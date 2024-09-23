CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе Системное ПО Электроника Техника Навигация Импортонезависимость
|

В России запустили беспилотные грузовики по всей трассе Москва - Санкт-Петербург

Беспилотные грузовики запустили на протяжении всей трассы М-11 «Нева». Уточняется, что грузовые автомобили в беспилотном режиме курсировали с лета 2022 г., однако до этого момента водитель обязан был находиться за рулем на пунктах въезда в город. До конца 2024 г. автопарк увеличится до 43 тягачей. В 2025 г. автопарк тягачей, не требующих присутствия человека за рулем, достигнет 93 автомобилей.

Запуск движения беспилотных грузовиков

Движение беспилотных грузовых автомобилей запустили на протяжении всей трассы М-11 «Нева», которая соединяет Санкт-Петербург и Москву. Об этом в конце сентября 2024 г. сообщается в официальном Telegram-канале министерства транспорта России. В заявлении отмечается, что открытие первого в стране беспилотного логистического коридора состоялось в рамках форума «Цифровая транспортация».

Как сообщили в Минтрансе России, по трассе запущены четыре беспилотных грузовика: два от КАМАЗа и два от «Сберавтотеха». Первоначально оператор занимал место водителя и мог сразу перехватить контроль. Без аварий такая техника проехала более 3 млн км за полтора года. Это позволило перейти на следующий этап тестирования, при котором водитель смог пересесть на пассажирское сиденье.

В конце марта этого года председатель Правительства России Михаил Мишустин дал поручения по итогам состоявшейся 13 февраля 2024 г. стратегической сессии о реализации инициатив социально-экономического развития по направлению «Технологический рывок» с 2025 по 2030 гг. В частности, глава Правительства поручил запустить беспилотные грузовики по трассам из Москвы в Казань и Ростов-на-Дону.

artguru-remove-object-1727094950001_1.png

Youtube
В России запустили полностью беспилотные грузовики по всей трассе М-11

По сообщению пресс-службы Правительства России, дальнейшей реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» Минтрансу и Минфину поручено предусмотреть в 2024 г. дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры для высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильной дороге М-11 «Нева». Также Минтрансу поручено проработать вопрос о расширении маршрутной сети беспилотных грузоперевозок на трассах М-12 «Восток» и М-4 «Дон».

В 2025 г. автопарк тягачей, не требующих присутствия человека за рулем, достигнет 93 автомобилей, сообщил вице-премьер России Виталий Савельев, слова которого 23 сентября приводит ТАСС.

Первые беспилотные грузоперевозки между Москвой и Петербургом стартовали в июне 2023 г. По словам Савельева, сначала на трассу вышли всего 3 автомобиля, за год их количество выросло до 22. До конца 2024 г. автопарк увеличится до 43 тягачей. С момента запуска проекта было перевезено более 330 тыс. кубометров груза, добавил вице-премьер.

С 2024 г. беспилотные грузовики могут начать применять и на других трассах, сообщал ТАСС. К 2030 г. протяженность беспилотных логистических коридоров должна составить не менее 19,5 тыс. км, сообщал тогда еще первый вице-премьер России Андрей Белоусов, а в настоящее время министр обороны России.

По информации РБК в 2023 г., первые открытые испытания грузовых беспилотников проводила компания НПО «СтарЛайн» из Санкт-Петербурга. При движении грузовика система управления автомобилем использует сразу несколько специальных датчиков, а для маневрирования применяется цифровая модель дороги. Информация поступает в программное обеспечение (ПО) беспилотного тягача и там обрабатывается. На тестах присутствовали два водителя-испытателя.

Правительство разрешило беспилотники на ЦКАД и трассе Москва-Казань

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее проведение беспилотных грузоперевозок на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и трассе М-12 «Москва-Казань». Об этом стало известно в начале августа этого года.

Как передает РИА Новости, ранее подобный режим действовал только на трассе М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Новое постановление, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации, позволяет беспилотным грузовикам осуществлять коммерческие перевозки по двум дополнительным маршрутам.

Согласно действующему законодательству, несмотря на автономный режим работы транспортных средств, в кабине автомобиля должен присутствовать водитель для контроля ситуации.

Заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов отметил, что с момента начала эксперимента летом 2023 г. автономные грузовики уже перевезли более 220 тыс. кубометров грузов, а их общий пробег достиг 2 млн километров.

К августу 2024 г. в эксперименте участвуют 14 беспилотных грузовиков: 6 производства компании «КамАЗ» и 8 – «Сберавто». Расширение зоны тестирования автономных транспортных средств открывает новые перспективы для развития логистической отрасли России.

Помимо грузовых перевозок, активно развивается и сфера беспилотного пассажирского транспорта. Компания «Яндекс», являющаяся одним из лидеров в разработке автономных транспортных средств в России, также планирует расширить зону тестирования своих беспилотных автомобилей.

Проект «Беспилотные логистические коридоры» - одна из утвержденных правительством инициатив социально-экономического развития до 2030 г. Как пишут «Ведомости», объем расходов на этот проект оценивается примерно в 5,2 млрд рублей. По планам авторов инициативы, к 2030 г. беспилотные грузоперевозки будут организованы на 20 тыс. км федеральных дорог. В Минтрансе ожидают, что использование грузовиков с автопилотами только на одной трассе М-11 позволит к 2030 г. увеличить на 25% коммерческую скорость (с 60 до 75 км/ч) доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний. Реализация комплекса инициатив при этом позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на маршруте КитайЕвропа и на 20% сократить аварийность на транспорте, рассчитывают в ведомстве.

Директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк в мае 2024 года сообщил, что беспилотники компании появятся на трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток».

К концу июля 2024 г. автопарк беспилотников «Яндекса» насчитывает более 130 машин, включая переоборудованные гибридные Toyota Prius и седаны Hyundai Sonata. Компания уже проводит тестирование беспилотных такси в Иннополисе, на федеральной территории «Сириус» возле Сочи и в московском районе Ясенево.

Антон Денисенко

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции

«Ростелеком» остановил развитие интеллектуальной транспортной системы за 274 миллиона

Почему не все PIM-системы одинаковы. Выясняем особенности внедрения PimCore

Не только Франция. После ареста Павла Дурова Telegram стал сотрудничать с силовиками других стран Евросоюза

Минимализм и функциональность: как создать рабочее место в новом формате

США готовятся запретить российское и китайское ПО в автомобилях

Конференции

Информационная безопасность 2024

Цифровизация промышленности 2024

Импортозамещение цифровых решений 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Дружим с налоговой: как легально проводить операции с криптовалютой в 2024 году в России

Обзор ZALMAN CNPS13X DS BLACK: тихий процессорный кулер с ARGB-подсветкой

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России

Показать еще

Наука

Новое исследование намекает, что у Вселенной была тайная жизнь до Большого взрыва

Как полеты в космос угрожают здоровью космонавтов

Археологи нашли подсказки, почему 900 лет назад была заброшена одна из крупнейших цивилизаций в мире
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: