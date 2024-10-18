Российскому производителю микроэлектроники разрешили пока не платить по долгам: Гособоронзаказ важнее

Суд разрешил «Ангстрему» временно не платить по долгам перед «ВЭБ.РФ»

Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» на решение суда нижестоящей инстанции по иску банка к микроэлектронному заводу «Ангстрем».

До этого суд обязал «Ангстрем» погасить задолженность перед «ВЭБ.РФ», но предоставил отсрочку в исполнении этого решения в три года. Банк не был согласен с предоставлением отсрочки.

Откуда у «Ангстрема» задолженность перед «ВЭБ.РФ»

История вопроса уходит в 2000-е годы. Тогда зеленоградская группа «Ангстрем» решила построить новый завод «Ангстрем-Т». Для этого было решено закупить списанное оборудование немецкого завода американской корпорации AMD для производства микросхем с топологией 120 нм. С этой целью «ВЭБ.РФ» предоставил «Ангстрем-Т» кредитную линию на сумму до 815 млн евро под гарантии Правительства.

Фото: Ангстрем Суд дал «Ангстрему» трехлетнюю отсрочку выплате многомиллиардной задолженности перед «ВЭБ.РФ»

В конце 2000-х основным владельцем группы «Ангстрем» стал бывший министр связи Леонид Рейман.

Кроме прочего он стал единоличным владельцем «Ангстрем-Т». Строительство завода «Ангстрем-Т» затянулось, оборудование AMD долгое время пролежало на складе в Нидерландах. В конце концов, оборудование было доставлено в Россию и в 2015 г. состоялся тестовый запуск завода.

Тем не менее, кредит не был выплачен, и в 2018 г. «ВЭБ.РФ» инициировала банкротство «Ангстрем-Т». Активы завода перешли к подконтрольной банку компании «Нм-Тех», которая пытается достроить завод. В то же время АО «Ангстрем» (головное предприятие одноименной группы) было поручителем по кредиту для «Ангстрем-Т». В связи с этим в 2019 г. «ВЭБ.РФ» начал разбирательства с «Ангстрем» о взыскании задолженности «Ангстрем-Т».

Сколько «Ангстрем» должен «ВЭБ.РФ»

«Ангстрем» подал встречный иск, пытаясь опротестовать продажу «Ангстрем-Т» в «ВЭБ.РФ», а также договор поручительства. В 2023 г. суд отклонил это заявление, так как бенефициаром (конечным владельцем) и «Ангстрема», и «Ангстрем-Т» был Леонид Рейман. В результате суд взыскал с «Ангстрем» в пользу «ВЭБ.РФ» 1,3 млрд евро, включая 815 млн евро основного долга, 467,5 млн евро процентов за пользование чужими средствами и 25,7 млн евро неустойки.

«ВЭБ.РФ» подал в Арбитражный суд Москвы еще два иска о взыскании задолженности с «Ангстрем». Все три иска были удовлетворены и подтверждены судами апелляционной и кассационной инстанций. В одном из исков речь шла о взыскании мораторных процентов в размере 17,8 млрд руб. плюс 6,5% годовых от суммы 93,7 млрд руб. (проценты начисляются с февраля 2023 г. по дату фактической оплаты).

Также за период с марта 2021 г по марта 2024 г. суд постановил взыскать с «Ангстрема» в пользу «ВЭБ.РФ» неустойку в размере 596 млн евро плюс 18,25% годовых, начисляемую от суммы долга до момента фактической оплаты. Таким образом, по текущему курсу «Ангстрем» в совокупности должен «ВЭБ.РФ» 220 млрд руб. (без учета процентов).

Почему «Ангстрем» попросил отсрочку

В то же время в рамках разбирательства по делу о взыскании мораторных процентов (на сумму 17,8 млрд руб.) возник новый поворот: «Ангстрем» запросил суд предоставить ему отсрочку в исполнении решения, мотивировав это тем, что предприятие выполняет проекты государственной важности.

На стороне предприятия выступила прокуратура Москвы. Суд первой инстанции в этом отказал, однако Девятый арбитражный апелляционный суд это решение отменил и предоставил отсрочку сроком три года.

«ВЭБ.РФ» пытался оспорить данное решение. К процессу был привлечен Минпромторг. Ведомство сначала высказало свою письменную позицию относительно кассационной жалобы, но затем отозвало ее и поддержала кассационную жалобу. Тем не менее, кассационная инстанция встала на сторону «Ангстрема».

Как гособоронзаказ спас «Ангстрем»

В рамках исполнения решения суда о взыскании денежных средств с «Ангстрем» судебные приставы наложили аресты на более чем 30 банковских счетов предприятия. Были арестованы и денежные средства, полученные в качестве субсидии от Правительства России.

В итоге ареста «Ангстрем» должен лишиться бюджетных средств, полученных в целях перевооружения производства, а также оборотных средств, необходимых для закупки комплектующих и сырья.

Это, в свою очередь, должно привести к существенному ухудшению хозяйственной деятельности предприятия и к срыву сроков выполнения государственных оборонных заказов, предупреждают в «Ангстрем».

Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились, что единовременная выплата «Ангстремом» задолженности перед «ВЭБ.РФ» является для «Ангстрема» затруднительной и существенным образом скажется на возможности предприятия вести хозяйственную деятельность.

Это может привести к банкротству предприятия, следствием чего станет причинение большего ущерба «ВЭБ.РФ», чем в случае несвоевременного погашения задолженности. «В подобной ситуации единовременное исполнение судебного акта не способствует критерию развитого экономического оборота в целом», - говорится в решении Арбитражного суда Московского округа.

Суд также учел то обстоятельство, что «Ангстрем» изготавливает продукцию в рамках государственного оборонного заказа. С этой целью Правительство в 2022 г. предоставило предприятию поддержку на перевооружение производственной базы и модернизации производства.

В 2023 г. Минпромторг предоставил предприятию субсидии в размере 716,8 млн руб. из средств Резервного фонда Правительства, которые размещены на отдельном счете в Промсвязьбанке. В рамках данного проекта «Ангстрем» приобретает 51 единицу оборудования, необходимого для модернизации и расширения производства.

Это позволит нарастить выпуск продукции, по сравнению с 2023 г., в четыре раза. Выручка предприятия вырастит до 5,5 млрд руб., что позволит «Ангстрему» начать удовлетворять требования кредиторов, говорится в решении суда.

Кроме того, на период 2025-2027 гг. производственной целью является обеспечение предприятий оборонно-промышленного комплекса России запасами ЭКБ (элементная компонентная база) до 2030 г. включительно. Принятие мер принудительного взыскания задолженности приведет к срыву выполнения государственного оборонного заказа, заключил суд.