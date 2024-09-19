В России создадут реестр решений искусственного интеллекта для строительной отрасли

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) России и «Дом.РФ» при участии бизнес-сообщества сформируют Реестр решений с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Разработка реестра ИИ-решений

В рамках заседания экспертной группы при Минстрое России презентована методика оценки строительной отрасли по степени внедрения ИИ. Об этом в середине сентября 2024 г. сообщила пресс-служба госкорпорации. Единая система оценки, включающая 12 показателей, разработана Минстроем России совместно с «Дом.РФ» при участии экспертного сообщества.

В заседании экспертной группы, которую возглавил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак, приняли участие представители «Дом.РФ», федеральных министерств и ведомств, застройщиков и разработчиков ИИ-продуктов.

Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйство (ЖКХ) России Константин Михайлик определил первоочередные задачи, стоящие перед экспертной группой. Прежде всего это создание унифицированной методики оценки внедрения ИИ-технологий в бизнес-процессы строительной отрасли. По словам чиновника, группа будет заниматься нормативно-правовым регулированием применения ИИ в градостроительной деятельности, формированием реестра ИИ-решений, определением порядка обмена данными между участниками. Один из важнейших аспектов - подготовка и переподготовка кадров в области ИИ. Михайлик напомнил, что задача по внедрению ИИ и решений на его базе в различные отрасли экономики была поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

Unsplash - EJ Yao В России создадут реестр решений искусственного интеллекта для строительной отрасли

Управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак подчеркнул, что важно привлечь бизнес к нормативному регулированию в области внедрения ИИ-технологий. Ведь именно для игроков рынка реестр ИИ-решений, который будет создан совместными усилиями «Дом.РФ» и Минстроя при участии Минцифры России - это возможность выбрать наиболее эффективный и актуальный продукт, особенно в части обмена данными, прав на интеллектуальную собственность и защиты персональных данных.

Представитель финансового института развития в жилищной сфере уверен, что выгода от внедрения технологий позволит застройщикам повысить качество жилья: использовать экологичные материалы, внедрить системы умного дома, провести дополнительное благоустройство. Экономический эффект от внедрения ИИ в строительном секторе в течение 5-10 лет может достигнуть 2,7 трлн руб. Это значит, что девелоперы смогут строить быстрее, надежнее, со снижением расходов.

ИИ-решения меняют строительную отрасль

ИИ в строительстве - это инновационная технология, появившаяся в последние годы. Согласно оценкам, к 2026 году вложения в технологию составят порядка $4,5 млрд. Это полностью изменит подходы в строительстве. Уже сейчас многие технологии, которые казались фантастикой, входят в повседневную жизнь инженеров и строителей.

Строительные компании также подхватили этот тренд: многие только сейчас начинают понимать, что без ИИ-технологий они останутся в каменном веке. Ведь несмотря на некоторую инертность стройки, где нужно переписать кучу правил и документов, прежде чем внедрить инновации, лидеры строительной отрасли уже давно работают над внедрением в свои процессы ИИ и машинного обучения.

По данным зарубежных СМИ, в 2024 г. в строительной отрасли на ИИ обратят более пристальное внимание. Приложения, усиленные ИИ, могут включать в себя передовые ИТ-инструменты управления проектами, анализировать риски и оптимизировать строительные процессы. Технологии, основанные на ИИ, помогут улучшить протоколы безопасности за счет мониторинга в режиме реального времени и анализа событий. А использование ИИ на этапах проектирования и планирования поможет более эффективно использовать ресурсы и принимать экономически эффективные решения.

По данным Deloitte, ИИ и передовые технологии анализа данных могут обеспечить экономию средств на строительных проектах на 10–15%. Они помогут упростить процесс проверки проекта. А команды смогут производить более точные оценки, тем самым сокращая бюджеты и отклонения от сроков примерно на 10–20%. При этом время проектирования сократится на 10–30%. Влияние ИИ невероятно велико: к 2032 г. стоимость ИИ на строительном рынке по прогнозам составит $151,1 млрд.

ИИ-инструменты уже сегодня помогает в создании генеративного дизайна. Он способен анализировать тысячи чертежей, взяв их в качестве отправной точки, и далее формировать собственные концепции, опираясь на заложенные разработчиками знания. ИИ способен расширить границы традиционного дизайна, внедряя нестандартные концепции с элементами инноваций. Архитекторы выбирают оптимальный вариант, и на основе эскизов создается трехмерная модель. Теперь ни один сложный и крупный проект не обходится без технологии BIM (информационная модель зданий и сооружений), которая позволяет создавать интерактивные трехмерные модели конструкций на каждом этапе строительного процесса. Это позволяет выявлять конфликты еще на этапе проектирования, уменьшает количество необходимых изменений на стройплощадке, снижает затраты и помогает соблюдать сроки. Синергия BIM и ИИ поможет в решении многих строительных проблем.