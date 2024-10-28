Платформа технологического надзора России обошлась в 710 миллионов

Ростехнадзор получил 710 млн руб. на создание собственной цифровой платформы, обеспечивающей предоставление сервисов на Портале госуслуг. Платформа в числе прочего работает на территории новых регионов. Первоначально подрядчиками по созданию системы были «Философия.ИТ» и «Барс груп», затем их сменил «Ростелеком».

Затраты на создание цифровой платформы Ростехнадзора

Федеральный бюджет потратил в 2020-2023 гг. 710 млн руб. на создание, развитие и функционирование цифровой автоматизированной информационной системы (АИС) Ростехнадзора в целях предоставления электронных услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, Портал госуслуг) и исполнения государственных контрольных и надзорных функций в электронном виде. Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

Ответственным за выполнение мероприятия является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Цифровая платформа Ростехнадзора должна обеспечить: сокращение количества очных обращений заявителей для получения услуг Ростехнадзора; сокращение времени обработки обращений заявителей и предоставления услуги, снижение количества отказов в получении услуг Ростехнадзора; переход к реестровой модели ведения результатов оказания услуг; взаимодействие с органами власти в обмене сведений; переход к предоставлению результата оказания услуги в форме электронного документа.

Итоги цифровизации Ростехнадзора

Как пояснили CNews в пресс-службе Ростехнадзора, в 2020-2024 гг. были осуществлены следующие мероприятия: созданы прототип цифровой платформы АИС Ростехнадзора; обеспечен переход на ведение электронных реестров, реализована единая комплексная выписка из реестра лицензий, реализована функциональность цифровой платформы АИС Ростехнадзора в части государственных услуг, цифрового профиля субъектов/объектов надзора в части дистанционного надзора, планирования, проведения и учета контрольно-надзорных мероприятий, а также учета их результатов, административного производства, профилактической работы, обеспечено расширение видов сведений системы межведомственного взаимодействия, создан личный кабинет субъекта надзора с авторизацией посредством ЕПГУ; создана подсистема информационной безопасности АИС Ростехнадзора.

Сама цифровая платформа АИС Ростехнадзора была введена в эксплуатацию в 2023 г. В рамках мероприятий по развитию АИС Ростехнадзора было обеспечено выполнение приоритетных задач в части цифровизации деятельности ведомства как в рамках внутренних процессов, так и при взаимодействии с поднадзорными организациями, а также с органами государственной власти и получателями госуслуг, добавили в пресс-службе Ростехнадзора.

В результате были решены следующие задачи: оптимизированы бизнес-процессы предоставления госуслуг; обеспечена возможность предоставления в электронном виде на ЕПГУ 27 государственных услуг и разрешительных режимов; реализовано предоставление результата оказания государственных услуг в электронном виде (результат оказания услуги направляется в личный кабинет заявителя на ЕПГУ); подключен сервис досудебного обжалования в сфере разрешительной деятельности; подключен сервис досудебного обжалования в сфере разрешительной деятельности; подключены новые виды сведений в рамках межведомственного взаимодействия; обеспечена возможность подписания заявлений на ЕПГУ с использованием приложением приложения «Госключ».

Электронные услуги Ростехнадзора в ДНР и ЛНР

Также на территории новых субъектов федерации было обеспечено предоставление госуслуги «Аттестация физических лиц на право проведения строительного контроля в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства на территориях Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской области».

По результатам оптимизации государственных услуг более чем в 2 раза был сокращен средний срок оказания государственных услуг, рассказали в пресс-службе Ростехнадзора. Например, срок оказания услуги «Выдача разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, электросетевого хозяйства, теплоснабжения и теплопотребляющих установок» сокращен с 30 до 10 рабочих дней. Также были достигнуты следующие результаты: в среднем в 2 раза сокращено количество истребуемых у заявителя документов; обеспечивается переход на ведение реестровой модели результатов оказания услуг; повысилось удобство в использовании сервисов Ростехнадзора.

Кто является ИТ-подрядчиками Ростехнадзора

По данным ЕИС (единая информационная система) «Закупки», в 2020 г. конкурс на техническое проектирование АИС Ростехнадзора выиграла компания «Барс Груп», стоимость контракта составила 80 млн руб. В том же году прошел конкурс на создание и развитие цифровой платформы АИС Ростехнадзора. Контракт на сумму 515 млн руб. был заключен с компанием «Философия ИТ».

В последующем ИТ-подрядчиком Ростехнадзора стал «Ростелеком». В 2023 г. он выиграл конкурс на оказание услуг по эксплуатации АИС Ростехнадзора на сумму 77 млн руб., в 2024 г. был заключен аналогичный контракт на сумму 244 млн руб. В том же году «Ростелеком» заключил контракт на сопровождению подсистемы информационной безопасности АИС Ростехнадзора на сумму 69 млн руб. То есть общая сумма контрактов Ростехнадзора с «Ростелекомом» составила 390 млн руб.