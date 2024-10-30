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Соцфонд России покупает более 4600 ПК на ОС Linux

Соцфонд России закупает для своих территориальных органов более 4600 автоматизированных рабочих мест, работающих на ОС Linux. Общая сумма контракта составит более 400 млн руб.

4600 ПК за 400 миллионов

Для своих территориальных органов Соцфонд России (СФР) покупает более 4600 автоматизированных рабочих мест, работающих на операционной системе Linux. Госзакупку на вторую очередь поставки автоматизированных рабочих мест для территориальных органов Соцфонда России выиграла компания «Хайтэк-Интеграция». Сумма контракта – более 400 млн руб.

Госзакупка на поставку автоматизированных рабочих мест для территориальных органов СФР (вторая очередь) была размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок 28 августа 2024 г. Контракт, заключенный с компанией «Хайтэк-Интеграция» появился на странице госзакупки 27 сентября 2024 г. Согласно контракту, компании «Хайтэк-Интеграция» предстоит поставить Соцфонду России 4653 автоматизированных рабочих места. Цена за единицу одного АРМ составит 83944 руб., а общая сумма контракта – 419976284 руб.

Linux внутри Windows: интересная возможность

Несмотря на то, что приобретаемые Соцфондом России автоматизированные рабочие места должны работать на операционной системе Linux, «Описание объекта закупки» содержит интересную деталь. Согласно этому документу, операционная система поставляемых АРМ «должна быть предназначена для функционирования на средствах вычислительной техники с аппаратной платформой х86-64 и поддерживать работу на ядре Linux версии не ниже 5.15».

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Фото: © laupri / Фотобанк Фотодженика
Автоматизированные рабочие места, работающие на Linux, поступят в территориальные органы Соцфонда в 35 регионах России

Исходя из этого, теоретически можно предположить содержащуюся в документе возможность запуска на современных версиях Windows операционной системы на ядре Linux.

Одновременный доступ к возможности Windows и Linux на компьютере с Windows возможен с помощью подсистемы WSL (Windows Subsystem for Linux). Эта подсистема Windows позволяет разработчикам устанавливать дистрибутив Linux (например, Ubuntu, OpenSUSE, Kali, Debian, Arch Linux и т. д.) и использовать приложения Linux, а также служебные программы и средства командной строки Bash в Windows без использования виртуальной машины или двойной настройки.

Закупки нынешняя и прошлая

Другие требования к АРМ закупаемым для территориальных органов Соцфонда России включают шестиядерный процессор, 16 ГБ оперативной памяти, три порта USB 2.0, четыре порта USB 3.2 Gen 1 и т.д.

Место поставки АРМ для территориальных органов Соцфонда охватывает 35 регионов России от Новгородской области до Бурятии и от Магаданской области до Чеченской Республики, также АРМ поступят в Центральный аппарат СФР.

Победившая в электронном аукционе компания «Хайтэк-Интеграция» работает на рынке с 2015 г. в составе Корпорации «ХайТэк», входящей в Топ-100 крупнейших ИТ-компаний России. Среди проектов, выполненных «Хайтэк-Интеграция» – монтаж структурированной кабельной системы Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, система единой телефонной связи Правительства Московской области, модернизация системы хранения данных страховой компании «Согласие» и т.п.

Ранее CNews писал про госзакупку первой очереди поставки автоматизированных рабочих мест для территориальных органов Социального фонда России, сопровождавшуюся двумя жалобами в ФАС на предвзятый выбор поставщика.

Вадим Попов

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