оформить кредит или вывести деньги с карт и счетов, заключили в ведомстве.

В 2023 г. удалось предотвратить хищение мошенниками с помощью информационно-телекоммуникационных сетей порядка 6 трлн руб., сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов. За прошлый год ведомства отразили 34 млн попыток совершения операций без добровольного согласия клиента, а также заблокировали свыше 620 млн нежелательных звонков. При этом раскрываемость преступлений в сфере ИКТ-преступлений остается одной из самых низких: на протяжении последних лет она не превышает 27%. За прошедший период 2024 г. она составила 25,9%.

Механизмы противодействия в финансовом секторе

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 декабря 2024 г. продумать дополнительные механизмы борьбы с хищением средств мошенниками, включая введение периода охлаждения. В начале ноября Максут Шадаев сообщил, что меры могут внести на рассмотрение кабмина до конца 2024 г.

Речь идет о случаях с применением методов социальной инженерии, когда граждане под влиянием угроз, обмана или злоупотребления доверием заключают договоры потребительского кредита и передают заемные денежные средства мошенникам. Также предполагается, что заемщику будет направляться информация о заключении с ним договора кредитования и условиях такого договора, а также о возможности отказа от кредита при помощи единого портала госуслуг (ЕПГУ). Кроме того, было поручено до 1 января 2025 г. обеспечить возможность назначать уполномоченное лицо для подтверждения перевода денежных средств с банковских счетов.

До 1 июня 2025 г. также должны быть установлены обязанности кредиторов при принятии решения о предоставлении потребительского займа использовать актуальную информацию, подтверждающую доходы физического лица. Банк России при этом до 1 апреля 2025 г. получит полномочия по ограничению доли рискованных потребительских кредитов, обязательства заемщиков по которым обеспечены залогом автомототранспортного средства. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина.