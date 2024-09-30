Россия и Белоруссия собрались в ближайшее время полностью отменить роуминг

Россия и Белоруссия в ближайшее время могут начать проект по отмене роуминга между странами. О планах отмены роуминга еще в начале мая 2024 г. рассказывал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России на заседании в российском Совете Федерации.

Пилотный проект

Россия и Белоруссия в ближайшее время могут запустить проект, предполагающей взаимную полную отмену роуминга. Об этом в конце сентября 2024 г. пишет издание «БелТА» со ссылкой на главу администрации Президента Белоруссии Дмитрия Крутого.

Со слов Крутого, достигнута принципиальная договоренность, что лидеры наших стран на юбилейном заседании Высшего госсовета дадут старт этому проекту. Может быть, в пилотном режиме, может быть, в полноценном режиме, но мы его запустим и это точно. Крутой уточнил, что мера будет действовать на всей территории Союзного государства.

Понятие роуминг появилось после введения нового стандарта мобильной связи - Global System for Mobile (GSM). Благодаря ему абоненты могут совершать и принимать вызовы в любой стране, где есть мобильная связь. Услуга позволяет звонить, сохраняя пользовательский телефонный номер, там, где нет домашнего оператора связи, а происходит это за счет использования сетей других операторов. Когда пользователь находится за пределами страны, в которой приобрели SIM-карту, при совершении звонка сигнал проходит через местные вышки сотовой связи на местную подстанцию. Через нее сигнал передается далее собеседнику. Так как при этом используются ресурсы вышек, то компании, а именно владельцы, хотят получать плату за их использования. Сумма, которую получают компании, прописывается в договоре с мобильным оператором, а это уже и есть роуминг. То есть, по сути, пользователь платит за то, что использует вышки связи в другой стране.

Moskva.beeline Россия и Белоруссия в ближайшее время могут полностью отменить роуминг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России еще в мае этого года планировало полностью отменить роуминг между Белоруссией и Россией.

«Мы сейчас говорим о том, что у нас в планах отмена роуминга между Белоруссией и Россией... Мы уже в десятки раз снизили стоимость роуминга, и сейчас вместе с белорусскими коллегами обсуждаем полную отмену», - сказал исполняющий обязанности главы Минцифры России Максут Шадаев.

Шадаев отметил, что решению вопроса мешают большие финансовые потери белорусских операторов от отмены роуминга, российские же, по его словам, согласны с этими убытками. Пока белорусские операторы этот вопрос рассматривают, но мы его дожимаем, было соответствующее поручение Президента России на эту тему.

Отмена роуминга между странами

Работа по отмене роуминга между Россией и Белоруссией ведется еще с 2017 г. С 1 сентября 2021 г. российские и белорусские операторы мобильной связи взаимодействуют на условиях сниженных ставок международного интерконнекта при роуминге. С 1 апреля 2022 г. была отменена плата за определенное количество входящих вызовов в роуминге, а уже с 1 июня того же года роуминг должен был быть полностью отменен, тогда это обещал сделать посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Уже летом 2023 г. в Министерство иностранных дел (МИД) России рассказывали, что российская и белорусская стороны поступательно продвигаются к полной отмене роуминга. В конце апреля госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев заявлял, что Россия и Белоруссия продолжают обсуждать более комфортные условия роуминга для граждан двух стран.

Штрафы за незаконную продажу SIM-карт в России иностранцам

Минцифры России опубликовало на портале проектов нормативных правовых акто законопроект, который вносит поправки в ст. 13.29 КоАП (неисполнение требований к заключению договоров об оказании услуг связи). Предлагается ввести ответственность для операторов связи за нарушение новых правил продажи сим-карт абонентам-иностранцам. В статье может появиться ч. 6 о «нарушении оператором связи либо лицом, действующим от имени оператора связи, требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи иностранным гражданам и лицам без гражданства».

Согласно инициативе, штрафы в случае нарушения будут предусматривать от 100 тыс. до 200 тыс. руб. для должностных лиц и от 1 до 2 млн руб. для юридических лиц. Поправки в случае принятия вступят в силу со дня их официального опубликования.

Ранее Минцифры России опубликовало законопроект, вносящий изменения в законы о связи (126-ФЗ) и о биометрии (572-ФЗ), предлагая серьезно ужесточить оборот и условия использования SIM-карт для иностранцев. В частности, они смогут получать услуги связи только после сдачи биометрии и регистрации в Единой биометрической системе (ЕБС).

SIM-карты в России иностранные граждане смогут покупать только в официальных салонах связи или точках продаж на территории страны. Заключать же договор в интернете будет нельзя, а на одного человека не может быть зарегистрировано более десяти номеров.

В сводном отчете к проекту закона говорилось, что он направлен на решение неконтролируемого распространения абонентских номеров, в том числе среди иностранцев, которое способствует возникновению возможностей осуществления противоправных действий с использованием сетей связи.