Роскомнадзор получил патент на софт для ИБ-мониторинга интернета, созданный на британском Linux-дистрибутиве

ИС «Вепрь» подведомственного Роскомнадзору ГРЧЦ получил патент. ПО создано для ОС Ubuntu от британской Canonical, присоединившейся к антироссийским санкциям и прекратившей поддержку своих российских корпоративных пользователей.



«Вепрь» получил патент

Роспатент зарегистрировал ИС «Вепрь» подведомственного Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), сообщил Forbes. «Вепрь» создан для ОС Ubuntu, как указано в карточке программы.

ИС «Вепрь» разработана для работы в ОС семейства Linux, рассказали представители Роскомнадзора. «Серверная часть ИС функционирует на отечественных сертифицированных версиях ОС, а работа пользователей с системой ведется через браузер и не привязана к операционной системе», — добавили представители ведомства.

Разработчиком Ubuntu является британская компания Canonical. Ubuntu представляет собой Linux-дистрибутив, базирующийся на Debian.

Поиск информационной напряженности

О начале испытаний новой системы «Вепрь» CNews писал в феврале 2023 г. Роскомнадзору, как сказали тогда его представители, система необходима для «выявления потенциальных точек напряженности в сети, способных перерасти в информационные угрозы, их анализа, прогнозирования последующего распространения деструктивных материалов». «Вепрь» сможет определять вероятных авторов анонимных сообщений, давать оценку тональности информации (негативная, нейтральная или позитивная), и прогнозировать развитие определенных тем в медиа.

Разработка стоила 30 млн руб. В тендерной документации ГРЧЦ было указано, что над системой трудится петербургский разработчик ИТ-решений «Необит». Компания разрабатывает технологические решения для ФСБ, Минобороны и других ведомств. Из реализованных проектов — система для удаления остаточной информации из памяти оборудования видеоконференцсвязи «Инфоскальпель», устройство криптографической защиты данных «Флэшкриптор» и защищенная гибридная операционная система «Фебос».

«Вепрь» разрабатывался с 2022 г. В апреле 2022 г. компания Canonical объявила о прекращении поддержки своих российских корпоративных пользователей. В рамках своего антироссийского «протеста» Canonical лишила их возможности получения коммерческих сервисов. То же касается и платной техподдержки.

Linux-дистрибутивы

Среди всех Linux-дистрибутивов Ubuntu является самым востребованным. По данным портала 99firms, которые приводил CNews весной 2022 г., во всем мире насчитывалось свыше 40 млн пользователей этой системы. Также на Ubuntu работало более трети всех Linux-сайтов и веб-сервисов, включая Netflix, DropBox и Snapchat.

Существуют и отечественные Linux-дистрибутивы, доступные как корпоративным, так и обычным пользователям. Это, к примеру, ОС Astra Linux, в мае 2019 г. ставшая первой операционной системой, получившей сертификат первого класса защиты СЗИ ФСТЭК России.

Также к отечественным Linux-дистрибутивам можно отнести операционки семейства «Альт», продвигаемые компанией «Базальт СПО». Их можно встретить, к примеру, на компьютерах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Еще один пример российского Linux-дистрибутива – «Ред ОС» компании «Ред софт». В сентябре 2021 г. ее начал использовать в своей работе российский госмонополист трубопроводной транспортировки нефтепродуктов «Транснефть».