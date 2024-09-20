Европа потребовала от Apple открыть ОС iPhone для конкурентов

Компания Apple получила предупреждение от Европейского союза (ЕС), согласно которому американская корпорация должна обеспечить совместимость устройств конкурентов с iPhone и его тщательно охраняемой операционной системой iOS. Невыполнение требований ЕС грозит производителю iPhone штрафом на миллиарды долларов.

Открыть iOS для конкурентов

Европейские власти намерены покончить с закрытостью экосистемы компании Apple, которая ставила конкурентов в невыгодное положение и вынуждала их платить высокие комиссионные за использование фирменных сервисов американской корпорации. Об этом в середине сентября 2024 г. пишет Bloomberg.

Евросоюз потребовал от компании Apple гарантировать, что смарт-часы, наушники и устройства виртуальной реальности (VR) конкурирующих производителей будут работать с iPhone и iOS. ЕС также призвал американскую компанию обеспечить прозрачность, своевременность и справедливость процесса, который она использует для оценки запросов на совместимость от сторонних разработчиков.

«Сегодня мы впервые используем спецификационные процедуры в рамках Digital Markets Act (DMA или «Закон о цифровых рынках»), чтобы направить Apple на эффективное соблюдение своих обязательств по совместимости посредством конструктивного диалога», - сказала вице-председатель Еврокомиссии по цифровым технологиям Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager).

По данным Bloomberg, ЕС намерен заставить компанию Apple перестроить свои сервисы таким образом, чтобы конкурирующие производители могли получить доступ к операционной системе (ОС) iPhone. Одна из целей DMA - гарантировать, что ключевые функции iPhone, такие как голосовой помощник Siri и платежный чип, будут доступны сторонним разработчикам, отмечает агентство.

Предупреждение со стороны ЕС - это первый шаг к началу антимонопольного расследования в отношении Apple, которое в конечном итоге может привести к крупному штрафу. DMA дает регуляторам ЕС право штрафовать технологические компании на сумму в размере до 10% их годового оборота. В 2023 финансовом году Apple получила $383,2 млрд выручки от продаж, в том числе в Европе - $94,2 млрд.

В начале 2024 г. руководство компании Apple публично объявила о своем намерении обеспечить соблюдение DMA, об этом сообщало Reuters c ссылкой на свои источники. В соответствии с новыми требованиями, Apple необходимо признать iOS, Safari и App Store основными сервисами платформы в ЕС, благодаря чему появится возможность адаптации. Разработчикам также предоставляется возможность альтернативной обработки платежей и распространения приложений на iOS, включая нотаризацию приложений для iOS для обеспечения безопасности и надежности. В связи с этим в компании Apple особо подчеркивают риски, связанные с новыми мерами. Компания стремится снизить их с помощью различных способов защиты, соблюдая при этом требования DMA. Значительные изменения в iOS включают в себя новые фреймворки и API для распространения приложений через альтернативные торговые площадки, а также возможность выбрать альтернативный браузер в качестве браузера по умолчанию, что повышает функциональную совместимость. Они также ввели новые коммерческие условия для новых маркетплейсов в части оплаты.

Акции

Акции Apple растут на 1,8% на премаркете Nasdaq после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ставку впервые за четыре года. С начала этого года рыночная стоимость компании выросла на 19%, во многом благодаря внедрению сервисов искусственного интеллекта (ИИ) в прошивки iPhone, iPad и Mac.

Рассчитанный сервисом FactSet консенсусный рейтинг для акций Apple находится на уровне «выше рынка», что в целом соответствует рекомендации «покупать». Средняя целевая цена в $246,24 за акцию - на 9,6% выше текущей.

Компании кого затрагивает DMA

Закон DMA – это свод правил, разработанный ЕС для обеспечения справедливой конкуренции со стороны крупных технологических компаний в отношении доступа к данным пользователей, защиты конфиденциальности, возможности обмена и использования данных. Закон о цифровых рынках действует в ЕС с марта 2024 г.

DMA устанавливает особые требования к крупным онлайн-платформам, определяя их как «привратников» на основе количества пользователей, влияния на рынок и других критериев. Эти организации обязаны придерживаться правил, способствующих справедливости и прозрачности их услуг, рекламы и предложений, в том числе: предоставлять справедливый доступ к услугам сторонних компаний; предоставлять рекламодателям и издателям данные, необходимые для оценки эффективности их рекламы; запрещено использовать данные, собранные на их ИТ-платформах, для собственных рекламных услуг, если они не предоставляются и другим рекламодателям; запрещен обмен пользовательскими данными между собственными сервисами/платформами привратника без специального согласия пользователя.

Под действие DMA подпадают шесть технологических гигантов, которые рассматриваются как привратники, поскольку контролируют доступ на рынок. В их числе пять американских компаний - Alphabet (материнская компания Google), Amazon, Apple, Meta* (признана в России экстремистской и запрещена) и Microsoft, а также китайская ByteDance. За нарушение закона им может грозить штраф в размере до 10% от их мирового годового оборота и до 20% — при повторном нарушении.

В июне этого года власти Евросоюза заподозрили Apple в том, что правила ее магазина приложений App Store нарушают DMA. По мнению европейских регуляторов, площадка не позволяет разработчикам предоставлять информацию о ценах внутри приложения или свободно сообщать клиентам о предложениях, доступных за пределами магазина Apple.

Наряду с DMA в Евросоюзе действует закон о цифровых услугах Digital Services Act (DSA), который обязывает интернет-платформы и соцсети принимать меры для защиты пользователей от нелегального контента.

Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России).