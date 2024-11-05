Граждане России за рубежом при помощи биометрии могут подтвердить право на пенсию и доказать, что они живы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России разработало проект постановления правительства, который предлагает использовать биометрию граждан для подтверждения их живого состояния, что позволит продолжать выплаты пенсий. Для этого предполагается использование мобильного приложения и биометрического заграничного паспорта для идентификации личности. Обсуждение данного законопроекта будет проходить в общественном пространстве, что важно для оценки его воздействия на граждан и их права.

Расширение функционала

В Минцифры России был разработан и опубликован на сайте правительства законопроект, в котором предлагается предоставить право использовать биометрию, размещенную физическими лицами в единой биометрической системе (ЕБС) для подтверждения нахождения граждан в живых за рубежом.

Главная цель законопроекта состоит в том, что через использование мобильного приложения верифицировать личности пенсионеров с помощью биометрического загранпаспорта. Это необходимо для подтверждения факта нахождения гражданина в живых, чтобы и дальше продолжать производить выплаты ему пенсии от государства и снизить риски мошеннических действий со стороны третьих лиц.

ЕБС - государственная информационная система, обеспечивающая сбор биометрических персональных данных, их хранение и использование для аутентификации и идентификации пользователей. Разработана «Ростелекомом» по инициативе Минцифры России и Банка России.

Соответствующее постановление правительства предлагается дополнить фразой: «Подтверждение факта нахождения гражданина в живых в целях продления выплаты страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданину России, выезжающему (выехавшему) на постоянное жительство за пределы территории России, которому указанная пенсия и фиксированная выплата к ней установлены в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях»».

Freepik - Freepik Граждане России за рубежом теперь при помощи биометрии могут доказать, что они еще живы

По информации ТАСС, в настоящее время государство реализует совершенно новый подход к оказанию услуг, цель которого в том, чтобы создать для гражданина наиболее комфортный и быстрый способ решения его вопросов. В том числе и за счет применения биометрических технологий. При этом биометрия выступает в качестве дополнительного способа получения услуг от государства. Таким образом, человек сам выбирает наиболее удобную для него форму взаимодействия с государством.

Кроме того, проектом постановления предоставляется возможность гражданам, достигшим 18-летнего возраста и разместившим свои биометрические персональные данные в ЕБС посредством мобильного приложения, приобретать безалкогольные тонизирующие напитки (включая энергетики) после идентификации или аутентификации с использованием ЕБС и Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) — без паспорта или иного документа, позволяющего установить возраст граждан. Данные правила вступают в силу 1 марта 2025 г. Подчеркивается, что предлагаемые изменения не являются обязательными для исполнения государственными органами или организациями: нововведения предоставляют право использовать такие биометрические персональные данные в целях оказания услуг (сервисов), в том числе и при наличии технической возможности.

Подтвердить право на пенсию через ЕБС

Весной этого года на едином портале «Госуслуг» запущен сервис для проживающих за рубежом россиян по подтверждению права на получение пенсии дистанционно с использованием биометрии.

По закону проживающие за рубежом россияне обязаны ежегодно уведомлять Социальный фонд России (СФР) о своем статусе для продления выплаты пенсии. Ранее, как напомнили в аппарате, это можно было сделать при личном обращении в российское консульство или дипломатическое представительство, или направив нотариально заверенный комплект документов в СФР. Теперь же подтвердить право на выплату можно в онлайне. Для этого на портале «Госуслуг» во вкладке «Ведомства» необходимо открыть раздел «СФР» и выбрать пункт «Продление выплаты пенсии проживающим за пределами России». После внесения данных о месте проживания сервис предложит пользователю подтвердить личность по биометрии и сформирует заявление. Отмечается, что заявление подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью в приложении «Госключ», а чтобы получить доступ к услуге пользователю необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию.

Как считают в Правительстве России, новый ИТ-сервис избавит пенсионеров от необходимости очного подтверждения статуса в загранучреждениях Министерство иностранных дел (МИД) России, позволит сэкономить на услугах нотариусов и переводчиков, но при этом прежние способы подтверждения права на получение пенсии останутся в силе. Сама услуга дистанционного подтверждения права на пенсию реализована на базе государственной ЕБС.