Получение субсидий на ЖКХ можно будет оформить на «Госуслугах»

В России упростили процедуру получения государственной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). С 25 сентября этого года вступили в силу изменения в правила предоставления субсидий на оплату ЖКУ, утвержденные Правительством.

Оформить субсидии стало проще

В России с 25 сентября 2024 г. вступили в силу утвержденные Правительством России изменения в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом в конце сентября 2024 г. пишет Telegram-канал «Парламентской газеты».

Для получения субсидии по новым правилам гражданам достаточно подать заявление через портал «Госуслуги». При этом основную часть документов государственные органы будут запрашивать самостоятельно, в том числе через ИТ-систему межведомственного электронного взаимодействия.

Субсидия на оплату ЖКУ - это компенсация части стоимости ЖКУ. Пользователи платят каждый месяц, а государство возмещает часть расходов. Некоторым категориям граждан эта опция доступна из-за статуса льготника, а для большинства - в том случае, если на оплату ЖКУ уходит больше положенного норматива. Право на субсидию закреплено в статье 159 Жилищного кодекса (ЖК). Там же формальным языком описаны все общие требования к получателям, однако все нюансы расписаны в нормативно-правовых актах местных властей. Это значит, что если в одном регионе житель может претендовать на выплату, то в другом, возможно, уже нет. Поэтому перед подачей заявления изучите требования своего региона, их можно найти на сайте ГИС ЖКХ вот в этом разделе. Субсидию могут получить как семьи, так и одиноко проживающие граждане. Кроме того, если у России есть соответствующее соглашение с другим государством, то получить деньги могут и иностранцы. В настоящее время такие договоренности есть с Белоруссией и Киргизией.

СNews Для получения субсидий на оплату ЖКХ теперь достаточно будет подать заявление на портале « Госуслуги

Решение о получении субсидии на оплату ЖКУ принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления. Мера поддержки предоставляется сроком на шесть месяцев. После этого государственные органы на основании имеющихся сведений либо продлевают субсидию, либо отказывают в этом.

Наряду с новым порядком подачи заявления гражданам по-прежнему будет доступно оформление субсидии на оплату ЖКУ в органах социальной защиты или в отделениях многофункциональных центрах (МФЦ).

По информации из документа, право на субсидию имеют жители, которые тратят ежемесячно на оплату ЖКУ больше определенной доли дохода, но каждый регион самостоятельно устанавливает норму.

Кто имеет право на субсидию

В Роосии есть два варианта субсидий на оплату ЖКУ: по льготной категории и по доходам. В первом случае компенсацию в половину стоимости по всей России получают: люди с инвалидностью (любой группы) и семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, где минимальный размер скидки - 50%; участники Великой Отечественной войны (ВОВ), где минимальный размер скидки - 50%; ветераны боевых действий, где минимальный размер скидки - 50%; пенсионеры, где минимальный размер скидки - 50%; военные пенсионеры, военнослужащим и их семьям предоставляется скидка 50% по месту прописки, а также такими же льготами пользуются солдаты срочной службы во время службы в армии; многодетные семьи, где минимальный размер скидки - 30%, но в регионах ее могут изменить или ввести дополнительные критерии для ее получения, а для семей с десятью и более детьми льгота составляет 50%.

В регионах также в этот список могут включить другие категории льготников. Например, почетных доноров. Проверить все действующие льготы и субсидии в своем регионе можно на сайте ГИС ЖКХ в разделе «Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан».

Второй вариант субсидии зависит от доходов семьи, и ее могут получить все, вне зависимости от категории льготности, но есть ряд требований. Подать заявление на компенсацию могут те, кто: заключил с государством договор социального найма; снимает жилье у других людей; состоит в жилищных кооперативах; владеет жилым помещением.

Субсидию назначают, если значительная часть доходов семьи уходит на оплату коммунальных услуг, а для этого пользователю нужно будет в первую очередь рассчитать средний совокупный доход его семьи. Для этого нужно сложить все доходы до вычета налогов за шесть месяцев, отсчет которых начинается за полгода до подачи заявления, и разделить сумму на шесть. Далее нужно сравнить результат с максимальным доходом для состава его семьи, позволяющим претендовать на получение субсидии в его регионе. Это можно проверить на сайтах жилищных ведомств субъекта Федерации, достаточно вбить в поисковике запрос «Субсидия на оплату ЖКУ «Название региона»». Базовое значение по всей стране - 22%, но на деле регионы устанавливают нормативы меньше.

К примеру, с 1 января 2024 г. максимальный доход, дающий право на получение субсидии для одиноко проживающего человека, увеличился до 61 439 руб. В 2023 г. эта сумма составляла 59 799 руб., рассказали в CNews в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Субсидия предоставляется на полгода. При обращении до 15 числа выплату назначат с текущего месяца, после 15 числа - со следующего. По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, в столичном бюджете на 2024 г. запланированы расходы в сумме 23,8 млрд руб. на выплаты субсидий на оплату ЖКУ семьям с низким уровнем дохода. Кроме того, на финансирование льгот отдельных категорий граждан планируется направить 31,4 млрд руб. Всего льготами и субсидиями по оплате ЖКУ пользуются около 3,5 млн москвичей.

Долги россиян за ЖКХ

Долги россиян за коммунальные услуги и ресурсы сохраняются на уровне 2023 года. Об этом в мае этого года сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, передает ТАСС.

Ирек Файзуллин дал оценку уровня долгов населения в ходе совещания Правительства России. По его данным, на май 2024 г. просроченная задолженность потребителей за ресурсы и услуги сохраняется на уровне 2023 г. и составляет 871 млрд руб.

В числе причин - снижение доходов. Несмотря на усилия властей по сдерживанию тарифов, объем платежей за коммунальные услуги постепенно растет, и порой они становятся непосильными для бюджета семьи, сказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Есть и люди, которые просто не хотят оплачивать ЖКХ, отметил председатель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков.

Ранее экономист Елена Зацаринная напомнила россиянам о риске отключения коммунальных услуг за долги по ЖКХ. По закону, при задержке платежей на протяжении более двух месяцев управляющая компания, предварительно предупредив неплательщика, имеет право приостановить оказание услуг без решения суда.

Как ранее писали «Известия», Минстрой России по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разрабатывает механизм специальных счетов для оплаты коммунальных услуг. С них управляющие компании (УК) смогут переводить деньги только ресурсоснабжающим организациям.

Примечательно, что копиться долги за ЖКУ начали еще в 1990 гг., напомнил генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев. В то время был серьезный перекос ответственности в сторону УК, которые перечисляли деньги ресурсникам. Со слов Ковалева, хоть долги в сфере ЖКХ существуют уже много лет, но они не имеют сроков давности, и рано или поздно придется их выплачивать.