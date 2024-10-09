Бизнес в России сможет продавать услуги на основе собранных государством персональных данных граждан

Участники рынка больших данных (Big data) хотят интегрировать экосистемы частных компаний с государственными информационными системами (ГИС) и готовы платить за доступ к данным властей. Ассоциация больших данных (АБД) направила в Правительство России резолюцию с просьбой разработать дорожную карту по развитию электронного взаимодействия между государством и бизнесом. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) России проработает порядок передачи государственных данных операторам связи и банкам.

Данные о гражданах

Бизнес может получить право извлекать дополнительную выгоду из данных, содержащихся в государственных системах. Компании смогут получать данные для аналитических исследований, свободно оказывать услуги на основе результатов проделанной аналитики или же использовать их в своих целях. Об этом в начале октября 2024 г. пишет «Коммерсант».

Минцифры России проработает порядок передачи государственных данных операторам связи и банкам. Среди прочего они смогут получить информацию о действительности паспортов, трудовой деятельности граждан, номерах телефонов и транспортных средствах. Операторы связи и банки говорят, что получение подобных данных поможет в проведении маркетологических исследований и оценке рисков. Однако эксперты по безопасности указывают на необходимость комплексного обеспечения безопасности при передаче данных.

В 2020 г. члены АБД просят правительство облегчить доступ бизнеса к ГИС, информационным ресурсам и реестрам, что позволит интегрировать, например, портал «Госуслуг» с экосистемами крупных компаний, а также решить регуляторные проблемы, связанные с использованием данных из ГИС. Помимо этого, АБД просит учитывать мнение бизнеса при изменении в процессах предоставления электронных государственных услуг. Ассоциация предлагает наладить сотрудничество на основе соглашение об уровне качества (SLA).

Government Компании в России смогут продавать услуги на основе аналитики государственных данных

В начале октября этого года вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил Минцифры России и другим федеральным органам власти совместно с АБД проработать до 20 ноября этого года порядок предоставления операторам связи и банкам, которые оказывают услуги в рамках цифровых экосистем, доступа к государственным данным. Ранее с такой просьбой к вице-премьеру обратился глава Минцифры Максут Шадаев.

По информации «Коммерсант», речь идет о данных об объектах недвижимости, о действительности паспортов граждан, сведениях о трудовой деятельности в ИТ-системе обязательного пенсионного страхования, о состоянии индивидуального страхового счета, об абоненте телефонного номера, информации о собственниках транспортных средств, о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), информации о водительских удостоверениях, действительность страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) граждан и других.

В аппарате господина Григоренко отметили, что проработка дополнительных надежных и безопасных способов передачи данных способствует решению задачи формирования рынка данных, поставленную Президентом России. В Минцифры уточили СМИ, что сейчас бизнес может подключаться к ИТ-системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для получения государственных данных. В настоящее время ей уже пользуется более 3 тыс. организаций. В министерстве добавили, что совместно с АБД и другими ведомствами уже начали прорабатывать поручение.

В Минцифры России видят проблему и планируют создать государственную фабрику данных - механизм, с помощью которого бизнес сможет получать доступ к ГИС. Как отметили в пресс-службе, понимание архитектуры взаимодействия с бизнесом уже есть. Речь идет о предоставлении бизнесу, в том числе и доверенных государственных сервисов, которые смогут использоваться на внешних коммерческих площадках. Задача государства - раскрыть инфраструктуру электронного правительства вовне, пояснил представитель ведомства.

В АБД объяснили, что сейчас доступ компаний к государственным данным ограничен из-за низкой скорости обмена информацией с государственными информационными системами, отсутствием доступа к необходимым данным в целом. Предоставление компаниям доступа к государственной информации создаст стимулы для бизнеса инвестировать в разработку сервисов, основанных на данных.

Ассоциация

АБД (ранее Ассоциация участников рынка больших данных) организована в октябре 2018 г. Основная цель ассоциации – создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России. Ассоциация занимается созданием единых принципов и стандартов обработки, хранения, передачи и использования больших данных. Совместные разработки членов ассоциации лягут в основу политики обращения с Big data каждой компании-участницы ассоциации.

Членами ассоциации являются: «Яндекс», VK, Сбербанк, «Газпромбанк», «Т-Банк», «Мегафон», «Ростелеком», oneFactor, Qiwi, «Билайн», «МТС», Фонд «Сколково», Аналитический центр при Правительстве России, Центр стратегических разработок (ЦСР) и др.

Приоритетные задачи организации - выработка бизнес-ориентированной стратегии развития рынка больших данных, повышение технической и операционной эффективности взаимодействия участников отрасли, а также формирование кодекса этики использования больших данных для защиты интересов пользователей из России.

АБД имеет большой опыт внедрения и развития технологий больших данных в телекоме, финансовом секторе и интернет-сегменте. Компании-участницы ассоциации видят большой потенциал в передаче наших наработок в компании энергетической отрасли – это позволит значительно масштабировать отечественный рынок данных. Помимо этого, в рамках заключенного соглашения ассоциациям предстоит наладить взаимодействие по актуализации стратегии развития рынка больших данных в части электроэнергетики и промышленности – это крайне важная работа, призванная способствовать повышению эффективности операционной деятельности отраслевых предприятий.