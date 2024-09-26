Три крупнейших российских банка создадут консорциум для развития единого QR-кода

Три крупнейших российских банка подписали меморандум о создании консорциума для развития единого платежного QR-кода. Главная цель - использование накопленной экспертизы для развития платежных инноваций, а также поддержания конкуренции на рынке.

Создание единого QR-кода

Сбербанк, «Альфа-Банк» и «Т-Банк» подписали меморандум о создании консорциума для развития единого платежного QR-кода. Об этом в конце сентября 2024 г. говорится в сообщении Сбербанка.

Согласно заявлению, единый QR-код дает клиентам унифицированное ИТ-решение для оплаты по QR-коду. У потребителей остается право выбора между различными дополнительными сценариями оплаты и привычная выгода по банковским программам лояльности. Что касается самих банков, то подключение к единому QR-коду обеспечит им равный доступ к платежной ИТ-инфраструктуре и позволит сохранить существующие бизнес-модели получения прибыли.

Партнеры намерены создавать высокотехнологичные платежные инструменты, единый QR-код будет первым таким решением. Для развития кода будет использоваться технология MultiQR. К сервису подключены 18 кредитных организаций с совокупной эмиссией более 88% рынка.

Решение по развитию проектов консорциума может быть принято, только если за него проголосуют 75% учредителей. При этом, как подчеркнули в «Альфа-Банке» и «Т-Банке», консорциум не планирует извлекать прибыль, а все полученные средства напаравят на операционные расходы и инвестиции в дальнейшее развитие технологий платежей.

«Единый QR-код - это один из вариантов взаимовыгодного сотрудничества всего сектора. В Малайзии и Сингапуре единый QR реализован объединением банков и финтехов, а местные Центральные банки (ЦБ) участвуют в QR на общих условиях», - сказал вице-президент «Т-Банка» Сергей Хромов.

При этом ряд экспертов не исключают, что реализации идеи консорциума может помешать ЦБ, который ранее вместе с НСПК также начал продвигать альтернативный QR-сервис. В эксперименте по его внедрению уже принимают участие 22 финорганизации и свыше 250 тыс. торговых точек. Пилот планируют завершить уже в октябре этого года.

Консорциум банков

В начале лета этого года Сбербанк, «Альфа-Банк» и «Т-Банк» объединись в консорциум для создания единого QR-кода. На встрече, по информации издания «Известия», присутствовали более 20 крупных игроков.

Судя по презентации проекта QR-кода, покупатель в магазине сможет сканировать код, который перенесет его на страницу оплаты. Для этого будет использоваться домен multiqr.ru, переданный от Сбербанка консорциуму. На странице оплаты покупатель сможет выбрать способ оплаты: pay-сервис, систему быстрых платежей (СБП) или цифровой рубль, но при его запуске в промышленную эксплуатацию. Все транзакции будут обрабатываться через расчетный банк консорциума.

Банки же смогут сами управлять тарифной политикой оплаты по QR-коду. Создание консорциума займет несколько этапов: сперва от банков соберут заявки на присоединение к объединению, затем будут сформированы условия и правила управления консорциумом, после чего будет подписано соглашение о его создании.

ВТБ предложил банкам сделать единый QR-код для осуществления платежей еще в 2023 г. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова тогда согласилась, что такая идея витает в воздухе и предложила обсудить эту инициативу с участниками рынка, отметив, что ЦБ России готов проработать этот вопрос.

На российском рынке уже есть система мульти QR-кода СБП и Сбербанка, а также уже была договоренность между рядом банков, куда собрали решения «Т-Банка» и «Альфа-Банка». И сейчас речь скорее идет скорее о том, кто должен быть оператором и управлять ИТ-системой, когда клиент сканирует сам код. В российском ЦБ считают, что кандидатом на роль оператора является подконтрольная ему Национальная система платежных карт (НСПК). По мнению же представителей крупнейших банков в России, они бы предпочли бы структуру, образованную участниками рынка.

Альтернатива от НСПК

В конце июня этого года НСПК проводил пилот универсального QR-кода. В тестировании сервиса участвовали 15 банков и ряд торгово-сервисных предприятий России.

Со слов разработчиков, при оплате с помощью нового целевого решения покупателю достаточно отсканировать универсальный QR-код, после чего на экране смартфона откроется страница со списком различных способов оплат - через СБП или с помощью других pay-сервисов. Механизм спроектирован с учетом пожеланий банков-участников пилота, уточнили в платежной системе.

Для внедрения такого сервиса важно обеспечить равноудаленную и доступную инфраструктуру, которая будет работать по единым и понятным правилам. Также важно, чтобы тарификация такого продукта была прозрачной, а условия использования для всех участников платежного рынка - справедливыми. ЦБ России же предложил передать управление универсальным QR-кодом равноудаленному оператору, что позволит содействовать развитию конкуренции на банковском рынке на равных и справедливых условиях, исключая зависимость банков или торгово-сервисных предприятий (ТСП) от одного или нескольких крупнейших игроков.