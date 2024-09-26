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ФНС России разработала налоговую ИТ-систему для работы с массивами данных

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России продемонстрировал технологии процесс-майнинга и айтрекинга на встрече руководителей и экспертов налоговых органов стран БРИКС. Это дает возможность оптимизировать процессы, сокращать время оказания услуг налогоплательщикам и снижать трудозатраты работников.

Цифровизация налоговой

Руководитель ФНС России Даниил Егоров продемонстрировал технологии процесс-майнинга и айтрекинга на встрече руководителей и экспертов налоговых органов стран БРИКС. Об этом в конце сентября 2024 г. сообщила пресс-служба ФНС.

Одним из используемых решений является технология процесс-майнинга, которая позволяет моделировать реальные процессы на основе собранного массива данных. Сама технология включает информацию о действиях внешних пользователей в сервисах ФНС или действиях инспекторов в закрытых контурах. ИТ-система формирует цифровой слепок реального процесса, который удобно анализировать. В частности, в автоматическом режиме могут выявляться сложности на разных этапах и их причины. Это дает возможность оптимизировать процессы, сокращать время оказания услуг налогоплательщикам и снижать трудозатраты работников. Таким образом, например, удалось добиться сокращения среднего времени обработки деклараций 3-НДФЛ (утвержденный налоговый отчет о доходах физлиц) в России с четырех месяцев до 16 дней. При переходе налогоплательщика на упрощенную систему налогообложения этап проверки документов сократился на 40%.

Другая новая цифровая технология - система айтрекинга, предназначенная для улучшения пользовательского интерфейса. ИТ-система фиксирует данные о том, куда конкретно на экране смотрит пользователь, и как долго. С помощью айтрекинга можно, например, выявить, что важные элементы находятся в зонах, куда пользователь не смотрел, и соответствующим образом оптимизировать дальше веб-сайт или приложение. Кроме того, система позволяет определить сложности взаимодействия с продуктом. Так, если взгляд многократно пробегает по экрану в поисках или текст перечитывается снова и снова, это чаще всего свидетельствует о необходимости анализа причины такого восприятия для пользователя, возможно текстовый материал стоит переписать или добавить более детальный разбор инструкций к нему.

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Сайт администрации г. Оби Новосибирской области
Глава налоговой России представил ИТ-системы для работы с массивами данных

С 2010 г. ФНС России встало на путь цифровизации, с 2015 г. - развивает клиентские сервисы, а с 2021 г. в рамках федеральной программы «Государство для людей» поддерживает тренд клиентоцентричности. Это организация и совершенствование услуг для максимально эффективного удовлетворения потребностей пользователей. Достигать его помогает постоянный анализ обратной связи, клиентского опыта, а также внутренних процессов внутри ведомства.

В завершение показа Даниил Егоров презентовал иностранным коллегам сайт налогового сотрудничества БРИКС, который станет цифровой платформой по обмену лучшими практиками в библиотеке знаний. По словам Егорова, сама же идея о создании пространства по обмену опытом и накопленными знаниями стран БРИКС в налоговом администрировании появилась из договоренностей, достигнутых на встрече глав БРИКС в Кейптауне в 2023 г. Егоров добавил, что взяв это за основу, мы создали сайт, способный выполнить эти задачи.

Экономические участницы БРИКС

БРИКС - это неформальный клуб, объединяющий 10 государств. В них живет почти 45% населения планеты и приходится почти 30% мировой экономики. Россия входит в блок на правах сооснователя. Клуб позиционирует себя как площадку для взаимовыгодного партнерства стран-участниц - он работает в формате ежегодных саммитов, на которых главы государств обсуждают возможности ускорения экономического роста, обеспечения социальной стабильности и усиления позиций блока в мировом сообществе.

До настоящего года в БРИКС входило пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР), по первым буквам которых и образовано название союза. Но с 1 января 2024 г. участников стало вдвое больше - к блоку присоединились еще пять стран: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Иран, Эфиопия и Египет.

На экономическом треке взаимодействие стран объединения основано на разработанной (по инициативе Минэкономразвития России) Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 г. (далее – Стратегия). Документ сформирован с учетом национальных интересов, приоритетов, стратегий экономического развития всех входящих в объединение стран, основных положений итоговых документов саммитов БРИКС, а также Концепции участия России в объединении БРИКС.

Стратегия определяет ключевые направления, цели и задачи взаимодействия в рамках «пятерки» на период до 2025 г. Предусматривается дополнение двусторонних экономических связей стран-партнеров их взаимодействием в многостороннем формате, обеспечение координации в международных и региональных организациях, объединениях и форумах, в первую очередь – Всемирной торговой организации (ВТО).

Одной из задач Стратегии является консолидация усилий для преодоления кризисных явлений в экономике, вызванных распространением пандемии COVID-19, а также выработка эффективных мер для ответа на вызовы глобальной экономики, в том числе противодействия торговым ограничениям.

Структура документа включает в себя три основных блока: торговля, инвестиции и финансы, цифровая экономика и устойчивое развитие, в рамках которых планируется координировать продвижение конкретных инициатив и направлений деятельности.

Доля БРИКС в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) по паритету покупательной способности по итогам 2023 г. достигла рекордных 35,7%, в то же время удельный вес экономик «Большой семерки» сократился до 29%, следует из расчетов Всемирного банка. Мировой ВВП по паритету покупательной способности в 2023 г. составил $184,7 трлн, увеличившись за год на семь процентов.

Основные инвесторы на российском рынке - это компании из стран Ближнего Востока (Турция, ОАЭ, Оман), Азии (Гонконг, Китай) и СНГ (Армения, Казахстан, Белоруссия, Киргизия). Чаще всего это международные структуры российского бизнеса, который заменил привычные европейские компании на компании из дружественных юрисдикций для реинвестирования капитала.

Антон Денисенко

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