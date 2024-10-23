В России создают аналоги иностранного софта для проверки микроэлектроники

Российские компании работают над созданием отечественного аналога американского софта, который используется для проверки качества микроэлектроники. Разработчики в настоящее время уже занимаются созданием софта на основе искусственных нейронных сетей для визуального контроля дефектов радиоэлектронных изделий.

Разработка отечественных аналогов

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Дейтон», входящее в группу компаний «Элемент», разрабатывает систему автоматизированного оптического выявления дефектов изделий микроэлектроники. Об этом в конце октября 2024 г. пишут «Ведомости». Уже к 2026 г. в России должны появиться отечественные аналоги американского софта Cognex-ViDi и Visual Inspection AI.

Новые ИТ-решения улучшат точность проверки и сократят время машинного обучения. Сейчас проект тестируется на ряде предприятий и планируется к завершению в 2026 г.

«Радар ммс» занимается созданием софта на основе искусственных нейронных сетей для визуального контроля дефектов радиоэлектронных изделий. Предсерийные образцы планируют разработать до конца 2026 г., а с 2027 г. начать их массовое внедрение.

Со слов финансового директора SNDGroup Владислава Бабюка, подобные ИТ-решения уже применяются в смежных отраслях для выявления дефектов на различных производствах. Однако для их развития потребуется значительный объем данных для обучения нейронных сетей, что делает автоматизацию контроля особенно актуальной в условиях увеличивающегося объема производства электроники.

Технический директор Smart Engines Дмитрий Николаев отметил, что любые средства контроля сейчас крайне востребованы в микроэлектронике, где наблюдается активное возрождение технологий.

VisionPro ViDi создан специально для автоматизации производства. Алгоритмы машинного зрения на основе глубокого обучения обладают гибкостью человеческого интеллекта. Благодаря этому они могут быстро решать производственные задачи, на разработку которых ранее уходили месяцы. К таким задачам относятся, например, инспекция текстурных поверхностей, сложная сборка с неоднородным фоном и считывание искаженной маркировки. При обучении VisionPro ViDi не требуется никаких сложных технических навыков, так как приложение обладает интуитивно-понятным интерфейсом.

В 2021 г. Google Cloud запустил ИТ-инструмент Visual Inspection AI, который помогает производителям выявлять дефекты в продуктах перед их отправкой. Этот шаг компании Google, направлен на привлечение большего числа клиентов в производственной сфере, одной из ключевых вертикалей, на которую ориентируется облачная компания. Visual Inspection AI разработан для широкого спектра отраслей и сценариев использования, таких как автомобилестроение, производство полупроводников и электроники. Производители в течение многих лет использовали универсальный ИТ-продукт на основе искусственного интеллекта (ИИ) Google AutoML для контроля качества, но Visual Inspection AI более точен и эффективен.

Рост производства электроники

По итогам 2023 г. суммарные объемы производства российской электроники выросли в 1,6 раза в сравнении с показателем 2020 г. и достигли уровня в 2,63 трлн руб. в денежном выражении. Об этом в конце сентября этого года сообщил заместитель главы Министерства промышленности и торговли России (Минпромторг) Василий Шпак.

Замруководителя ведомства уточнил, что в 2024 г. положительная динамика продолжилась. Так, в январе-июле объемы отечественного рынка электроники достигли уровня в 1,51 трлн руб. Шпак добавил, что с 2020 г. резко выросло число наименований в реестре российской радиоэлектронной продукции - на 720%, до 18 тыс. Он отметил планы российских властей продолжать поддержку одного из ключевых секторов национальной экономики.

В 2025-2027 гг. Правительство России выделит из бюджета на эти цели в общей сложности 246,1 млрд руб. Для сравнения, с 2020 г. по 2024 г. власти оказали поддержку отрасли на сумму в 430,4 млрд. При этом размер госдотаций в 2025 г. заметно сократится - с пиковых 147 до 93,9 млрд руб., а в 2027 г. может снизиться более чем вдвое, до 68,7 млрд.

Согласно данным компании Emerald Insight, в 2023 г. мировой рынок робототехники в электротехнической отрасли оценивался в $2,54 млрд, а к 2027 г. прогнозируется его рост до $2,90 млрд.

Аналитическое агентство Kept сообщает, что в 2023 г. объем производства российской электроники увеличился на 30% и достиг 59 млрд рублей, по сравнению с 45 млрд рублей в 2022 году. При этом доля отечественных производителей составила около 20% на российском рынке микроэлектроники.

Ранее о ключевом значении отрасли радиоэлектроники для российской экономики заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Он назвал ее основой научно-технологического прогресса страны. За последние несколько лет, как отметил глава правительства, отрасли удалось превратиться в России из упадочной в одну из главных по темпам развития. На этом фоне Мишустин призвал власти продолжать оказывать ей необходимый уровень государственной поддержки.