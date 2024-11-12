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Подмосковье закупило для своих ИС единственный ПАК ценой в миллиард

Центр информационно-коммуникационных технологий Московской области приобрел один ПАК виртуализации почти на миллиард рублей для размещения на нем своих ИС.

Сотни миллионов за один ПАК

Как стало известно CNews, Центр информационно-коммуникационных технологий Московской области купил один отечественный ПАК виртуализации. Новое железо обошлось ведомству в 968 млн руб.

Для его поиска Департамент по конкурентной политике Московской области 11 октября 2024 г. от своего имени выложил тендер на сайте госзакупок. На момент написания данного материала поставщик уже был выбран. Дорогостоящий комплекс виртуализации службе поставит российский ИТ-интегратор «Хайтэк-интеграция». Компания предложила наименьшую среди других участников сумму поставки, снизив цену на 30 млн руб. с 998 млн до 968 млн руб.

Как пишет Центр информационно-коммуникационных технологий в документах к тендеру, новый ПАК понадобился им для дополнительного расширения мощностей существующего у ведомства оборудования и обеспечения приоритетных цифровых проектов вычислительными ресурсами и ресурсами хранения данных с целью размещения государственных информационных систем Московской области.

«Начинка» дорогостоящего ПАКа

В документах к контракту Центр информационно-коммуникационных технологий раскрыл технические характеристики программно-аппаратного комплекса. В его составе 35 вычислительных узлов CPU, по паре 28 ядерных процессоров на каждый узел. Каждый узел CPU должен содержать по 1024 ГБ оперативной памяти и работать под управлением ОС Linux.

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Подмосковье закупает один ПАК за миллиард

Помимо узлов CPU в комплекте комплекса идет три системы хранения данных, в составе которых может быть установлено до 50 SSD объемом в 7,68 ТБ. Все СХД должны поддерживать работу с ОС Astra Linux, Alt Linux, SUSE, CentOS, Windows Server, VMware vSphere. Также в составе ПАК идут 7 сетевых компонент и вычислительные узлы управления и мониторинга.

Помимо вышеперечисленного, поставляемый ПАК должен поддерживать работу с уже имеющимися у заказчика сценариями работы Rest API (набор правил того, как программисту организовать написание кода серверного приложения), системами управления конфигурациями Ansible и Terraform и другими ПАКами ведомства. Также должна поддерживаться миграция виртуальных машин с других ПАКов без изменения формата файлов виртуальной машины и типа процессора.

Про поставщика «железа»

ООО «Хайтэк-интеграция» образована в 2015 г. и является частью компании «Хайтэк». Со слова самой организации, предоставляет полный набор услуг по комплексной цифровизации предприятий, включающей разработку ИТ-ландшафта и архитектуры, горизонтальную и вертикальную интеграцию информационных систем, внедрение решений в области искусственного интеллекта и сквозных технологий с учетом отраслевой специфики заказчиков.

По данным сервиса «Контур.Фокус», за период своего существования «Хайтэк-интеграция» выполнила более 60 госконтрактов, заработав на них более 2,6 млрд руб. При этом, данный тендер на поставку ПАКа является для компании самым крупным по сумме. На втором месте госконтракт ПФР на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту средств вычислительной техники, суммой в 610 млн руб.

Антон Мушинский

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