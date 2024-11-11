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Арестовано имущество семьи бывшего главы Управления «К» МВД России. Сам он скрылся за границей

Суд наложил арест на имущество родственников скрывающегося за границей бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Георгия Сатюкова. Он руководил подразделением полиции, призванным бороться с преступлениями в сфере ИТ, а теперь обвиняется в получении взятки в размере 4,9 млрд руб. в биткоинах и эфирах за «крышу» для криптобиржи.

Решение суда

Басманным районным судом Москвы арестовано имущество семьи бывшего начальника третьего отделения четвертого отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ МВД России Георгия Сатюкова. С судебными документами ознакомился ТАСС.

Сам Сатюков скрылся от следствия за границей и находится в международном розыске. Стоимость арестованного имущества его родственников не уточняется, говорится только, что это счета, ценные бумаги, драгоценные металлы, находящиеся в собственности брата, отца и матери Сатюкова, а также недвижимость его семьи.

«В ходе расследования уголовного дела получены сведения, что в фактическом владении и пользовании обвиняемого находится значительное количество недвижимого имущества, денежных средств, активов (ценных бумаг), находящихся на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц. В целях обеспечения возможных имущественных взысканий Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следователя и наложен арест на имущество», — указано в материалах дела.

Масштабная взятка

Уголовное дело в отношении Сатюкова было возбуждено в августе 2023 г. В апреле 2024 г. CNews писал, что Сатюкова разыскивают по обвинению в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). «Особо крупный размер» — это сумма в криптовалюте (биткоины и эфиры), эквивалентная 4,9 млрд руб. Обвинения во взятках такого масштаба редкость.

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Имущество семьи обвиняемого в получении крупной взятки в биткоинах и эфирах Сатюкова будет конфисковано, если суд признает его виновным и наложит имущественное взыскание

По данным следствия, сооснователю криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC), зарегистрированной в Сингапуре, Алексею Иванову (Билюченко) навязали «крышу» и взимали за нее плату.

Бывший коллега Сатюкова Дмитрий Соколов обвиняется в посредничестве и тоже находится в международном розыске. Через Соколова якобы миллиарды рублей в криптовалюте были перечислены на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки.

Для чего криптобирже «крыша»

Иванова (Билюченко) в сентябре 2023 г., суд приговорил к трем с половиной годам колонии за растрату средств вкладчиков на сумму 3,1 млрд руб. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и дал показания против Сатюкова, обвинив его в вымогательстве взяток за защиту от уголовного преследования.

Биржа Wex начала работать в 2017 г. и считалась своего рода преемницей криптобиржи ВТС-е, основанной в 2011 г. и прекратившей свое существование после ареста сооснователя Александра Винника, которому тоже предъявили уголовное обвинение. Винника задержали в Греции по запросу Минюста США — американские власти подозревали его в отмывании через ВТС-е $4 млрд.

Подобные обвинения (отмывание денег и другие махинации с криптовалютой) были предъявлены в США в начале октября 2024 г. еще двум гражданам РоссииСергею Иванову, известного также как Taleon, и Тимуру Шахмаметову (JokerStash и Vega). Шахмаметов назван создателем одного из крупнейших (в прошлом) кардинговых маркетов (ресурсы, где продаются и покупаются похищенные данные о кредитных картах) Joker's Stash, доходы от которого составили от $280 млн до $1 млрд. Сервисы UAPS и PinPays, созданные Ивановым, считает Минюст США, выполняли роль посредников в осуществлении транзакций.

Анна Любавина

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