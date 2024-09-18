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В России создали устройства связи, устойчивые к РЭБ

АНО «Центр Ривир» и ООО «Цифровая безопасность» провели испытания новых устройств для передачи информации по зашифрованным каналам связи. Такая передача будет устойчива к попыткам перехвата и средствам радиоэлектронной борьбы.

Испытания прошли успешно

Российские специалисты в полевых условиях успешно испытали прототип переносного устройства для обмена информацией, основанного на принципиально новом подходе, пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора АНО «Центр развития и внедрения инновационных решений» («Центр Ривир») Станислава Геворкяна.

Новый подход практически исключает перехват или блокировку информации, а также отличается устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили агентству представители «Центра развития и внедрения инновационных решений».

По словам Геворкяна, испытания проведены в рамках сотрудничества между АНО «Центр Ривир» и ООО «Цифровая безопасность». «В дальнейшем мы планируем расширение совместных проектов: запуск новых инициатив, которые смогут интегрировать современные технологии, такие как искусственный интеллект и большие массивы данных», — заявил Геворкян.

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Минобороны России
В полевых условиях испытано средство связи, устойчивое к РЭБ

АНО «Центр Ривир» создан в июле 2024 г., как ранее сообщало агентство, для поддержки стартапов и интеграции гражданских технологий в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) страны. На своем сайте Центр называет себя «первым гражданским акселератором оборонно-промышленного комплекса России».

ООО «Цифровая безопасность» учреждено Союзом ветеранов госбезопасности, продвигает отечественные решения, в том числе на базе технологий ГЛОНАСС.

Принципиально новый подход

О новых устройствах известно только то, что передача ими информации основана на принципиально новом подходе, а работают они на отечественных идентификационных многопрофильных модулях. Другие подробности не сообщаются.

«Передача сообщений между устройствами происходит по зашифрованным каналам связи, в связи с чем, даже перехватив сообщение, практически невозможно его дешифровать. Особый порядок передачи пакета данных между устройствами позволяет обеспечивать обмен данными даже под воздействием средств радиоэлектронной борьбы», «» отметил директор «Центра Ривир».

«В современном мире технологии развиваются с огромной скоростью, а цифровизация уже существующих процессов становится ключевым элементом для успешного развития и обеспечения технологического суверенитета страны», — сказал по поводу проведенных испытаний Геворкян.

Радиоэлектронное противостояние

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) — форма ведения боевых действий, в ходе которой радиоизлучение применяется для воздействия на радиоэлектронные компоненты систем управления, разведки и связи противника.

В современных военных конфликтах РЭБ приобретает все большее значение. Фактически средства РЭБ являются одними из ведущих элементов современных войн и вооруженных конфликтов. Россия стала всерьез вкладываться в тему радиоэлектронной борьбы после 2008 г. В феврале 2009 г. на государственном уровне было принято решение о создании «Концерна Радиоэлектронные технологии», главной задачей которого на первом этапе стала разработка новых систем защиты для авиации.

Анна Любавина

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