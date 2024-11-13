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У МВД России проблема: Не хватает серверов на базе «Эльбрус»

МВД России столкнулось с дефицитом серверов на базе процессора «Эльбрус». Ведомство не может осуществить их внеплановую закупку для замены вышедших из строя. Разработчик «Эльбрус» МЦСТ уверяет, что проблем с производством необходимого объема оборудования нет.

Нехватка оборудования в МВД

У МВД России возникли проблемы с заменой серверов на базе микропроцессора отечественного производства «Эльбрус» (разработчик – АО «МЦСТ»), пишут «Ведомости».

«Эксплуатация показала невысокую отказоустойчивость серверов на базе процессоров “Эльбрус”. У МВД фактически отсутствует возможность оперативной замены такого серверного оборудования при выходе его из строя вследствие форс-мажорных обстоятельств – ввиду того, что его поставки осуществляются только в плановом порядке», — заявил заместитель начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД Игорь Кашпур на заседании в Совете Федерации в начале ноября 2024 г.

Серверы используются для работы сервисов автоматизации деятельности центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения в базе специального ПО «Паутина», а также для единого информационного ресурса регистрационного иммиграционного учета, пояснил Кашпур.

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МЦСТ
С заменой выходящих из строя серверов на базе процессора «Эльбрус» у МВД возникли сложности

С 2020 по 2024 гг. министерство закупило 709 серверов с «Эльбрусами». 32 комплекта, как сказал Кашпур было приобретено в 2024 г. 23 сервера на общую сумму в 86,3 млн руб. МВД закупило в 2023 г. В конце сентября 2022 г. состоялась закупка 120 серверов с начальной ценой контракта в 864,4 млн руб.

Реакция разработчика

По словам Кашпура, в МЦСТ на запросы МВД отвечают, что резерв процессоров «Эльбрус» распределен, а новые партии временно не производятся.

«В данный момент решаются вопросы, связанные с возобновлением поставок», — сказал «Ведомостям» директор по развитию компании Константин Трушкин, заявив при этом, что у МЦСТ есть возможности и мощности для производства требуемого оборудования в необходимых объемах.

Минпромторг заверил издание, что министерство готовы оказать содействие МВД России в обеспечении поставок вычислительной техники.

Возможные причины сбоев

МЦСТ начала испытывать сложности с производством своих процессоров с февраля 2022 г., так как тайваньская TSMC — крупнейший контрактный вендор полупроводников в мире — отказывается производить российские микросхемы, а собственных фабрик у МЦСТ нет.

В мае 2022 г. появилась информация, что МЦСТ рассматривает возможность переноса производства процессоров «Эльбрус» из Тайваня в Россию и ведет переговоры с компанией «Микрон», называющей себя «чипмейкером №1 в России». Но наладить производство в России не просто — компания разрабатывает относительно современные решения, а российские заводы по производству полупроводников рассчитаны максимум на 65 нм – техпроцесс из начала XXI века.

Разработки МЦСТ «встали на стоп», потому что у них нет кристаллов, которые производили для них на Тайване, считает источник «Ведомостей» на одном из предприятий ОПК.

В сентябре 2024 г. CNеws писал о том, что АО «МЦСТ», созданное в 1992 г., передадут во внешнее управление из-за грозящего ему банкротства, чтобы создать условия для стопроцентного исполнения госзаказа и развития линейки процессоров «Эльбрус».

Возможно, проблемы с поставками «Эльбрусов» в МВД связаны именно с этим, считает независимый аналитик, автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко, ведь в компаниях при введении внешнего управления нередки периоды повышенной турбулентности. «В то же время вопрос внешнего управления вряд ли бы встал, если бы компания работала без проблем, снабжая российский рынок микропроцессорами», — полагает Бойко.

Анна Любавина

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