Роскомнадзор сообщил о мощнейшей DDoS-атаке на свои ресурсы

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) успешно отражает DDoS-атаки, исходящие из-за рубежа, поддерживая стабильную работу своих ресурсов. Ранее РКН заблокировал мессенджер Discord на территории России и это решение было вызвано нарушениями законодательства разработчиками ИТ-сервиса.

DDoS-атаки федеральной службы

Роскомнадзор (РКН) сообщил о DDoS-атаках на свои ресурсы. Об этом в начале октября 2024 г. передает издание «Интерфакс».

В ведомстве утверждают, что ИТ-атаки цели не достигают и что все ресурсы РКН, в том числе официальный сайт, работают без ограничений. Также в РКН заявили, что основные всплески трафика поступают из зарубежных сетей.

Denial of Service, или «Отказ в обслуживании», — это перегрузка информационной системы, в которой работает сервисы, с помощью сетевых запросов. При этом сами запросы на сетевом уровне осуществляются с одного компьютера и нацелены на конкретный виртуальный сервер или домен. Хакеры могут инициировать обвал сервера организации по личным мотивам: преследование со стороны закона, желание отомстить обидчикам, зависть успеху чужого проекта и прочее.

Со слов сотрудников ведомства, в отношении ресурсов РКН фиксируем DDоS-атаки. Мощностью до 578.57 ГБ/с, скоростью до 50.76 млн п/с. На сервисе Downdetector, фиксирующем жалобы на работу сайтов, многие сообщения о сбоях в работе сайта РКН содержат хэштег #FREEDISCORD.

По информации РИА «Новости», ранее во вторник сайт РКН перестал частично работать. Так, при загрузке на мобильном устройстве сайт выдает ошибку, у некоторых и вовсе не загружается. При этом у части пользователей сайт ведомства работает в штатном режиме.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на представителей РКН написало, что ведомство направило администрации Discord требования удалить 947 противоправных материалов. Суд оштрафовал сервис в России на 3,5 млн руб. по делу о не удалении запрещенной информации.

У пользователей в России с августа этого года были несколько раз сбои в работе геймерской платформы, последний сбой произошел 8 октября. Несколько ссылок на сайт Discord вносили в реестр запрещенных сайтов. С 20 сентября РКН вынес по меньшей мере пять решений о несоблюдении ресурсом законодательства.

Атаки на ИТ-инфраструктуру

В первую половину 2024 г. на инженерную и телекоммуникационную инфраструктуру (ИКТ)-инфраструктуру России совершено 497 DDoS-атак, потребовавших принятие контрмер Центром мониторинга и управления (ЦМУ) сетью связи общего пользования РКН.

Специалисты Центра обеспечивали защиту 920 значимых российских ресурсов. Основной вектор DDoS-атак был направлен на ресурсы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России и на московское дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Кибератаки велись одновременно на все ресурсы ИТ-инфраструктуры. Максимальная мощность самой крупной атаки составила 87 ГБ/с, максимальная длительность - 40 часов 12 минут. Основные страны-источники атак: Германия, Англия, США, Финляндия, Литва.

Активные контрмеры ЦМУ исключили влияние атак на российскую инфраструктуру, сбоев или недоступности ресурсов в результате ИТ-атак не было, все кибератаки были отражены.

Блокировка мессенджера Discord

РКН заблокировал мессенджер Discord на территории России. Ранее ведомство вынесло пять решений о нарушении российского законодательства в отношении этого ИТ-сервиса. В результате блокировки мессенджера несколько десятков миллионов человек лишатся еще одного средства коммуникации.

О том, что блокировка сервиса Discord может произойти в ближайшее время, в конце сентября сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Основание для этого — пять решений о нарушении российского законодательства, которые журналисты обнаружили в реестре запрещенных сайтов РКН. Другой собеседник издания отмечал, что в игровой индустрии обсуждают вероятное замедление сервиса.

В августе этого года произошел масштабный сбой, в результате которого, помимо Discord, перестали открываться многие другие популярные сайты и приложения, включая Telegram, WhatsApp, «ВКонтакте» и Steam. РКН объяснил это DDоS-атакой на российских операторов связи. Однако журналисты «Коммерсант» предположили, что российские власти пытались в первую очередь заблокировать Discord, но их действия отразились на работе других ресурсов.

18 сентября Discord перестал работать у пользователей из разных регионов России. В отдельных случаях вернуть доступ к сервису помогало подключение через VPN-сервисы. На глобальном уровне никаких сбоев не наблюдалось. Журналисты написали, что ИТ-сервис подвергся частичной блокировке, так как несколько страниц Discord были внесены в реестр запрещенных сайтов РКН. Еще один сбой был зафиксирован 26 сентября — пользователи жаловались, что у них не работает ни сайт, ни приложение.

Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина призвала Правительство России не блокировать Discord в России. Ей в Telegram-канале поступило множество жалоб от пользователей, которые против ограничения доступа к мессенджеру Discord. По словам Мизулиной, сервис используется в разных целях, ведь Discord очень активно используется на специальной военной операции (СВО) России на Украине. Ведь есть даже отдельные закрытые конференции для просмотра видео с дронов при Минобороны России и другого оборудования, потому что мессенджер дает самую качественную картинку без различных пикселей. И в настоящее время нет ни одного аналога (т.е. Telegram) на текущий момент.

Утром 8 октября Discord вновь перестал нормально работать в России. При этом на официальном сайте сервиса говорилось, что все ИТ-системы мессенджера работают в обычном режиме. Через несколько часов РКН подтвердил полную блокировку сервиса в России.