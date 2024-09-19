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Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

26 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2024».

26 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Информационная безопасность 2024».

С докладом выступят:

Георгий Руденко, директор по информационной безопасности, Райффайзенбанк;
Владимир Клявин, коммерческий директор, Positive Technologies;
Алексей Томилов, CTO, FINDLER;
Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем, блок вице-президента по ИТ, «Евраз»;
Кирилл Мякишев, директор по информационной безопасности, Ozon;
Георгий Старостин, директор по информационной безопасности, «Согаз»;
Станислав Чегодаев, директор по информационным технологиям, Boxberry;
Андрей Шлегель, директор по информационной безопасности, Hoff Tech;
Владислав Иванов, руководитель отдела ИТ безопасности, Health & Nutrition (ex. Danone Россия);
Станислав Галаган, заместитель генерального директора по безопасности, «Почта Сервис»;
Алексей Федулаев, руководитель направления Cloud Native Security MTC Web Services;
Ежов Василий, директор по разработке, «Мплата»;
Ярослав Кабаков, директор по стратегии, ИК «Финам»;
Кирилл Назаров, архитектор информационной безопасности, «Передовые платежные решения».

Основные темы конференции

Российский рынок информационной безопасности

Технологии ИБ

  • Что предлагают российские ИБ-вендоры.
  • Насколько безопасны ИБ-решения из дружественных стран.
  • Инструменты контроля и обучения сотрудников в сфере ИБ.
  • ИБ как услуга: плюсы и минусы.
  • Как обеспечить безопасную разработку.
  • Безопасность облачных сред.
  • Собственный SOC или аренда: что выбрать.
  • Безопасный удаленный доступ.
  • Особенности обеспечения безопасности Open Source.
  • ИИ в обеспечении информационной безопасности.

Кейсы построения безопасной инфраструктуры

  • Как меняется финансирование ИБ-проектов.
  • Как правильно организовать миграцию на отечественные решения.
  • Опыт внедрения и эксплуатации российских ИБ-систем.
  • Опыт получения ИБ как услуги.
  • Оценка эффективности и надежности системы ИБ.
  • Облачная ИБ — практический опыт.
  • Оптимизация затрат на ИБ.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.

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