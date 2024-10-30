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Арестовано имущество ИТ-директора российских тюрем

На имущество арестованного за получение взятки в два млн руб. начальника управления цифровой трансформации ФСИН Алексея Тимченко наложен обеспечительный арест. За счет его стоимости может быть погашен штраф, если приговор подозреваемому во взяточничестве полковнику внутренней службы будет обвинительным.

Имущество под арестом

Замоскворецкий суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество начальника управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко, пишут РИА «Новости».

Глава Управления цифровой трансформации ФСИН России был задержан по подозрению в получении взятки, как писал CNews в августе 2024 г. Согласно официальному заявлению ФСИН от 20 августа 2024 г., причиной задержания стало возбуждение Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве уголовного дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). Срок ареста Тимченко позже был продлен до 19 ноября 2024 г.

В доход государства

Стоимость арестованного имущества не уточняется. При аресте самого Тимченко, как удалось выяснить «Коммерсанту» в августе 2024 г., у него изъяли коллекцию дорогих часов и автомобиль Mercedes-Benz.

Если приговор будет обвинительным, за счет этого имущества может быть погашен штраф. А также, поскольку фигурант обвиняется в коррупционном преступлении, после проверки законности способов приобретения имущества оно может быть изъято в доход государства.

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ФСИН
Имущество обвиняемого в получении крупной взятки главы управления цифровой трансформации ФСИН арестовано судом

Тимченко вменяют взятку на два млн руб. Ч. 6 ст. 290 УК России за это правонарушение предусматривает штраф в размере от трех до пяти млн руб., или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, или в размере от 80-кратной до 100-кратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок от восьми до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

В чем обвиняют ИТ-директора ФСИН

В даче Тимченко особо крупной взятки в августе 2024 г. Следственный Комитет (СК) обвинил бывшего генерального директора ООО «Ант» Сергея Путилина. Дело о взятке в отношении Путилина было, согласно судебным документам, возбуждено в ноябре 2023 г. Путилин обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК Российской Федерации (дача взятки в особо крупном размере). По данным следствия, два млн руб. он заплатил в обмен на обеспечение заключения госконтракта между ООО «Ант» и Главным центром инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России на поставку программного обеспечения в ведомство.

ООО «Ант» занимается оптовой торговлей ПО, а также производством компьютеров и периферийного оборудования.

В задачи управления цифровой трансформации ФСИН входит формирование и проведение единой технической политики в области цифровой трансформации и информатизации, подготовка проектов нормативных правовых актов, обеспечение поэтапного перехода на отечественное программное обеспечение, организация технологической независимости ИС и инфраструктуры от иностранного оборудования и ПО, говорится на сайте ведомства. Создано оно было в 2022 г. и до августа 2024 г. его возглавлял полковник внутренней службы Алексей Тимченко.

Из значимых ИТ-проектов ФСИН в 2024 г. выделяется объявленный ведомством конкурс на разработку информационной системы «Паноптикум» для сбора и хранения информации о подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В апреле 2024 г. CNews писал, что система «Паноптикум» будет собирать все данные о прибытии и освобождении заключенных, поощрениях и взысканиях, документах для условно-досрочного освобождения и т. п. Функционировать система должна во всех регионах и на всех уровнях, что составляет более 2,7 тыс. учреждении уголовно-исполнительной системы. Работы намечено провести в два этапа – с 15 июля 2024 г. по 13 марта 2025 г., на разработку выделено 470 млн руб. из столичного бюджета.

Анна Любавина

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