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В России впервые началось серийное производство микропроцессорных модулей для бионических протезов колена

Дочерняя компания «Роскосмоса» на 30% расширила серийное производство микропроцессорных модулей колена, которые до прошлого года в России серийно не производились. Инвестиции в проект превысили 500 млн руб. Изделия предназначены для людей с ампутациями нижних конечностей выше колена и способно автоматически подстраиваться под темп ходьбы пользователя, управлять фазами шага. Другие производители также планируют расширять производство бионических протезов на фоне роста спроса на рынке в 1,5-2 раза за последние два года.

Расширение производства

Производители роботизированных протезов увеличивают мощности, об этом пишет «Коммерсант». Дочерняя компания «Роскосмоса» на 30% расширила серийное производство микропроцессорных модулей колена, которые до прошлого года в России серийно не производились. Инвестиции в проект превысили 500 млн руб. Другие производители также планируют расширять производство бионических протезов на фоне роста спроса на рынке в 1,5-2 раза за последние два года. Основным фактором роста является прогресс в медицине, который помогает сохранить жизнь пациентам, нуждающимся в протезах.

Единственный в России серийный производитель микропроцессорных модулей колена АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (АО «НПК «СПП»), дочерняя структура «Роскосмоса», в этом году увеличила производство таких протезов на 30%, не раскрывая абсолютные показатели.

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АО «НПК «СПП»
Производители в России расширяют серийное производство микропроцессорных модулей колена

По словам директора нижегородского филиала АО «НПК «СПП» Антона Бабаева, стоимость разработки, запуска в серийное производство и расширения серии составила более 500 млн руб. В этом году розничная цена устройства для потребителя составляет более 1,5 млн руб., а уровень локализации модуля составляет 95,6%, добавил Бабаева. Потребность российского рынка в микропроцессорных коленных модулях составляет от 1 тыс. до 3 тыс. единиц в год, исходя из таких факторов, как демография, уровень инвалидизации и экономические условия. В АО «НПК «СПП» планируют расширять мощности для удовлетворения растущего спроса и обеспечения стабильных поставок.

Изделия от АО «НПК «СПП» предназначены для людей с ампутациями нижних конечностей выше колена и способны автоматически подстраиваться под темп ходьбы пользователя, управлять фазами шага: опоры и переноса стопы, обеспечивать в автоматическом режиме устойчивость протеза, соответствует самым современным стандартам протезирования. Кроме основных режимов работы (ходьба, легкий бег) в коленном модуле реализован расширенный функционал для обладания конкурентными преимуществами: режимы помощи при вставании, спотыкании, движения по лестнице, режим езды на велосипеде и много другое.

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АО «НПК «СПП»
Модуль коленный «АКТИВ-2»

По данным АО «НПК «СПП», на сегодняшний день работы по созданию коленных модулей с микропроцессорным управлением ведутся как минимум в пяти российских организациях. Источник «Коммерсант» на рынке производителей протезов объясняет, что сейчас потребители в основном протезируются немецкими или исландскими модулями колена. Российское решение есть, но оно не достигает такого же уровня комфорта. Например, человек может идти спокойно, а потом ускорить шаг, и протез должен быстро адаптироваться под новый темп. Кроме того, производители выпускают свою гидравлику, механообработку, но электронно-компонентная база остается иностранной, добавляет источник издания.

Производитель АО «НПК «СПП»

АО «НПК «СПП» в настоящее время интегрированная структура российской промышленности в области разработки и производства квантово-оптических и оптико-электронных систем для ракетно-космической и авиационной техники, а также международной деятельности в этой области. В составе госкорпорации «Роскосмос» предприятие успешно выполняет поставленные задачи, совершенствует новые направления, реализует очередные амбициозные проекты.

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АО «НПК «СПП»
Изделия от АО «НПК «СПП»

В соответствии с Указом Президента России на базе федерального унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт прецизионного приборостроения» (ФГУП «НИИ ПП») создано АО «Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения». Сегодня в корпорации трудится свыше 2 тыс. человек, в том числе 17 докторов и 86 кандидатов наук. В состав «НПК «СПП» входят научно-исследовательские отделения, включающие конструкторские отделы, а также опытно-экспериментальный завод, испытательная стендовая база, три дочерних предприятия, пять иногородних филиалов, восемь обособленных подразделений, что позволяет использовать научно-технический и производственный потенциал регионов для создания и испытаний перспективных систем.

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АО «НПК «СПП»
Высокотехнологичный коленный модуль

По данным «Спарк-Интерфакс», АО «НПК «СПП» зарегистрировано в 1994 г., принадлежит на 100% АО Объединенной ракетно-космической корпорации (АО «ОРКК»), госкорпорации «Роскосмос». Последний раз компания раскрывала финансовые результаты в 2018 г., тогда выручка составила 9 млрд руб., чистая прибыль - 641 млн руб.

Конкуренты не дремлют

По информации МПО «Металлист» (дочернее предприятие «Ростеха»), производят коленный модуль с микропроцессорным управлением серией в 200 штук. Компания планирует запустить серийное производство в начале 2025 г. и расширить его до 500 штук, рыночная стоимость изделия составляет от 1,5 млн руб.

По данным производителя высокотехнологичных протезов компании Steplife, в следующем году производитель планирует выйти на серийное производство в 100 штук, а в течение трех лет увеличить объем производства до 500. По словам гендиректора Steplife Ивана Худякова, стоимость изделия 1,95 млн руб., что на 30–40% дешевле западных аналогов.

Антон Денисенко

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