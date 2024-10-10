ИТ-резидент «Сколково» с почти миллиардной выручкой, который не платил работникам зарплаты, оказался крупным владельцем земли в Подмосковье

Имущество признанного банкротом ООО «Ансистемс» с первоначальной оценкой под 30 млн руб. будет продано на торгах. Кроме прав на ПО в собственности ИТ-компании оказались 117 подмосковных дачных участков. Имея почти миллиардную выручку, она еще с 2021 г. перестала регулярно выплачивать сотрудникам зарплату.



Активы будут выставлены на торги

В собственности признанной банкротом имеющей госаккредитацию ИT-компании ООО «Ансистемс» (бренд Gost Group, резидент «Сколково») находятся 117 дачных участков, а также эксклюзивные права на информационную систему «Матч ТВ Remotes». Такие данные обнаружило издание РБ в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

«Ансистемс» владеет также информационной системой электронного документооборота неназванного заказчика и платформой Gost Platforum 2.0. Активы находятся в залоге у Сбербанка. Они будут выставлены на торги, дата проведения которых пока не определена. Порядок продажи согласован с банком и утвержден.

Оценка эксклюзивных прав на каждое ПО составляет 1,6 млн руб., земельной собственности — около 24 млн руб.

freepik 117 земельных участков «Ансистемс» и ПО будут проданы на торгах

Принадлежащие «Ансистемс» участки под дачи, площадь большинства из которых около одной тыс. кв. м, расположены в Сергиево-Посадском районе Московской области рядом с деревнями Веригино и Юрцево.

ИТ-активы «Ансистемс»

О технологии remote production «Матч ТВ» сообщал на своем сайте осенью 2020 г. Канал объявил тогда о планах проведения с ее помощью «первой в России» удаленной трансляции. Суть технологии заключается в отсутствии на месте события режиссеров. Фактически это означает, что съемка игры ведется в одном городе, а сборка картинки, то есть конечного продукта, уже в другом.

ПО разработки Gost Group, как его описывает на своем сайте системный интегратор Ramax Group, заключивший в 2022 г. с Gost Group соглашение о партнерстве, это «безопасное платформенное решение, ускоряющее и оптимизирующее путь к цифровой трансформации в государственных и коммерческих организациях».

GOST Platform зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ. На ее базе разработан ряд комплексных решений, выводить на рынок которые намеревалась Ramax Group. Платформа обеспечивает весь цикл работы с данными: от низкоуровневых задач по сбору, обработке, поиску, структурированию и установке связей между данными из различных источников до высокоуровневых задач управления данными, мониторинга и аналитики.

Невыполненные госконтракты

Согласно официальному сайту компании, Gost Group основана в августе 2010 г. и являлась «стремительно растущим поставщиком экспертных услуг и решений в сфере информационных технологий». Среди клиентов компания указывает Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), «Газпром нефть», Департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы и др.

Банкротом ООО «Ансистемс» было признано в начале августа 2024 г. В качестве кредиторов в материалах дела упоминаются Сбербанк и ООО «Систематика». В реестр требований внесены долги на 1,4 млрд руб.

Выручка компании по результатам 2022 г. составила 912,1 млн руб., что на 20% менее, чем по итогам 2021 г., следует из «Контур.фокуса». При этом чистая прибыль достигла 39,3 млн руб. Баланс компании по итогам 2022 г. составлял 1,6 млрд руб. В базе также имеется информация о 128 заключенных госконтрактах на общую сумму 5,3 млрд руб. Например, только с ГКУ Москвы «Информационный город» в 2022 г. «Ансистемс» заключил контрактов на 683,9 млн руб. Стоит отметить, что большая часть из них «частично исполнена», следует из базы.

В мае 2023 г. CNews писал о том, что «Ансистемс» перестала выплачивать своим сотрудникам зарплаты согласно отзывам в интернете, еще с 2021 г. ИТ-специалисты не могли получить от 200 тыс. руб. до 600 тыс. руб.

А в ноябре 2023 г. появилась информация о том, что все три учредителя «Ансистемс»: Олег Александров, Руслан Сафин и Ирина Смирнова подали заявление о признании себя банкротами. Руслан Сафин — это родной брат певицы Алсу и сын Ралифа Сафина — российского бизнесмена. Ралиф входил в состав Совета Федерации Федерального Собрания от Республики Алтай до 2014 г.