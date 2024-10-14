Топ-менеджерам Depo Computers дали от пяти до семи лет по делу о поставках для Минобороны. Военные хотят получить с них еще 367 миллионов

14 октября 2024 г. Красногорский городской суд Московской области приговорил нынешних и бывших топ-менеджеров Depo Computers к срокам заключения от пяти до семи лет в колонии общего режима по обвинению в мошенничестве в ходе поставок для Минобороны. Министерству обороны было отказано в иске на взыскание 367 млн руб.

Серьезные сроки для топ-менеджеров

14 октября 2024 г. Красногорский городской суд Московской области вынес приговор одиннадцати нынешним и бывшим топ-менеджерам Depo Computers, согласно которому им были назначены сроки заключения от пяти до семи лет общего режима.

Как сообщил CNews Сергей Груздев, адвокат подсудимого Балабанова М.А., обвинение по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»), связано с поставками для Минобороны. Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

На скамье подсудимых находились одиннадцать обвиняемых: Ирисов А.А., Эскин С.В., Балабанов М.А. (в настоящее время директор направления по развитию проектного бизнеса 3Logic Group), Ворановский А.А., Горшков А.А., Ковешников М.В., Кочепасов С.А. (в настоящее время директор по развитию бизнеса «Аквариус»), Лебединец А.В., Орлов А.В., Соловьев А.М., Курочкин А.В. Все подсудимые получили сроки от пяти до семи лет в колонии общего режима, плюс по 500 тыс. руб. штрафа с каждого. Все обвиняемые были взяты под стражу в зале суда.

Freepik - Racool_studio Одиннадцати нынешним и бывшим топ-менеджерам Depo Computers назначены сроки заключения от пяти до семи лет общего режима

Также министерством обороны был заявлен иск на взыскание всей суммы контракта – 367 млн руб. Иск получил отказ, теперь это дело будет разбираться отдельно в гражданском суде.

Как сообщил в ответ на запрос CNews представитель компании 3Logic Group, Максим Балабанов занимает должность директора направления по развитию проектного бизнеса 3Logic Group. В компании он работает с 2019 г., прошедшее судебное разбирательство не связано с 3Logic Group и трудовой деятельностью Максима Балабанова в компании.

Поставки оргтехники «не той системы»

Cледствие по делу, возбужденному в августе 2018 г. велось в отношении контракта Минобороны с ООО «Антей», заключенного в 2016 г., по факту хищения бюджетных средств при поставке ООО «Антей» партии ноутбуков и USB-носителей по госконтракту с Минобороны России.

«Антей» – дочерняя компания «Депо электроникс», работающей на рынке под брендом Depo Computers. Именно Depo Computers в данном случае выступала поставщиком ООО «Антей». Согласно версии следствия, в ходе выполнения контракта было допущено завышение стоимости, а также несоблюдении условий по стране производства одной из позиций оборудования.

Одним из первых арестованных в рамках этого уголовного дела стал Алексей Ирисов, на тот момент – гендиректор «Депо электроникс», в 2018 г. он был взят под стражу, и после двухмесячного содержания под стражей, переведен под домашний арест. В июле 2022 года стало известно о заочном аресте Сергея Эскина – ключевого владельца «Депо электроникс», который был объявлен в международный розыск. Однако уже 19 сентября 2022 г. решение о его заочном аресте было отменено.

Из истории Depo Computers

Компания Depo Computers была основана в 1995 г. Ее область деятельности – разработка, производство и поставка ИТ-оборудования. Согласно ЕГРЮЛ действующее юридическое лицо компании – ООО «Депо электроникс» – зарегистрировано 2 июня 2008 г. в Красногорске. Главный соучредитель компании – Сергей Эскин с долей в 99% и 1% владеет Алексей Ирисов.

Финансовые показатели Depo Computers резко выросли после ухода с российского рынка иностранных конкурентов. Выручка компании в 2022 г. выросла на 5 млрд руб., что почти на 100% выше, чем в 2021 г.