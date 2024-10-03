Дмитрий Медведев возглавил совет директоров «Ростелекома»

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев стал новым председателем совета директоров «Ростелекома». Также в совет вошел министр цифрового развития Максут Шадаев. Из совета вышел его председатель Сергей Иванов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Медведев стал председателем совета директоров «Ростелекома»

Совет директоров «Ростелекома» собрался на свое первое заседание после избрания в новом составе. Как говорится в сообщении компании, председателем совета директоров избран Дмитрий Мдеведев. Сейчас он занимает пост заместителя председателя Совета Безопасности. В 2008-2012 гг. Медведев был Президентом России, в 2012-2020 гг. – премьер-министром.

Новый состав совета директоров «Ростелекома» был избран на годовом собрании акционеров, состоявшимся в сентябре 2024 г. Его состав не раскрывался. При этом Медведев ранее не входил в состав совета директоров.

Министры связи в совете директоров «Ростелекома»

По данным агентства «Интерфакс», на 11 мест в совете директоров претендовало 11 кандидатов. Из них двое ранее не входили в совет директоров: это Дмитрий Медведев и министр цифрового развития Максут Шадаев. В 2000-х годах лица, занимавшие пост министра связи – в частности, Леонид Рейман и Игорь Щеголев – входили в советы директоров «Ростелекома» и холдинга «Связьинвест» («Ростелеком» был его частью). Но в 2011 г. занимавший тогда пост Президента Дмитрий Медведев запретил чиновникам входить в советы директоров.

Впрочем, через несколько лет чиновники стали возвращаться в советы директоров подконтрольных государству компаний. Так, в 2018 г. в совет директоров «Ростелекома» вошли Константин Носков, занимавший тогда пост министра цифрового развития, и его предшественник Николай Никифоров. В 2020 г. оба вышли из совета директоров компании. Шадаев тогда же стал министром цифрового развития, но до сих пор не входил в совет директоров «Ростелекома».

Кто вышел из совета директоров «Ростелекома» и кто в нем остался

В число кандидатов в совет директоров «Ростелекома» не вошли спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. С 2020 г. Чернышенко курировал вопросы цифрового развития и телекоммуникаций, но после утверждения нового кабинета министром эти полномочия отошли к вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Иванов вошел в совет директоров «Ростелекома» в 2015 г., тогда он занимал пост главы Администрации Президента. С тех пор Иванов избирался председателем совета директоров «Ростелекома».

Из лиц, ранее входивших в состав совета директоров, в совет были номинированы президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава РФПИ (Российский фонд перспективных исследований) Кирилл Дмитриев, руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева, глава банка ВТБ Андрей Костин, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития Владимир Левыкин, гендиректор телеканала «Россия-1» Антон Златопольский, глава компании «Новые цифровые решения» (совместное предприятие «Ростелекома», «Вымпелкома», МТС и «Мегафона» по строительству сетей 5G) Вадим Семенов, председатель правления «Согаз» Антон Устинов и первый зампредседателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский.

Вадим Семенов – однокурсник Дмитрия Медведева по юридическому факультету Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова. В 2010-2013 гг. Семенов возглавлял холдинг «Связьинвест», частью которого был «Ростелеком».

В середине 2000-х годов Дмитрий Медведев и Сергей Иванов занимали посты вице-премьеров и рассматривались в качестве потенциальных кандидатов на пост Президента России. В итоге Президентом стал Медведев, Иванов в президентской гонке не участвовал.