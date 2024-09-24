Уволенному за связи с Россией главе кибербезопасноcти Германии вернут работу, поскольку связей не нашлось

Глава Федерального управления информационной безопасности был соучредителем Совета по кибербезопасности Германии, который подозревали в связях с российскими спецслужбами из-за членства в нем «дочки» российской компании. Освобожденный от должности по подозрению в симпатиях к России, подал иск в суд на Федеральное министерство внутренних дел (МВД) и родины Германии.

Главу управления кибербезопасности оправдали

Глава агентства по кибербезопасности Германии Арне Шенбома (Arne Schonbohm), ранее обвинявшегося в связях с Россией, назначат на новую должность. Об этом в конце сентября 2024 г. сообщило издание The Record. Поскольку МВД Германии не смогло найти доказательств его шпионской деятельности в пользу России, чиновника назначат на пост в Федеральной академии государственного управления (BAkV).

Федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер (Nancy Faeser) переводит своего свергнутого руководителя киберзащиты Шенбома в Федеральную академию государственного управления (BAköV) в Брюль. Об этом The Record стало известно от источников в агентстве по кибербезопасности Германии.

После сатирического шоу на втором германском телевидении (ZDF) в начале октября 2023 г., в котором Арне Шенбома обвинили в тесных связях с Россией в рамках основанной им ассоциации, Фезер прекратила председательство Шенбома в Федеральном ведомстве по информационной безопасности (BSI).

МВД ранее рекомендовало правоохранительным органам прекратить с организацией отношения, так как, по данным СМИ, ее глава Ханс-Вильгельм Дюнн (Hans-Wilhelm Dunn) якобы тесно связан с Россией и российскими ИТ-структурами. Фезер сначала отменила запланированную совместную пресс-конференцию.

Федеральная академия госслужбы ФРГ Бывший глава агентства по кибербезопасности Германии Арне Шенбом (Arne Schonbohm)

Увольнению предшествовали публикации в СМИ о его тесных связях с общественной организацией «Совет кибербезопасности Германии». Шенбом являлся соучредителем этой организации, основанной в 2012 г. До 2016 г., то есть до перехода на работу в BSI, он ее возглавлял. В сентябре 2023 г. он выступил на мероприятии, посвященном десятилетию совета. Согласно данным СМИ, глава МВД Фезер расценила это как нарушение предписания и уволила его. 18 октября 2023 г. министерство запретило своему руководителю службы по ИБ вести официальную деятельность. Затем Шенбом обратился в административный суд и захотел продолжить руководить своим ведомством. Федеральное МВД не смогло доказать в суде какие-либо нарушения со стороны Арне Шенбома.

По данным The Record, министерство изначально оказывало давление на ИБ-эксперта и ранее ведомство хотело предложить чиновнику более низкую должность, но Арне Шенбом отказался и получил более высокий пост. Запрет на работу на государственных должностях для господина Шенбома будет снят 5 декабря 2024 г.

Вызов посла России в МИД Германии

В апреле этого года в МИД Германии был вызван посол России, сообщила газета Bild. Российскую дипмиссию в Берлине возглавляет Сергей Нечаев.

По информации Bild, вызов связан с задержанием в Баварии двоих мужчин, которых подозревают в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий в Федеративной Республики Германии (ФРГ) — Дитера С. и Александра Й. Известно, что у обоих гражданство России и Германии. В российском посольстве РБК сообщали, что не получали информацию о задержании россиян в связи с данным случаем.

Дитер С., главный подозреваемый по версии следствия, собирал данные о военных объектах в Германии, в том числе об американских (например, о полигоне, где украинцев обучали управлению танками Abrams). Кроме того, он дал согласие на совершение поджогов и взрывов на объектах промышленности и военной инфраструктуры, в частности на оружейных заводах. Мужчина также собирался нарушить работу транспортных коридоров, по которым перевозят военные грузы. Целью атак должно было стать нарушение снабжения Украины. С российской стороной Дитер С. сотрудничал с октября 2023 г. и обменивался идеями о диверсиях в Германии. По информации Spiegel, с 2014 по 2016 гг. Дитер С. был также участником народного ополчения в Донецкой Народной Республики (ДНР). В этом Дитеру С. помогал Александр Й.

Обоих мужчин подозревают в работе на иностранные спецслужбы. Дитеру С. также вменяют сговор с целью устроить взрыв и поджог, действия в качестве агента в диверсионных целях, фотографирование военных объектов и членство в иностранной террористической организации (такой на 2024 г. немецкая Генпрокуратура считает ДНР).

Основные действия по защите информации в ФРГ

Немецкие власти долго не воспринимали всерьез проблему хранения данных, из-за чего остались без внимания бреши в защите информации. Об этом неоднократно сообщал в интервью немецкому изданию Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший глава австрийской разведки Герт Поли (Gert Polly).

Полли считает, что правительство ФРГ около 10 лет назад информировалось о том, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США собирает данные через Германию. За это время совершенствовалась техника и изменялось сотрудничество между Германией и США. По его мнению, причиной утечки данных стали недостатки условий сотрудничества в области борьбы с терроризмом. Он также отметил, что нужно исходить из того, что Бундестаг не получал данные. За этим явно видна стратегия действий США. По его словам, Германия на нынешний момент не способна защитить население от сбора данных американскими и западными спецслужбами, поскольку основные действия по защите информации Германия до сих пор направляет на восток.

В середине апреля 2015 г. в Германии разгорелся очередной шпионский скандал, когда ряд немецких СМИ сообщил, что АНБ использовало технические возможности Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии для слежки за политиками из Франции и Австрии, а также за крупными европейскими корпорациями.

Социал-демократическая партия Германии потребовала от канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) до 8 июня представить полный список объектов слежки, поданный американцами. Речь идет о почти 400 тыс. номеров, в том числе принадлежащих европейским фирмам, государственным учреждениям министерствам и политикам. Однако лишь в 2018 г. обнаружили, что в этом деле замешана Дания – страна, входящая в Евросоюз. Так, датский эксперт по вопросам работы спецслужб Томас Фриис (Thomas Fries), рассказал о том, что через Данию проходит большой объем интернет-трафика. В районе Копенгагена есть важный интернет-узел для различных подводных кабелей и это сделало страну просто непревзойденной для американских партнеров. То, что американские силовики, имеющие военную базу на территории Дании, кооперировались с разведчиками этой европейской страны, вообще не должно вызывать удивления. Территория Королевства является одной из наиболее пригодных для слежения, прослушки и сбора интернет-данных о жителях Европейского Союза (ЕС). Всё дело в потрясающей инфраструктуре подводных коммуникационных кабелей.