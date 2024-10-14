CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Тендеры ИТ в госсекторе Техника
|

Топ-менеджерам Depo Computers дали от пяти до семи лет по делу о поставках для Минобороны. Военные хотят получить с них еще 367 миллионов

14 октября 2024 г. Красногорский городской суд Московской области приговорил нынешних и бывших топ-менеджеров Depo Computers к срокам заключения от пяти до семи лет в колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в ходе поставок для Минобороны. Министерству обороны было отказано в иске на взыскание 367 млн руб.

Серьезные сроки для топ-менеджеров

14 октября 2024 г. Красногорский городской суд Московской области вынес приговор одиннадцати нынешним и бывшим топ-менеджерам Depo Computers, согласно которому им были назначены сроки заключения от пяти до семи лет общего режима.

Как сообщил CNews Сергей Груздев, адвокат подсудимого Балабанова М.А., обвинение по части 4 статьи 159 УК РоссииМошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), связано с поставками для Минобороны. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

На скамье подсудимых находились одиннадцать обвиняемых: Ирисов А.А., Эскин С.В., Балабанов М.А. (в настоящее время директор направления по развитию проектного бизнеса 3Logic Group), Ворановский А.А., Горшков А.А., Ковешников М.В., Кочепасов С.А. (в настоящее время директор по развитию бизнеса «Аквариус»), Лебединец А.В., Орлов А.В., Соловьев А.М., Курочкин А.В. Все подсудимые получили сроки от пяти до семи лет в колонии общего режима, плюс по 500 тыс. руб. штрафа с каждого. Все обвиняемые были взяты под стражу в зале суда.

02_05_700.jpg
Freepik - Racool_studio
Одиннадцати нынешним и бывшим топ-менеджерам Depo Computers назначены сроки заключения от пяти до семи лет общего режима

Также министерством обороны был заявлен иск на взыскание всей суммы контракта – 367 млн руб. Иск получил отказ, теперь это дело будет разбираться отдельно в гражданском суде.

Как сообщил в ответ на запрос CNews представитель компании 3Logic Group, Максим Балабанов занимает должность директора направления по развитию проектного бизнеса 3Logic Group. В компании он работает с 2019 г., прошедшее судебное разбирательство не связано с 3Logic Group и трудовой деятельностью Максима Балабанова в компании.

Поставки оргтехники «не той системы»

Cледствие по делу, возбужденному в августе 2018 г. велось в отношении контракта Минобороны с ООО «Антей», заключенного в 2016 г., по факту хищения бюджетных средств при поставке ООО «Антей» партии ноутбуков и USB-носителей по госконтракту с Минобороны России.

«Антей» – дочерняя компания «Депо электроникс», работающей на рынке под брендом Depo Computers. Именно Depo Computers в данном случае выступала поставщиком ООО «Антей». Согласно версии следствия, в ходе выполнения контракта было допущено завышение стоимости, а также несоблюдении условий по стране производства одной из позиций оборудования.

Одним из первых арестованных в рамках этого уголовного дела стал Алексей Ирисов, на тот момент – гендиректор «Депо электроникс», в 2018 г. он был взят под стражу, и после двухмесячного содержания под стражей, переведен под домашний арест. В июле 2022 года стало известно о заочном аресте Сергея Эскина – ключевого владельца «Депо электроникс», который был объявлен в международный розыск. Однако уже 19 сентября 2022 г. решение о его заочном аресте было отменено.

Из истории Depo Computers

Компания Depo Computers была основана в 1995 г. Ее область деятельности – разработка, производство и поставка ИТ-оборудования. Согласно ЕГРЮЛ действующее юридическое лицо компании – ООО «Депо электроникс» – зарегистрировано 2 июня 2008 г. в Красногорске. Главный соучредитель компании – Сергей Эскин с долей в 99% и 1% владеет Алексей Ирисов.

Финансовые показатели Depo Computers резко выросли после ухода с российского рынка иностранных конкурентов. Выручка компании в 2022 г. выросла на 5 млрд руб., что почти на 100% выше, чем в 2021 г.

Вадим Попов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Мартынов, Рег.ру: Фокус на облака подразумевает для хостеров серьезные инвестиции в собственную разработку

Малый и средний бизнес под DDoS-атаками по всей России

Контроль на 360˚: как DLP должна встраиваться в работу компании

Российские операторы связи под массированной DDoS-атакой из-за рубежа. Мощность достигает 1,73 ТБ/с

Как решение Novo Forecast Enterprise помогает дистрибьютору Nestle, Mars и P&G в СНГ экономить ₽1 млрд в год

Компьютеры депутатов полностью переведут на отечественное ПО к августу 2025 года

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор Digma Pro 27" Art M: стильный 5К-монитор для графики и дизайна

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

10 приложений, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: