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ФНС отдаст 3,5 миллиарда за наполнение трех своих ЦОДов росийским «железом»

Федеральная налоговая служба России заплатит 3,5 млрд руб. за ПАКи виртуализации, управления базами данных и ПАКи обработки больших данных. Новое оборудование предназначено для трех ЦОДов, которые обслуживают их главную ИС.

Закупка на тысячи миллионов

Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба России отдает 3,5 млрд руб. на закупку оборудования и развитие импортозамещенной платформы АИС «Налог-3» в филиале ФКУ «Налог-Сервис». Работы пройдут в нескольких ЦОДах, которые обслуживают их системы, а именно ЦОД в городе Дубна, Нижегородской области и Москве.

Для модернизации налоговая закупит комплект ПАКов виртуализации, управления базами данных и ПАКов обработки больших данных.

Поставщика оборудования ФНС выберет с помощью аукциона. Соответствующий тендер был опубликован службой на сайте госзакупок 7 октября 2024 г. Заявки на участие будут приниматься до 23 октября, итоги подведут 24 октября.

ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России — это подведомственное учреждение Федеральной налоговой службы, созданное в рамках проекта модернизации налоговой службы с фокусом на ИТ.

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Сайт администрации г. Оби Новосибирской области
ФНС отдаст 3.5 млрд за отечественные ПАКи

Основная задача учреждения — поддержка функционирования цифровой технологической платформы ФНС России. Для этого оно обеспечивает информационно-вычислительную и телекоммуникационную инфраструктуру, проводит анализ состояния и поддерживает внедренные программные комплексы и технологические процессы ФНС.

Основное направление работы ФКУ «Налог-Сервис» заключается в обеспечении нового уровня предоставления услуг, необходимых для улучшения качества жизни граждан и развития бизнеса, а также в обеспечении электронного межведомственного взаимодействия для государственных структур и реализации принципа экстерриториального доступа к сведениям для налогоплательщиков.

Сама АИС «Налог-3» представляет из себя единую систему, обеспечивающую автоматизацию деятельности ФНС по всем выполняемым функциям. Основные цели проекта «Налог-3» включают упрощение взаимодействия налогоплательщиков с ФНС, переход на электронные процедуры, создание единого информационного пространства, интеграцию налоговых органов с новыми внешними источниками информации, снижение операционных затрат по налоговым вопросам и улучшение информационного обмена с государственными органами и органами местного самоуправления.

АИС «Налог-3» была создана для ФНС России с целью повышения эффективности выполнения задач организации. Эта система выполняет множество функций, включая сбор, обработку и предоставление данных, а также анализ информации. Она создает информационные ресурсы для налоговых органов, генерирует статистические данные и необходимую информацию для принятия управленческих решений ФНС России, а также предоставляет информацию внешним пользователям.

АИС «Налог-3» предоставляет доступ к данным о физических и юридических лицах, потокам денежных средств на счетах, налоговым декларациям, финансовой отчетности и другим сведениям.

Подробности тендера

Судя по тексту технического задания, новое оборудование необходимо налоговой для начала второй очереди импортозамещения в системе «Налог-3». Работу служба планирует начать не раньше 9 января 2025 г., закончить интеграцию оборудования за шесть месяцев.

Федеральная налоговая служба планирует приобрести отдельные комплекты оборудования для каждого Центра обработки данных. В частности, для ЦОДа в Дубне будет закуплен один комплекс обработки больших данных, один комплекс управления базами данных, четырнадцать комплексов виртуализации и две сетевые компоненты.

Для ЦОДа в Нижегородской области закупят три ПАКа управления базами данных, для московского ЦОДа столько же ПАКов виртуализации.

Недавние тендеры ФНС

В июне 2024 г. ФНС также закупала ПАКи для замены старых в своей системе электронного документооборота. На эту цель служба выделила 5 млрд руб.

В начале сентября того же года налоговая платила 3 млрд руб. специалистам по Java и PostgreSQL для устранения найденных багов в АИС «Налог-3».

Что касается импортозамещения ПО, в конце июня 2023 г. ФНС проводила тендер для перехода с Oracle и WIndows на отечественные продукты. На эти цели было выделено 1,5 млрд руб.

Антон Мушинский

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