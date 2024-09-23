«Ростелеком» остановил развитие интеллектуальной транспортной системы за 274 миллиона

Госзакупка на 274 млн руб. приостановлена по жалобе «Ростелеком». Объект закупки – выполнение работ по развитию (модернизации) интеллектуальной транспортной системы городской агломерации Владивостока.

Транспортная система за 274 миллиона

Заявка на проведение госзакупки от краевого государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Приморского края» на 274 млн руб. приостановлена по жалобе ПАО «Ростелеком». Объектом закупки стало выполнение работ по развитию (модернизации) интеллектуальной транспортной системы во Владивостокской городской агломерации. Работы пройдут в рамках мероприятия «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек».

Победа неизвестной компании, несмотря на жалобу

Документ был размещен на соответствующем сайте 30 августа 2024 г. Работы по развитию и модернизации интеллектуальной транспортной системы, согласно записям на странице госзакупки, состоят в оказании услуг по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию ПО.

Определение поставщика было приостановлено по жалобе 10 сентября 2024 г. Однако 16 сентября 2024 г., согласно странице госзакупки, определение поставщика все же было завершено. Победителем стал один из двух участников электронного аукциона. Но названия и компаний-участников конкурса, и победившей компании на странице госзакупки отсутствуют.

CNews обратился в КГКУ «Центр государственных закупок Приморского края» с просьбой дать комментарий по ситуации и готов опубликовать его.

Претензии «Ростелекома»

Жалоба компании «Ростелеком» состоит из нескольких пунктов.

Первым пунктом «Ростелеком» обращает внимание на отсутствие в описании объекта закупки полной информации об объеме выполняемых работ. Ссылки, указанные в реестре Минцифры России, переводят пользователя на пустые страницы сайта правообладателя сервисной платформы транспортных приложений для модульного построения единой платформы управления транспортной системой «Трансфлоу» – ООО «Альтек». «Трансфлоу» это отечественная цифровая платформа интеллектуальных транспортных систем для построения модульных дорожно-транспортных решений. Отметим, что в настоящий момент, по ссылкам, указанным в жалобе, находятся требуемые сведения.

Признаки таких нарушений со стороны КГКУ «Центр государственных закупок Приморского края», согласно жалобе, свидетельствуют о необоснованном, искусственном завышении начальной максимальной цены контракта, что наносит ущерб бюджету Приморского края.

Также, согласно жалобе, условия техзадания ограничивают круг участников путем требования совместимости с определенным программным обеспечением. Кроме того, техзадание не включает работы по доработке или модернизации, а также пусконаладке сервисной платформы «Трансфлоу», а значит требует наличия прав на поставку лицензионных компонентов, модернизацию, работы по пусконаладке «Трансфлоу».

Требования к модулю координированного управления повторяют функционал уже имеющегося в регионе ПО «Спектр». На его основе построен сервис умных светофоров информационной системы Приморского края «Цифровое Приморье».

Наконец, действия КГКУ «Центр государственных закупок Приморского края» по приобретению ранее прав на «Трансфлоу» без сохранения за собой прав на модернизацию и сопутствующих этому прав, исключает участие в закупках или как минимум исключает признание победителями компаний, не обладающих такими правами.

CNews обратился к компании «Ростелеком» с просьбой прокомментировать ситуацию. В пресс-службе «Ростелекома» сообщили, что компания удовлетворена решением ФАС и ожидает его исполнения.