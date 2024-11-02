Во всех регионах России появились роботы, умеющие возбуждать дела против должников без участия людей - судебных приставов

Программа-робот для автоматизированного вынесения постановлений о возбуждении исполнительных производств, без участия должностного лица, внедрена во всех регионах России. Изначально такой софт был применен летом прошлого года в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) по Рязанской области, где и проходил донастройку.

Внедрение в ведомство

Судебные приставы во всех российских регионах начали использовать программы-роботы для автоматического вынесения решений по должникам. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал директор ФССП и главный судебный пристав России Дмитрий Аристов, программы-роботы уже работают без участия судебных приставов, что позволяет ускорить вынесение отдельных процессуальных решений. По его словам, это нововведение успешно функционирует по всей территории России, обеспечивая более оперативное и беспристрастное рассмотрение дел.

На сегодня в ФССП внедрена возможность принятия автоматических решений о возбуждении исполнительного производства либо об отказе в возбуждении, об окончании исполнительного производства, взыскании исполнительского сбора (по исполнительным производствам имущественного характера). Программа-робот может делать отмену установленных для должника ограничений и отмену взыскания на заработную плату и иные доходы должника, а также ряд других функций. Введение автоматизированных ИТ-систем решений по должникам стало возможным благодаря развитию цифровых технологий в судебной системе. Это шаг направлен на повышение эффективности работы ФССП и ускорение процессов, связанных с исполнением судебных решений.

Федеральная служба судебных приставов Во всех регионах России в помощь судебным приставам пришла программа-робот для работы с должниками

Летом прошлого года ФССП проинформировала CNews о первом случае автоматического возбуждения дела. Впервые в автоматическом режиме без участия должностного лица службы возбуждено исполнительное производство на базе пилотного отделения судебных приставов ФССП России по Рязанской области. В перспективе на базе пилотного отделения судебных приставов будет реализована работа по вынесению без участия должностных лиц процессуальных документов об окончании, прекращении и приостановлении исполнительных производств, о взыскании исполнительского сбора и отмене установленных должникам ограничений.

В октябре этого месяца Президент России Владимир Путин заявил, что у российской медицины есть много инновационных наработок, в том числе в области искусственного интеллекта (ИИ), и их будут применять чаще. В России запустили ИИ-помощник для учителей английского языка, который должен облегчить образовательный процесс. Однако полная роботизация не решит проблему нехватки рабочих рук в России, что остается важным вопросом для экономики страны. Президент отметил, что среди приоритетов остается поддержка медицинской науки и технологий, в том числе исследований в области долголетия.

Другие нововведения

В 2023 г. стало известно о реализации нескольких проектов в сфере ИИ в ФССП. Одна из разработок связана с системой дистанционного обслуживания граждан. В центре телефонного обслуживания ФССП номере начала применяться автоматическая обработка вызова с помощью голосового бота. ИИ-технология распознает речь абонента и синтезирует речевой ответ бота, а также определят тематику запроса и различные сценарии обработки вызова.

Согласно данным ФССП, при общении с гражданином голосовой бот запросит Ф.И.О., дату рождения и регион регистрации, что позволит идентифицировать обратившегося. На основании полученных сведений ИТ-система сформирует запрос и в аудио формате предоставит абоненту общедоступную информацию из банка данных исполнительных производств. ИТ-система предоставит обратившимся гражданам информацию о наличии возбужденных исполнительных производств, о наложении ареста на имущество и банковские счета, а также о наложении ограничений на регистрационные действия с имуществом. Кроме того, голосовой помощник сможет подсказать гражданам информацию об ограничении выезда за пределы России, о движении денежных средств и реквизитах для оплаты задолженности. По запросам абонентов возможно предоставление информации о порядке личного приема судебных приставов-исполнителей и начальников отделов, режиме работы территориальных органов ФССП России, а также сведений о государственных услугах, предоставляемых ведомством.

Национализация имущества коррупционеров

Сотрудники главного межрегионального (специализированного) управления (ГМУ) ФССП России в этом году обратили в доход государства более 460 объектов движимого и недвижимого имущества и 2,2 млрд ценных бумаг коррупционеров.

Два года назад было создано ГМУ ФССП, которое специализируется на взысканиях в доход государства, а также ведет исполнительные производства, где ответчиками выступают госорганы и госучреждения. За девять месяцев этого года в структурных подразделениях ГМУ ФССП России на исполнении находилось более 1 млн исполнительных производств. Сотрудниками ГМУ за девять месяцев 2024 г. взыскано более 251 млрд руб., в том числе более 116 млрд руб. налоговых платежей.

По данным ведомства, на принудительном исполнении в ГМУ ФССП России находятся исполнительные производства, где должниками выступают региональные органы власти. Большинство из них являются социально значимыми, а это предоставление жилья детям-сиротам, обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, ликвидация свалок и ремонт дорог, многое другое. Сотрудниками ГМУ исполнено более 5 тыс. исполнительных производств о предоставлении жилья детям-сиротам. Почти 9 тыс. граждан, в том числе дети, обеспечиваются необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями.